Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga se suma a los rechazos al aumento al salario mínimo

Guatemala

Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga se suma a los rechazos al aumento al salario mínimo

La entidad coincide con otros sectores empresariales al decir que la decisión del presidente Bernardo Arévalo no tiene un respaldo técnico.

|

time-clock

La entidad señala que la decisión podría afectar de manera negativa dicha industria. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

La entidad señala que la decisión podría afectar de manera negativa dicha industria. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

Mediante un comunicado de prensa la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga rechazó “enérgicamente” el aumento al salario mínimo, que fue anunciado la semana pasada por el Organismo Ejecutivo.

La decisión del presidente Bernardo Arévalo ha generado molestias en distintos sectores empresariales, quienes incluso pronostican problemas de competitividad y hasta la posible migración de inversionistas.

“La inflación estará por debajo del rango de meta de inflación alrededor del 3%, hacen que medida como esta sea innecesaria y sin el respaldo técnico debido e ignorando por completo la realidad operativa, económica y logística del transporte de carga de Guatemala”, señala el escrito.

La postura de la cámara se suma ya a las otras fijadas por las distintas cámaras empresariales, que cuestionan la decisión presidencial, por considerar que eran necesarios evaluar otros elementos.

LECTURAS RELACIONADAS

Billetes quetzales salario mínimo 2026

AmCham considera que la decisión sobre el salario mínimo reducirá la competitividad

chevron-right
En Guatemala, el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) y la inflación se toman como referencia para proteger el poder adquisitivo y fijar el salario mínimo, según el exministro de Trabajo Luis Linares López. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Salario mínimo 2026: Fijación excede criterios técnicos y sube más de lo aconsejado, afirma analista

chevron-right

Por su lado, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, advierte que el aumento mínimo autorizado por Arévalo podría dejar una serie de repercusiones en su industria.

  • Compromete la sostenibilidad financiera
  • Aumenta la informalidad laboral
  • Reduce la capacidad para crear empleo formal
  • Desincentiva la inversión

Destacan que este tipo de industria es uno de los pilares de la economía nacional, esto pese a tener que enfrentarse a infraestructura como puentes y carreteras, que no están en las mejores condiciones.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Aumento Salario mínimo Sector privado 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS