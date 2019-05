Ataques verbales, retos y campaña de tierra: presidenciables comienzan la carrera final

La mayoría de candidatos que participarán en las Elecciones Generales del 2019 intensificarán su campaña a partir de esta semana: (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Las Elecciones Generales del 2919, en las cuales se elegirá un binomio presidencial, 160 diputados al Congreso de la República, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 corporaciones municipales, se llevarán a cabo el domingo 16 de junio, y eso lo saben muy bien los partidos políticos, quienes ahora entran en campaña sin descansar.

Ataque a rivales

Durante el fin de semana, algunos de los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República fueron directos, a veces sin mencionar nombres, en contra de los candidatos que, aparentemente, marchan en los primeros puestos en la preferencia de los electores.

Roberto Arzú García-Granados, de la coalición Podemos-PAN (Partido de Avanzada Nacional), durante su visita a San Benito Peten, cuestionó a los candidatos que “viven obsesionados” por llegar a la Presidencia y llevan “tres o cuatro veces intentándolo”. “Allí está la señora, el señor que siguen y siguen porque tienen compromisos con el narcotráfico, crimen organizado y los empresarios a quienes les deben favores. Llevan 20 años de querer llegar y el pueblo les ha dicho que les no toca”.

El presidenciable nuevamente apeló a su padre Álvaro Arzú para llamar la atención de los asistentes al mitin. “Álvaro Arzú hizo la carretera a Petén porque creyó en este departamento y nosotros somos “obras y no palabras”, en alusión al eslogan que empleó el fallecido expresidente y exalcalde de la Ciudad Capital.

En la misma línea, el candidato presidencial del partido Visión con Valores (Viva), Isaac Farchi, advirtió en el mismo departamento que para gobernar Guatemala la persona que sea elegida debe ser un ciudadano intachable. “No podemos dejar en las manos de los mafiosos, los corruptos y ladrones todos los bienes del pueblo y menos en manos de los que tienen órdenes de captura, nexos con narcos, estafadores y vende patrias”.

El candidato presidencial del partido Libre, Aníbal García, quien visitó municipios de Chimaltenango lanzó un reto a la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) Sandra Torres, quien no ha aceptado asistir a actividades políticas organizadas por medios de comunicación o instituciones académicas y empresariales.

“Hay una señora que se llama Sandra Torres que no quiere ir a debates y no quiere dar la cara, por lo que desde San José Poaquil la reto a un debate, porque quiero que me diga qué de diferente tiene la UNE del 2008, la de (Álvaro) Colom a la UNE sin vergüenza del 2019”, expresó García quien reiteró su intención de que regrese la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El presidenciable del partido Libre, Aníbal García, retó a Sandra Torres a un debate, desde un municipio de Chimaltenango (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Amplían campaña de tierra

En lo que coinciden los candidatos a la primera magistratura del país es en que esta semana y las otras dos deberán ampliar su campaña de tierra, por lo que recorrerán más municipios, visitarán más mercados y se esforzarán por “convencer” con sus planes de trabajo a la población.

Uno de ellos es Edmond Mulet, del partido Humanista, quien el fin de semana estuvo en Zacapa, donde efectuó una caminata, mientras que entre lunes y martes estará de gira en Izabal donde visitará Morales, El Estor, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, donde participará en caminatas, llegará a mercados y ofrecerá mítines.

“Muy buenas tardes estoreños, hoy es lunes y miren esta plaza está llena. Muchas gracias porque yo sé que vienen de comunidades muy lejanas como Las Pacayas que está a tres horas de aquí, del otro lado del lago”, expresó ayer por la tarde Mulet

Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos, (MPL) continuará esta semana su campaña enfatizando en cuanto a la nacionalización de los bienes del estado y que renunciará al derecho de antejuicio y al secreto bancario y que hará valer la revocatoria al mandato, es decir que cuándo el pueblo reconozca que quién fue electo no funciona, puede retirarle el poder.

¿Llamados creativos?

El candidato presidencial del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), Julio Héctor Estrada, este lunes a los citadinos. Desde las 7 horas instaló en el Obelisco, zona 10, una oficina en cuyo fondo se leía: “No hagas cita, en persona”. Este suceso le permitió al candidato conversar y compartir sus planes de trabajo a algunos transeúntes.

Estrada estará en este lugar emblemático de la capital del 27 al 29 de mayo, en el horario de 7 a 18 horas. La actividad tiene como objetivo que los ciudadanos conozcan a los candidatos en persona, porque estos, a su vez, tienen la obligación de abrir espacios para discutir sus proyectos con la gente, informó el partido.

“Por eso Julio Héctor Estrada, nuestro candidato a presidente, decidió mudar su oficina de campaña al Obelisco durante esta semana”, indicaron los organizadores.

El candidato presidencial Manfredo Marroquín, del partido Encuentro por Guatemala (EG), llamó ayer la atención de los guatemaltecos, cuando presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por incumplimiento de deberes en contra del presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel, y las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

La denuncia contra los funcionarios es por la muerte de cinco menores de edad guatemaltecos fallecidos bajo el resguardo de la Patrulla Fronteriza. “Los tres son los responsables de dirigir la política exterior donde se establecen las funciones por el respeto a los derechos humanos. En EE. UU. hay expresiones de las situaciones adversas de los detenidos en temas de higiene y el clima”, explicó Marroquín.

Solidaridad con candidatos

La presidenciable del partido Valor, Zury Ríos, a quien la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorprendió el domingo cuando mediante un video anunció su apoyo irrestricto a los candidatos a diputados al Congreso de la República. Llamó la atención que la filmación se hizo bajo un fuerte aguacero, y los candidatos caminaban sin ninguna protección.

El mensaje comienza cuando Ríos, mientras camina, expresa: “Necesitamos una bancada que defienda con Valor los principios y el plan de gobierno que proponemos para poner orden y alcanzar el progreso. Cuando más valor, menos abusos, menos corrupción. Este 16 de junio ¡Vota Valor!

