Arévalo convoca a alcaldes para diagnosticar y revisar ejecución insatisfactoria de proyectos

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes 1 de julio que a partir de la próxima semana comenzará una ronda de reuniones con alcaldes de distintas partes del país. El propósito será acompañar la gestión municipal para mejorar la ejecución de los fondos asignados a proyectos de desarrollo.

“En los próximos días estaremos iniciando una ronda con los alcaldes de las distintas regiones del país para acercar posiciones, poder identificar proyectos y necesidades vinculadas a la obra pública municipal, y apoyar en la ejecución presupuestaria”, expresó el mandatario durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

También señaló que estas reuniones se realizarán por regiones y comenzarán en el Palacio Nacional durante la segunda semana de julio.

“Buscamos acompañar a la gestión municipal para asegurarnos de que los fondos son asignados y ejecutados de manera transparente”, añadió.

Al ser consultado, explicó que se revisarán casos con baja ejecución, como Totonicapán, donde ya trabajan la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para identificar cuellos de botella y resolverlos.

Más de la mitad no supera el 15% de ejecución

Los datos oficiales de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) revelan que, a nivel nacional, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) han ejecutado apenas un 12.19% del presupuesto vigente, equivalente a más de Q1 mil 273 millones de un total de Q10 mil 443 millones destinados a proyectos.

Sin embargo, el análisis por departamento muestra que 14 de los 22 departamentos (63.64%) se encuentran por debajo del 15% de ejecución. De estos, siete están incluso por debajo del 8%, con los peores registros en:

Izabal: 6.02%

6.02% Chiquimula: 5.80%

5.80% Alta Verapaz: 5.46%

La ejecución de obras también enfrenta un problema estructural, pues conllevan más de 220 pasos burocráticos, que pueden tardar hasta un año desde la planificación comunitaria hasta la firma de convenios necesarios para empezar los proyectos.

Además, la falta de coordinación entre municipalidades, gobernadores y entidades del Ejecutivo impide avanzar, pues sin convenios firmados no pueden adjudicarse contratos.

A esto se suma que, en muchos casos, se da prioridad a caminos vecinales, mientras que proyectos de agua potable, salud o educación siguen siendo limitados.

Se advierte falta de planificación

Para el economista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), los datos actuales reflejan una alarmante falta de planificación técnica, en especial en los aportes extraordinarios incluidos en el presupuesto.

“De lo que han transferido los Codedes, que en realidad se traslada a las municipalidades, solo han ejecutado el 12%”, explicó. Esta baja ejecución se debe, según él, a que esos fondos no tienen respaldo en una planificación comunitaria, como sí ocurre con los aportes ordinarios.

“Nos oponíamos a los aportes extraordinarios en la ampliación presupuestaria porque no tenían proyectos identificados”, recordó.

De hecho, hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 2.1% del aporte extraordinario del 2025, lo que confirma que el sistema requiere alrededor de 10 meses para alcanzar una ejecución del 50%, según Barrientos.

También indicó que, después de la ampliación aprobada el segundo semestre del 2024, se ha ejecutado apenas el 49.3% de los Q1 mil 541.4 millones asignados en ese entonces.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de acelerar la ejecución en lo que resta del año. “Estamos hablando de la calidad de las obras. No vaya a ser que, por presionar resultados, se terminen cometiendo los mismos actos de corrupción que ya hemos visto en municipalidades”, advirtió.

Según el economista, las decisiones políticas se han impuesto al criterio técnico, debilitando aún más la efectividad de los consejos de desarrollo.

Postura de Anam

El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que el principal obstáculo para ejecutar proyectos municipales financiados por los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) son los ministerios, en especial los de Ambiente y Comunicaciones. “Hoy por hoy una licencia ambiental tarda cuatro veces más de lo que tardaba antes, y los avales del Ministerio de Comunicaciones ni siquiera salen”, afirmó, al señalar que el problema no es nuevo, pero se ha agravado.

Según Siero, los atrasos en los avales no son casuales. “Los ministerios, a propósito, no los otorgan, porque, al no darse y esos fondos no ejecutarse, eso le permite al Ministerio de Finanzas tener un bolsón más grande en saldos de caja, para después ser utilizados en una ampliación presupuestaria y poder, con ese dinero, comprar voluntades en el Congreso”, declaró.

El jefe edil también reclamó que el actual gobierno excluyó a la Anam del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), pese a que históricamente se le había otorgado una silla con voz, aunque sin voto. “Este es el primer gobierno en la historia que deja a la Anam fuera del Conadur”, subrayó, y lamentó que esa decisión les impida tener acceso directo a información clave sobre los proyectos del sistema de consejos de desarrollo.

A pesar de los obstáculos, indicó que desde la Anam se gestionan apoyos puntuales para los alcaldes, en especial cuando enfrentan rechazos de avales. En ese sentido, destacó la buena relación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). “Conred le rechaza de forma muy frecuente los avales a los alcaldes, pero mantiene con la Anam una vía de comunicación muy buena. Nos dicen por qué se rechazó, y nosotros ayudamos al alcalde para que lo sustente y le den su aval lo antes posible”.

Siero explicó que, debido a los constantes retrasos y a los plazos limitados, muchos alcaldes optan por proyectos más fáciles de ejecutar, como calles y pavimentos, en lugar de obras más complejas. “Empavimentar una calle se tarda dos meses, pero hacer un drenaje puede tardar 18 meses. Entonces, por eso se van por los pavimentos: porque los tiempos que quedan del año son muy cortos”, afirmó.

Además, alertó sobre el riesgo financiero que implica para las municipalidades no ejecutar los fondos a tiempo. “Ese contrato está vigente y la municipalidad tiene la responsabilidad financiera. Le toca reponer ese dinero que no se ejecutó con Codede”, señaló. Por ello, aseguró que los alcaldes reelectos han aprendido a enfocarse en proyectos de rápida ejecución para no arriesgar sus recursos propios.

Finalmente, apuntó que estos problemas no dependen solo de las municipalidades, sino del funcionamiento del Ejecutivo. “Si el presidente quiere levantar la ejecución, en eso se tiene que enfocar. No es necesario hacer un recorrido por el país para saber cuál es la respuesta a los atrasos: está en los avales que no salen”, sentenció.