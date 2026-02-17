Política
Congreso define presidencias de comisiones ordinarias para el período legislativo 2026-2027
El Congreso oficializó la distribución de presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027. La bancada Vamos encabezará once instancias, mientras otras fueron repartidas entre bloques como Cabal, UNE, VIVA y Winaq.
Diputados del Congreso aprueban la distribución de presidencias de comisiones para el período 2026-2027, durante la sesión ordinaria del 17 de febrero. (Foto: Hemeroteca PL)
Durante la décima sesión ordinaria adicional, celebrada este martes 17 de febrero, el pleno del Congreso de la República conoció la designación de las presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027, propuestas por los jefes de los bloques legislativos.
De acuerdo con el Congreso, la asignación se realiza conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94), que faculta a los bloques a integrar estas instancias responsables de analizar, dictaminar y dar seguimiento a la labor parlamentaria.
En total, fueron distribuidas 42 presidencias, y aún quedan pendientes las designaciones de las comisiones de Economía y Comercio Exterior, y de Energía y Minas.
El bloque Vamos obtuvo 11 comisiones, entre ellas Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Mujer, y Transparencia y Probidad. En tanto, Cabal encabezará cinco, incluida la estratégica Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.
La bancada UNE tendrá seis comisiones, como Cultura, Migrantes y Derechos Humanos, mientras que Valor dirigirá Relaciones Exteriores, y Winaq, Asuntos Electorales.
Otros bloques con asignaciones son VIVA (dos), Bien, Vos, Elefante, Cambio, CREO, Azul, Nosotros, Unionista y Todos, con una comisión cada uno.
Distribución de presidencias de comisiones ordinarias 2026-2027
|Bloque
|Comisión
|Diputado/a presidente/a
|Vamos
|Juventud
|Héctor Adolfo Aldana Reyes
|Pueblos Indígenas
|Carlos Roberto Calderón Gálvez
|Transparencia y Probidad
|Cándido Fernando Leal Gómez
|Defensa del Consumidor y Usuario
|Ronal Yomelfy Portillo Cordón
|Asuntos sobre Discapacidad
|Erick José Mario Tzun De León
|Desarrollo Social
|Sofía Jeanetth Hernández Herrera
|Menor y Familia
|Maynor Gabriel Mejía Popol
|Gobernación
|Sergio David Arana Roca
|Mujer
|Carolina Orellana Cruz
|Legislación y Puntos Constitucionales
|Greicy Dominica de León de León
|Cooperativismo y ONG
|Marco Alejandro Pérez Toribio
|Cabal
|Defensa Nacional
|Rolando Guzmán Figueroa
|Agricultura, Ganadería y Pesca
|Byron Leonidas Tejeda Marroquín
|Finanzas Públicas y Moneda
|Julio Héctor Estrada Domínguez
|Turismo
|Alberto Eduardo de León Benítez
|Educación, Ciencia y Tecnología
|Mario Velásquez Pérez
|UNE
|Seguridad Alimentaria
|Marleni Lineth Matías Santiago
|Derechos Humanos
|Damaris Carolina Cerna Acevedo
|Cultura
|Víctor Hugo Cifuentes Delgado
|Migrantes
|Darwin Edgardo Ramírez Cameros
|Integración Regional
|Marco Aurelio Mejía Alfaro
|Pequeña y Mediana Empresa
|Julio Pedro Gómez Gómez
|VIVA
|Comunicación, Transportes y Obras Públicas
|Jeovanni Omar Domínguez Orozco
|Salud y Asistencia Social
|Obed Ediberto Castañasa Mendizábal
|Valor
|Relaciones Exteriores
|Gerardin Ariel Díaz Mazariegos
|Victoria
|Ambiente, Ecología y Recursos Naturales
|Randy Araely Coc Figueroa
|Winaq
|Asuntos Electorales
|Sonia Marina Gutiérrez Raguay
|Unionista
|Reformas al Sector Justicia
|Álvaro Enrique Arzú Escobar
|Todos
|Trabajo
|Marvin Adrián Zepeda Zepeda
|Nosotros
|Vivienda
|Nadia Lorena de León Torres
|Azul
|Asuntos de Seguridad Nacional
|Jorge Mario Villagrán Álvarez
|CREO
|Previsión y Seguridad Social
|Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez
|Cambio
|Asuntos Municipales
|Esduin Gerson Javier Javier
|Elefante
|Apoyo Técnico
|Helen Magali Alexándra Ajcip Calel
|Bien
|Descentralización y Desarrollo
|Sabino Sebastián Velásquez Bámaca
|Vos
|Deportes
|José Alberto Chic Cardona
🔹 Pendientes: Economía y Comercio Exterior; Energía y Minas.
