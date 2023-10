Bloqueos en Guatemala: la crisis política frena el flujo migratorio para México

“No hay pasada, ni caminando, por los bloqueos de Guatemala y el relajo que se tiene en Guatemala. A mí me tocó casi una semana caminando: no hay ni salida, ni entrada. No están vendiendo ni gasolina en Guatemala, comida igual, las tiendas están cerradas”, señaló a EFE.

El campamento de Viva México, ubicado a 7 kilómetros de Tapachula, luce sin presencia de migrantes; mientras que las oficinas temporales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) también registraron una reducción notable en el flujo de personas.

Los guatemaltecos mantienen manifestaciones y bloqueos carreteros desde hace 11 días en más de 100 puntos del país para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y la cúpula de la Fiscalía, a quienes acusan de intentar revertir los resultados de las votaciones, que dejaron al progresista Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente para el periodo 2024-2028.

Arévalo de León ha señalado de manera reiterada a Porras por llevar a cabo un “golpe de Estado” en “marcha” en su contra para evitar su investidura.

De igual modo, Franklin Rodríguez, migrante venezolano, narró que su cruce por Guatemala fue “fatal”, porque tuvo que caminar con su mujer embarazada y sus tres hijos, con quienes cruzó alrededor de 12 bloqueos.

“Solo en el lote que nosotros veníamos, caminaban más de 5 mil personas y otros que vienen saliendo más, aseguró Franklin, soldador de profesión, y que dejó su natal Venezuela para buscar una mejor vida en EE. UU.

A ello se suma la extorsión por parte de las autoridades. Otro migrante hondureño, Miguel Ángel Cortejo, denunció que a muchos de los que buscan cruzar la frontera los funcionarios policiales les cobran por el paso.

Destacó que algunos migrantes, los lleva entre una semana o 10 días poder cruzar territorio guatemalteco, porque no pueden transportarse más que a pie.

“Así como esta ahorita está un poco complicado, de 8 días a una semana, quince días o más. Porque no se pueden transportar, no están vendiendo ni gasolina, igual todo eso afecta, es complicado todo, logramos llegar caminando echándole ganas. Gracias a dios estamos bien en tierras mexicanas”, relató Cortejo.

México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio “sin precedentes” hacia Norteamérica, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 10 mil migrantes que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Precisamente este lunes, López Obrador anunció que albergará una cumbre sobre migración con mandatarios de 11 países de Latinoamérica el 22 de octubre en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala.

“Vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio, nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas, el día 22 de octubre”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano informó de la presencia de los mandatarios de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá.