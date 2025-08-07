Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo se reunirán tras tensión en frontera México-Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la próxima semana se reunirá con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo . A ese encuentro podría unirse también el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (…) allá en el sureste. Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

No obstante, Sheinbaum no precisó la fecha ni los temas a tratar con Arévalo. Por su parte, la Presidencia guatemalteca informó que el encuentro se celebrará el 15 de agosto.

Asimismo, recordó que en los próximos días se reunirá con el primer ministro canadiense, Mark Carney, aunque sin confirmar una fecha.

Sheinbaum y Arévalo tomaron posesión en el 2024, pero hasta ahora no se habían reunido personalmente. En enero del 2025 sostuvieron una llamada telefónica, según confirmó Sheinbaum en ese momento.

La relación entre México y Guatemala se ha fortalecido desde la llegada de Arévalo de León al poder. En mayo del 2024, se reunió en Chiapas con el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para abordar temas de seguridad, infraestructura y desarrollo económico en la frontera.

En junio, Guatemala anunció que reforzaría sus acciones en tierra y aire en la frontera con México, tras un confuso enfrentamiento armado registrado en Huehuetenango, específicamente en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla.

Ambos países comparten alrededor de 965 kilómetros de frontera.