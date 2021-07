Abogados de Gloria Porras ya fueron notificados de la resolución del CSU y juramentación queda en manos del Congreso

Gloria Porras fue electa para el periodo 2021-2026 por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los abogados de Gloria Porras, Moisés Rosales y Alejandro Rodríguez, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que ya fueron notificados de la resolución del Consejo Superior Universitario (CSU) que la confirma como la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad.

Porras no pudo ser juramentada el 13 de abril de este año ya que el Congreso argumentaba que el CSU tenía que haber conocido antes las impugnaciones presentadas contra ella.

El 2 de julio, el CSU informó que declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras y confirmó su elección. Ahora, los abogados de la magistrada electa indican que ya no existe ningún recurso pendiente dentro de este órgano que impida que ella pueda tomar posesión de su puesto.

Una vez el Congreso sea notificado de la resolución del CSU debería de convocar a sesión plenaria para la juramentación de Porras.

“Con esto se cumple la condición que el Congreso impuso el 13 de abril cuando no realizó la juramentación de la magistrada Gloria Patricia Porras, por lo que debe de convocar de urgencia” agregó Rosales.

Aunque en el Organismo Judicial aún hay cinco amparos pendientes, según los abogados, éstos no frenan la juramentación de Porras, porque aún no han sido resueltos. También dijeron que no existe ninguna causa activa que pueda impedir que la magistrada electa pueda ser juramentada y tomar posesión

Uno de estos amparos es promovido por la Fundación Contra el Terrorismo y otro por la abogada Amanda Santizo.

A decir de Rodríguez, en los próximos días estarán actualizando las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad de Porras cuando arribe al país.

De igual forma, indicaron que Porras no utiliza redes sociales y piden a la población que no hagan caso de publicaciones que se hacen en algunas cuentas que dicen tener su nombre y que fueron creadas por terceras personas y por motivos que desconocen.