Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga se suma a los rechazos al aumento al salario mínimo

Mediante un comunicado de prensa la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga rechazó “enérgicamente” el aumento al salario mínimo, que fue anunciado la semana pasada por el Organismo Ejecutivo.

La decisión del presidente Bernardo Arévalo ha generado molestias en distintos sectores empresariales, quienes incluso pronostican problemas de competitividad y hasta la posible migración de inversionistas.

“La inflación estará por debajo del rango de meta de inflación alrededor del 3%, hacen que medida como esta sea innecesaria y sin el respaldo técnico debido e ignorando por completo la realidad operativa, económica y logística del transporte de carga de Guatemala”, señala el escrito.

La postura de la cámara se suma ya a las otras fijadas por las distintas cámaras empresariales, que cuestionan la decisión presidencial, por considerar que eran necesarios evaluar otros elementos.

Por su lado, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, advierte que el aumento mínimo autorizado por Arévalo podría dejar una serie de repercusiones en su industria.

Compromete la sostenibilidad financiera

Aumenta la informalidad laboral

Reduce la capacidad para crear empleo formal

Desincentiva la inversión

Destacan que este tipo de industria es uno de los pilares de la economía nacional, esto pese a tener que enfrentarse a infraestructura como puentes y carreteras, que no están en las mejores condiciones.