Análisis: por qué las investigaciones del MP afectan el proceso electoral

Todas las acciones las encuadran en el marco de una investigación que apunta a aparentes actividades ilegales en el proceso de formación del partido político, por lo que a petición del MP, un juez suspendió la personalidad jurídica de la organización que actualmente compite por la presidencia en segunda vuelta.

Gabriel Orellana, abogado experto en Derecho Constitución, señala que la forma en que la Feci ha ejecutado las diligencias de investigación atentan contra el proceso electoral que fijó la segunda vuelta para el próximo 20 de agosto.

“Cuando el MP llegó al Registro de Ciudadanos, qué necesidad había de llegar con vehículos con placas tapadas y el rostro cubierto, haciendo algo innecesario, porque si hablamos entre personas civilizadas se pudo hacer con discreción, pero acá se busca amedrentar, hay una guerra psicológica encaminada a amilanar a los funcionarios del TSE”, señaló el abogado.

Pero esta serie de acciones, a criterio de otros expertos en Derecho, podrían ir en aumento a tal punto que ya no se queden solo en órdenes de allanamiento, sino que producto de las investigaciones ya realizadas se pueda llegar incluso a solicitudes de antejuicio.

Los siguientes pasos

Uno de los escenarios que visualiza Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ES que las investigaciones podrían buscar frenar, o incluso manchar la imagen del candidato presidencial de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.

“Pienso que haciendo una suma de las acciones que ha hecho el MP, mi interpretación es que eso buscan –una solicitud de antejuicio– pero no tienen asidero legal para ese cometido”, dijo Franco, quien recuerda como la misma Feci pidió una orden de captura contra una funcionaria electoral que goza de inmunidad.

Buscar un proceso penal contra uno de los dos candidatos que busca la presidencia sería algo negativo para el proceso, “esto sería atentar contra la voluntad de la población que decidió poner a dos partidos políticos en la segunda vuelta, y esto debe de ser respetado por cualquier organismo del Estado”, añadió.

Una lectura similar sostiene Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien ve como un escenario probable que se busque el retiro de la inmunidad del candidato presidencial de Semilla, debido a las dudas que ha expuesto el MP.

“Entiendo que ya hay algunas órdenes de captura de personas relacionadas con el partido Semilla y podrían surgir otras, incluida la posibilidad de antejuicio contra el o los candidatos presidenciales de Semilla”, señaló el expresidente del Cang.

Gabriel Orellana, por su parte considera que el MP pensará más de dos veces antes de presentar una solicitud de antejuicio de esta envergadura: “las probabilidades de hacerlo con la presión internacional y de otros sectores, no sé, tengo un concepto de que al MP le queda un ápice de inteligencia”.

MP sí puede investigar

La CC emitió a mediados de julio un amparo provisional a favor del partido político Movimiento Semilla, confirmando su participación para la segunda vuelta y la continuidad del evento electoral, aunque destacó también que el MP podrá continuar su investigación en curso.

Debido a esto, para los abogados consultados habría la posibilidad que el MP continúe con sus indagaciones sin tener que interferir con la pureza del evento electoral.

“El tema penal no lo limita la CC, debe seguirlo el ente investigador; sin embargo, su utilización para tratar de limitar a un partido que consideran que puede afectar sus intereses es donde entra esta estrategia que pone en riesgo cualquier proceso electoral y ejercicio democrático donde todos participamos”, apuntó Franco.

Para esto se necesitaría que el MP ejecute todas sus diligencias sin hacer requerimientos puntuales que atañen a las autoridades en materia electoral, como por ejemplo la suspensión de un partido político, explicó .

El expresidente del Cang, considera que existen métodos para que la indagación no afecte la segunda vuelta, “el MP no debiere estar instando ni buscando decisiones judiciales, que tiendan a afectar el desarrollo del proceso electoral (…) da la impresión de que algún candidato no es de su parecer y a costa de cualquier decisión que se tome con la aquiescencia de un juez, ese candidato o candidatos, de alguna forma no participe o no tome posesión del cargo”.

Otros elementos que las fuentes destacan permitirían que la investigación transcurra sin afectar el proceso, sería desarrollar cualquier futuro allanamiento con orden y respeto de la autoridad electoral, que a este momento no han visualizado.

También destacan que sería prudente que la Fiscalía de Delitos Electorales estuviera a cargo del caso, y que se tome como válida, para una nueva línea de investigación, la denuncia que Movimiento Semilla presentó por localizar una firma falsificada.

Proceso normal

Para Vivían Dávila, abogada penalista, las acciones que ha emprendido el MP en el presente caso bajo investigación que involucra a un partido político, se ha desarrollado dentro del marco normal, sin afectar el evento electoral, según su lectura.

“La investigación del MP por independiente, y conforme a las circunstancias que ha puesto en el conocimiento al público en general, y de personas que están siendo perseguidas, sobre si tendrían alguna a repercusión en el evento electoral, sin embargo, a consideración personal y por el ámbito en el que yo ejerzo el derecho, la investigación lleva su curso normal”, señaló.

Dávila agregó que “no puede suspenderse por un tema que va a perder legitimidad si no se hace de conformidad con la ley, y sin ningún hecho constitutivo de delito que ponga en duda la elección como tal”.

Para la abogada penalista, la forma en que se han desarrollado los allanamientos cuadran dentro de lo normal, ya que es así la manera en el MP ejecuta estas diligencias, “yo creería que no nos tendríamos que ir tan lejos en la historia y recordar que este tipo de acciones no nos deberían de sorprender, porque así es la forma en que desarrollan estos procedimientos”.