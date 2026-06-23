Congreso amplía los beneficios económicos para sus sindicalistas

Los diputados se aumentaron el sueldo desde el 2025 y ahora decidieron resolver a favor del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), a quienes les incrementaron los beneficios económicos.

Eso según un anuncio público que hicieron autoridades del Sintracor en los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, enumerando al menos nueve beneficios directos para los trabajadores.

Hasta ahora, el Congreso no ha compartido de manera oficial el documento aprobado a favor de los sindicalistas, pero fuentes de ese organismo que prefieren no ser citadas explicaron que las recomendaciones fueron de un juzgado laboral.

El pacto colectivo del Sintracor se encuentra vigente desde el 2005, pero las decisiones de las autoridades legislativas, encabezadas por el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, renueva las condiciones laborales a favor del mayor grupo sindical del parlamento.

Ahora, el Congreso tendrá que destinar Q8 millones para que se cumpla con un bono para el empleado legislativo, que será de Q4 mil para cada uno de los trabajadores.

También tendrá que destinar Q3 millones 800 mil para cumplir con el aumento de Q250 que recibe cada trabajador por un bono de antigüedad, según las cifras anunciadas por el Sintracor.

Otro rubro que aumenta en los gastos del Congreso, por un monto de Q1 millón 600 mil, es por el incremento del bono de vacaciones, que pasa de Q600 a Q800.

El auto aumento de sueldo de los diputados se aprobó en la presidencia de Nery Ramos en el Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

También los empleados del Legislativo tendrán que tener un día de asueto por el aniversario de su sindicato, que quedará establecido para cada 22 de octubre, según los detalles del Sintracor.

Sin evaluación

Para Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, en muchas negociaciones sindicales las autoridades de turno suelen ceder sin evaluar a detalle futuros impactos financieros.

“Prácticamente tenemos una política de ceder a las pretensiones de los sindicados, es una carga del presupuesto que va a venir que a ellos los tienen sin cuidado”, indicó.

Para el experto, es prudente que las instituciones mantengan en buenas condiciones a los trabajadores, pero destaca que es necesario que cualquier beneficio se autorice con causa justificada.

“Acá debería de haber una evaluación de desempeño para ver quién realmente merece tener una mejor remuneración, pero cuando es de esa manera es una política sin control, sin medir resultados”, remarcó.

Otro aspecto que destacó Marroquín es la manera en que llega esta renovación en las condiciones sindicales del parlamento, que viene a escasos meses de una nueva convocatoria a elecciones y a una futura campaña política.

“Es una práctica 100 por ciento clientelar que se está haciendo con los trabajadores. El que paga más por esa planilla es el ciudadano, no hay evaluación de por medio, el presupuesto es cada vez más grande para producir lo mismo, que es nada para el pueblo de Guatemala”, puntualizó.

Imitan a diputados

Para Percy Méndez, analista independiente y abogado laboralista, es hasta cierto punto “normal” que los sindicatos busquen mejorar sus condiciones económicas, ya que han visto la manera en que los diputados han decidido sobre los recursos públicos.

“El Congreso y sus diputados se han servido con la cuchara grande, prácticamente se triplicaron el salario y eso permite que a la entidad sindical diga que, si hay fondos, ellos también pidan mejoras, porque al final son los trabajadores del Congreso quienes sacan la tarea”, resaltó Méndez.

Para el analista, no todos los trabajadores merecían tener mejores beneficios, ya que hay algunos que tan solo están por negociaciones políticas, sin hacer un aporte significativo en la producción legislativa.

“Seguimos en los pactos colectivos padeciendo de un gran error, que es que seguimos dejando la evaluación del desempeño por un lado, tenemos en el Congreso personas porque un día fueron diputados”, señaló.

Méndez también ve cierta carga clientelar por parte del Legislativo para renovar las condiciones laborales, que si bien es bueno, destacó que muchos posiblemente no cumplen las funciones para las que fueron contratados.

“Recuerdo que tenían tiempo sin no renovar el sindicato de trabajadores, pero qué bueno que se pudo, pero buscan temporadas para tener de buenos amigos a los trabajadores del Congreso. Queda medir si hay trabajadores que trabajan para lo que fueron contratados, pero sí es poco acertado hacerlo en un momento preelectoral”, concluyó.

Pendiente postura

Fuentes indican que uno de los diputados que participó de manera activa en las negociaciones es el diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la actual Junta Directiva.

Dijo que estaba dispuesto a brindar una declaración, toda vez saliera de una cuestión médica, pero hasta ahora no se ha podido tener el contacto con la autoridad legislativa.

También se consultó a la unidad de Comunicación Social del Congreso desde hace cuánto se estaba en las negociaciones del pacto colectivo, en qué fechas comienzan a aplicar los beneficios, y si hubo alguna evaluación de desempeño a los trabajadores, pero no se ha obtenido una respuesta.

Los beneficios