Congreso convoca a los 27 integrantes de la postuladora a contralor General de Cuentas para juramentarlos

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso citó para juramentación a los 27 profesionales que integran la comisión de postulación a Contralor General de Cuentas, según la propuesta de agendas para las plenarias de esta semana.

La semana pasada la nueva comisión de postulación quedó instalada tras las elecciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), que definió los últimos 11 puestos.

Esta comisión tendrá que convocar a los aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), para lo que tendrá que elaborar una lista de seis candidatos que será enviada al Congreso.

El periodo de Frank Bode Fuentes, actual Contralor General de Cuentas, concluye el próximo 12 de octubre, y así termina el periodo constitucional por el que fue electo para el 2022 al 2026.

Ahora la nueva comisión de postulación deberá trabajar en la renovación de la CGC para el periodo 2026-2030, que toda vez sea juramentada ante el pleno del Congreso pueden comenzar con las sesiones de trabajo.

La juramentación de los comisionados esta incluida tanto en la sesión del martes 11 de agosto como del jueves 13 de agosto, debido a lo extensa de la agenda del martes que podría complicar el tramite para la postuladora.

El presidente de la comisión es el padre Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), quien tendrá a su cargo las convocatorias de la comisión.

En esta comisión, según grupos de observación, han detectado al menos tres grupos, el primero de ellos conformado por la mayoría de académicos; el segundo relacionado con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos y el tercero con Frank Bode Fuentes, actual Contralor General de Cuentas.