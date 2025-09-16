Caricom alerta sobre riesgo de conflicto armado entre Guatemala y Belice por disputa en zona fronteriza

La Comunidad del Caribe (Caricom) instó este martes 16 de septiembre a Guatemala a garantizar que sus fuerzas militares se abstengan de “ingresar ilegalmente a territorio beliceño”, tras un incidente entre soldados de la Marina guatemalteca y la Fuerza de Defensa de Belice.

En un comunicado, Caricom urgió a Guatemala a evitar “acciones agresivas que aumenten la tensión entre los países, desemboquen en un conflicto militar y pongan en peligro la seguridad de las personas que utilizan el río Sarstún”.

Belice, miembro de Caricom, informó a la organización que entre el 10 y el 13 de septiembre recientes, elementos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas ingresaron a territorio beliceño por el río Sarstún, que delimita a ambos países.

Los soldados izaron una bandera guatemalteca en territorio beliceño, intentaron embestir una embarcación militar de Belice y hostigaron e impidieron la navegación libre y pacífica de los beliceños por dicho río, según la nota de Caricom.

“Estas incursiones y acciones violaron flagrantemente la soberanía e integridad territorial de Belice”, subrayó la organización regional, que cuenta con 15 Estados miembros.

Caricom recordó el deber de Guatemala y Belice de abstenerse de cualquier acción que pueda exacerbar la disputa, mientras la demanda guatemalteca se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La entidad reiteró su llamado a que ambos países cumplan con urgencia su compromiso de diseñar un mecanismo eficaz de cooperación para el uso del río Sarstún y los espacios marítimos, con la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por último, urgió a mantener la región del Caribe como zona de paz y reafirmó su apoyo a la soberanía, integridad territorial y seguridad de Belice.

En respuesta a la denuncia de Belice, el Ejército de Guatemala aseguró el sábado anterior que “estos hechos no son nuevos, sino que se han repetido a lo largo de los años, precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo” entre ambos países.

Guatemala y Belice mantienen desde hace más de un siglo una disputa territorial que ha provocado tensiones entre ambas naciones. Guatemala presentó en diciembre del 2020 su demanda oficial de reclamo territorial ante la CIJ.

Los miembros de Caricom son: Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.