Alianza oficial rechaza priorizar Cortes a solo 10 plenarias para finalizar el periodo ordinario

La instancia de Jefes de Bloque estuvo encabezado por su primera vicepresidenta porque el diputado Allan Rodríguez se encontraba en el interior del país. Fotografía: Congreso.

Al Congreso le restan cinco semanas de trabajo ordinario antes del próximo 30 de noviembre, donde la interpelación al ministro de Desarrollo Social, que no tiene fecha para una conclusión, continuará ocupando un puesto protagónico en el orden del día, que próximamente será compartido por el proyecto de presupuesto 2021.

Pero aunque las tareas legislativas se sigan acumulando la Junta Directiva, que tan solo la semana pasada obtuvo su reelección en una plenaria de miércoles, ahora decidió eliminar esta tercera sesión reduciendo sus reuniones semanales a martes y jueves.

Esto no fue aceptado por las bancadas de oposición que han mantenido una postura abierta para la elección de las Cortes, por lo que propusieron retomar esa sesión adicional para comenzar la elección de magistrados o bien tener una reunión más de Jefes de Bloque para alcanzar acuerdos políticos.

Aunque las propuestas fueron expuestas las bancadas que integran la alianza oficial votaron en contra, y por ser mayoría, confirmaron las sugerencias de agenda que se presentaran en las plenarias de esta semana.

El diputado Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), asegura que por la fecha en que nos encontramos es necesario encontrar soluciones a los problemas que arrastra el Legislativo.

“Yo considero que se nos está acabando el periodo ordinario y creo que los 160 diputados estamos claros que el tema de las Cortes es una cosa, que nos pasaron a nosotros la papa caliente, algo que no nos correspondía pero que lo vamos a resolver”, expuso el congresista.

Pero aunque exista verdadera voluntad para elegir a las Cortes, según lo manifestó Manuel Conde, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), es necesario que antes se cumplan los acuerdos para apoyar una agenda económica y evitar cualquier peligro adicional ante el aumento de casos de Covid – 19.

“Pedir miércoles para venir a pedir Cortes cuando se ha establecido agenda económica no tiene sentido y nos exponen, nos desgastan, porque quienes no venimos del algún distrito nos vamos a nuestra casa, pero hay diputados que vienen, y lo que vienen es a pasar la desagradable experiencia que el quórum se rompe (…) me parece un juego mal sano en términos de nuestro desarrollo parlamentario”, argumentó.

Impulsamos acuerdos

Ante la postura de algunas bancadas de oposición el diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, manifestó que ya se ha intentado abrir un diálogo, pero que con son esas mismas bancadas las que al final no aceptaron.

“Esta junta Directiva propuso un dialogo político, en su momento quienes hoy más están pidiendo un dialogo político ni siquiera se acercaron a acreditarse, esa fue la razón por la que el honorable diputado Rivero y su servidor decidimos declinar precisamente porque no queríamos que la discusión se enfocará en que si era viable o legitima esa mesa”, refirió.

Alianza rompe el quórum

Aunque los argumento de algunas de las bancadas de la alianza oficial es que la oposición es quien rompe el quórum, el diputado Juan Carlos Rivera, jefe de bloque de Victoria, tiene una opinión diferente.

Argumentó lo anterior al decir que quien tiene la cantidad suficiente para manejar las sesiones plenarias no son ellos, sino el oficialismo y sus diputados afines.

“Lo que se evidenció el 21 es la alianza, es quien tiene la mayoría, quien está dirigiendo el Pleno, y lo que se aprueba o imprueba en el Pleno es por las mayorías, y si a las mayorías les interesa seguir rompiendo el quórum lo van a seguir haciendo. Esto para que quede claro que cuando hay voluntad política hay consensos y se resuelven los problemas”, enfatizó.