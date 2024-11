APG se pronuncia por firma de la Declaración de Chapultepec entre autoridades de Guatemala y la SIP

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un pronunciamiento por la firma de la Declaración de Chapultepec en el país en la que participó Bernardo Arévalo y José Roberto Dutriz, presiente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el comunicado publicado, la APG dice que la firma representa un compromiso por parte de los organismos del estado con respeto a la libertad de expresión y pensamiento en todas sus manifestaciones.

También señala que la declaración implica respeto a la democracia y la libertad de expresión y del pensamiento, que deben practicar gobernantes y gobernados para garantizar un Estado de derecho pleno.

Además, la APG indicó que la declaración expresa que la libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.

“Con la firma de este documento, se garantiza la autonomía, en el libre ejercicio de informar y ser informados, así como en la toma de decisiones para el ejercicio pleno de estos derechos. De no ser así, no sería posible la práctica efectiva de la libertad de expresión”, afirmó la APG.

La Asociación señala que la declaración fue firmada hace tres décadas en México y adoptada por la Conferencia Hemisférica Sobre la Libertad de Expresión celebrada en México D. F. el 11 de marzo de 1994.

“Hasta ahora la misma, ninguno de los gobiernos de Guatemala, la había suscrito. Con su firma se abre la posibilidad de hacer de esta declaración una práctica democrática cotidiana, que debe reflejarse en instituciones modernas, que respetan a los ciudadanos, sin distinción alguna”, concluye la APG.

Durante la firma de la Declaración, celebrada el 11 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la firma de la Declaración no es un acto simbólico o protocolar, sino que se trata de un compromiso "personal y de gobierno" por respetar, garantizar y defender el derecho de la libertad de expresión del pueblo de Guatemala.

"Ninguna democracia es estable o sólida si no se sostiene o si carece de sus más importantes pilares: el acceso a la información, con su contraparte, la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber, cuestionar, opinar y ser escuchados", señaló Arévalo.

Además, señaló que, cuando un gobierno intenta eliminar esos elementos se encamina hacia el autoritarismo.

"Nos comprometemos a fortalecer las instituciones del gobierno, para que no sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión y prensa", señaló.

También dijo que otras instituciones deben sumarse a la protección de las garantías democráticas, como jueces, alcaldes y una fiscalía que no persiga a los periodistas.

El mandatario también agradeció la presencia de Jose Rubén Zamora, quien participó en la actividad como testigo de honor.

El periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y quien permaneció en prisión durante más de 800 días, se mostró complacido con la firma del convenio entre el Gobierno de Guatemala y la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Sin libertad no hay democracia y sin democracia, con autoritarismo no hay libertad, y tenemos una profesión, es más una vocación, un monasterio muy sufrido, incluso una profesión mal vista por el resto de la sociedad”, dijo Zamora en alusión a las declaraciones de Arévalo.

“Agradezco ser invitado como testigo, es un honor, es algo que la SIP ha venido buscando lograr con todos los presidentes que ha tenido el hemisferio, creo que el presidente Arévalo es un hombre de profundas convicciones democráticas y compromiso con la libertad y que va a buscar que se espaldan esos espacios de libertad para la prensa guatemalteca, me siento contento que esta vez lo veo con convicción, hay otros presidentes que lo han firmado y esa misma tarde quizás los han tirado al bote de basura, pero no es el caso de él, creo que es un hombre franco y es un demócrata”, refirió Zamora.

Además, recordó el tiempo que pasó en prisión hasta que fuera beneficiado con una medida sustitutiva y reconoció el respaldo que recibió de distintos sectores.

“No estaría afuera si no es por el apoyo generalizado de la prensa nacional, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, de la prensa regional, del Comité Mundial de Protección de Periodistas, de la SIP.

“La SIP fue la primera institución que logró, puede ser la palabra, logró burlar al gobierno y entraron a verme y es simpático, porque yo les he dicho que estaba en un lugar francamente horroroso, no había visto gente y de repente la noche antes, a mitad de diciembre de que ellos llegaran, aparecieron con tierra negra y me hicieron la propia versión tropical de los Campos Elíseos”.