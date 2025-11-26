CC resuelve que solo dos secretarios de Arévalo tienen inmunidad

Guatemala

CC resuelve que solo dos secretarios de Arévalo tienen inmunidad

La protección del antejuicio alcanza las secretarías privada y general, de acuerdo con una resolución de la Corte de Constitucionalidad.  

|

time-clock

Este miércoles 27 de diciembre la CC tiene en agenda dos acciones de amparo relacionadas al TSE. Fotografía: Prensa Libre.

La decisión de la CC sobre la inmunidad de los secretarios de la presidencia fue de forma unánime. Fotografía: Prensa Libre.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió de forma provisional que solo el Secretario General y el Secretario Privado de la presidencia tienen inmunidad.

En el trámite de una acción de inconstitucionalidad, la CC la suspendió provisionalmente algunos fragmentos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que extendía la protección de la inmunidad a otros secretarios del Ejecutivo.

La acción fue promovida por el constituyente y exdiputado, Fernando Linares Beltranena.

Con la decisión que tomó la CC, ningún otro secretario de la presidencia de Bernardo Arévalo tiene inmunidad, con excepción de Juan  Gerardo Guerrero, Secretario General; y Ana Glenda Tager, Secretaria Privada.

LECTURAS RELACIONADAS

Presupuesto 2026 y préstamos son "una potente señal de fortaleza institucional" afirma el Presidente Bernardo Arévalo

chevron-right
Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), por Q163 mil 783.4 millones. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

chevron-right

La discusión en la CC ya llevaba algunas semanas y la resolución se retrasó hasta que se anunció que Santiago Palomo, entonces Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, tomaría el cargo de embajador de Guatemala en el Vaticano.

Palomo estaba en la mira del Ministerio Público (MP) por una denuncia presentada por exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), y también fue mencionado en el Caso Unops Corrupción Presidencial.

Pese a las denuncias y las menciones en su contra, el MP no pudo accionar en su contra, ya que estaba protegido por inmunidad, cargo que dejó para ocupar un puesto diplomático fuera del país.

Él fue sustituido por Karina García, nueva Secretaria de Comunicación Social, que a diferencia de Palomo, enfrentará su gestión si ningún tipo de protección legal.

Buscan nueva secretaría

El pasado 29 de agosto el presidente Bernardo Arévalo presentó una iniciativa de ley, que busca modificar el rol de la Comisión Nacional Contra la Corrupción y elevarla a la categoría de secretaría.

Esta nueva dependencia detalla la iniciativa, será llamada Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia, teniendo a su cargo metodologías en materia preventiva para evitar actos de corrupción, refiere el proyecto.

Esta institución estará a cargo de un secretario, "que contará con las mismas calidades e inmunidades de un ministro de Estado", refiere la iniciativa del presidente Arévalo.

La semana pasada los diputados de la facción oficial de Movimiento Semilla intentaron aprobar la iniciativa de urgencia nacional, pero la disputa alrededor de la participación del sector privado en las reformas a la ley de alianzas público-privado, rompió los consensos.

Ayer, nuevamente Movimiento Semilla mocionó para aprobar la iniciativa por urgencia, pero tiempo antes la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales había emitido un dictamen desfavorable.

El pleno votó y rechazó ese dictamen, trasladando nuevamente la iniciativa a una comisión para un nuevo dictamen, lo que frenó por segunda ocasión el intento de oficialismo por crear esta dependencia y un nuevo puesto público protegido con inmunidad.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Corte de Constitucioanlidad Inmunidad Presidencia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS