Ante las críticas: Criterios divididos sobre el futuro del Ministerio Público

Buscaba que se garantizara la independencia del MP y el uso de la fuerza pública ante las manifestaciones en su contra. La Corte no otorgó el amparo provisional el 28 de agosto.

En el recurso legal se señalaban publicaciones de la red social X, antes Twitter, de personas y periodistas que, a criterio de Porras han “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del MP”.

Abogados constitucionalistas debatieron sobre si la funcionaria debiera ser removida o renunciar, el amparo presentado y la gestión de la fiscal. Con argumentos encontrados uno defendió el actuar y las decisiones, mientras el otro de ellos calificó la gestión como selectiva y sugirió a la fiscal que renuncie.

“La fiscal ha defendido la constitución y la ley”

El abogado constitucionalista Fernando Linares Beltranena respalda el mandato de la fiscal general, Consuelo Porras, con el argumento de que en su mandato ha defendido la ley y la Constitución Política de la República.

Linares Beltranena también fue diputado en la octava legislatura por el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Fue de los congresistas que más criticaron el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y en ese contexto solicitó la destitución del entonces procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Ahora fija su postura en apoyo a Porras y resta importancia a los grupos que han pedido su renuncia. Considera que el movimiento es de un pequeño grupo de inconformes, que no es representativo. Recuerda, además, que la Policía debe intervenir en las manifestaciones cuando violan el derecho de locomoción.

¿Cómo califica el desempeño de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público?

Valiente, apegado a derecho, sin cola que le machuquen de corrupción.

El presidente Alejandro Giammattei renovó el mandato de la fiscal general en 2022. ¿Está de acuerdo con la decisión que tomó el gobernante?

Sí, la fiscal ha actuado conforme a derecho y ha protegido a la Constitución y la ley.

La semana pasada, la fiscal Porras presentó un amparo en el que exigía que se garantizara la independencia de la institución y además pedía el uso de la fuerza pública en manifestaciones en su contra. ¿Considera que se excedió con esta decisión?

No se excedió, pero creo que fue innecesario porque quitar la turba que está con la excusa de manifestar bloqueando la libre locomoción en la calle, en la avenida del MP y el ingreso a la sede es materia para que actúe la Policía, no la Corte de Constitucionalidad (CC).

En uno de los considerandos de la resolución de la CC que denegó la solicitud de Porras se menciona que las manifestaciones no pusieron en riesgo el orden público ni las funciones del MP. ¿Usted estuvo ahí ese día? ¿cómo vio la situación?

Yo creo que eso es una manera significativa, porque yo la viví. Yo traté de entrar al Ministerio Público y casi me lincha la turba. Llegué al MP porque yo soy abogado penalista, llevo varios casos en el MP y llegaba a entrar, y no solo me bloquearon el paso, sino me hicieron rueda y amenazaron con lincharme.

Y, como lo dijeron, estaban manifestando pacíficamente, no es cierto, es falso. Y cualquiera que vea el video va a ver que no se podía ni transitar por la avenida ni ingresar al MP, y eso afecta a todos los consumidores de justicia.

En el amparo en cuestión se adjuntaron mensajes con críticas a la institución y el mandato de la fiscal efectuadas a través de redes sociales. ¿Estos mensajes que critican la gestión de la funcionaria pueden amenazar la integridad de la fiscal o personal de la Fiscalía?

Regular. A mí me tiran amenazas todos los días. Me han amenazado, sobre todo en redes sociales. Ya es una forma de vivir. Pienso que chucho que ladra, no muerde.

¿Entonces estos mensajes son opiniones que quedan en redes sociales?

Sí, y ahí quedan. La mayoría de ellos son de netcenter de izquierda.

¿La presión de los grupos que no están de acuerdo con la gestión de la fiscal puede ser una razón para que ella considere su renuncia?

No, porque son grupos pequeños. Yo miré con un colega que afuera del MP, el 25 de agosto, había 200 personas manifestando y se lanzaron encima de mí 20 o 30. Eso no es la población de Guatemala. Además. ahora ya instalaron sus baños portátiles, cosa que deberían impedir la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala.

¿Cómo resumiría el trabajo de la fiscal desde su primer período y el que actualmente está trabajando?

La mayoría apoya la ley y el orden, que es lo que defiende la fiscal general. La minoría son los alborotadores que bordean el terrorismo.

“Por dignidad ella debería de renunciar el 14 de enero”

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, con base en lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), no hay motivo para que la fiscal general, Consuelo Porras, sea removida del cargo o forzada a renunciar. Sin embargo, considera que, por dignidad, Porras debería presentar su renuncia el 14 de enero próximo, con la asunción del nuevo gobierno.

¿La presión de la sociedad debería ser suficiente para que la fiscal general renuncie?

No, no es causal per se para motivar su renuncia, al menos en lo legal, pero desde el punto personal ella debería considerarlo, por el interés internacional que hay y que ya se ha pronunciado, y en aras de la armonía social.

¿Considera que se excedió al interponer ese amparo para tratar de impedir las protestas en su contra?

Claro, ese amparo es un despropósito. Como jurista, no entiendo cuál fue la razón de esa acción legal. El amparo se plantea en contra del abuso de poder, en contra de quien ejerce el poder. Este es el primer amparo que veo que se plantea al revés.

Hay que recordar y tener claro que la Constitución dice que al final el poder radica en el pueblo, y solo lo delega de forma temporal en las autoridades. La fiscal está refrendando ese principio básico de la Carta Magna, el cual dice que el poder está en el pueblo.

¿Por qué cree que Porras reaccionó de esa manera por lo que se dice de ella en redes sociales? ¿Era una amenaza real en su contra?

La fiscal general le dio poder a lo que circula en las redes sociales. Todos los memes y tuits que por lo general no deberían tener impacto pues solo son publicidad simple y barata, impactaron en ella porque les dio mucha importancia.

¿Hay alguna norma en la Ley Orgánica del MP que promueva una sanción por haber actuado así?

La funcionaria puede argumentar que lo que hace es correcto, que es perseguir los delitos, pero es obvio que es una persecución muy selectiva con contaminación política y eso lo percibe toda la población. Aunque así sea, no es motivo para forzar su renuncia o su remoción, no a nivel legal, pero debería considerarlo a nivel personal.

¿Cómo califica las acciones legales que el MP ha interpuesto en contra de Movimiento Semilla?

Es una persecución selectiva, es muy obvio para todos, y hay muchos elementos que deben tomarse en cuenta. La delincuencia organizada es para calificar a quienes asaltan bancos, secuestradores, traficantes de personas, y no al revés.

Esta es una organización para otro fin. En este caso, Semilla es una agrupación creada para participar en política, que puede cometer delitos, no digo que no los pudiera cometer y sean unos santos. En tal caso deben ser sancionados, pero con el Código Penal que corresponde y no una con una ley de excepción que es para la delincuencia organizada.

¿Qué alcance tuvo la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto de la legalidad del partido Semilla?

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el sentido de que hay existencia y realidad jurídica de Semilla, porque dijo que debía de efectuarse la segunda vuelta conforme los partidos que oficializó el Tribunal Supremo Electoral, y es algo que la población entiende. En todo caso, si se quiere sancionar al partido Semilla, que se aplique el Código Penal que contempla los delitos de falsedad material e ideología en materia electoral. Eso se contempla.

¿Como resume el trabajo de la fiscal general?

Se ha visto un desarrollo del MP en términos generales, pero en términos políticos es demasiado selectiva.

¿Qué respuesta se debería esperar de Porras en los próximos meses, si continúa la presión social en su contra?

Por razones de congruencia y de dignidad, el 14 de enero, cuando asuma el nuevo gobernante, debería presentar su renuncia.