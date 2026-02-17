Congreso define presidencias de comisiones ordinarias para el período legislativo 2026-2027

Congreso define presidencias de comisiones ordinarias para el período legislativo 2026-2027

El Congreso oficializó la distribución de presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027. La bancada Vamos encabezará once instancias, mientras otras fueron repartidas entre bloques como Cabal, UNE, VIVA y Winaq.

Diputados del Congreso aprueban la distribución de presidencias de comisiones para el período 2026-2027, durante la sesión ordinaria del 17 de febrero. (Foto: Hemeroteca PL)

Durante la décima sesión ordinaria adicional, celebrada este martes 17 de febrero, el pleno del Congreso de la República conoció la designación de las presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027, propuestas por los jefes de los bloques legislativos.

De acuerdo con el Congreso, la asignación se realiza conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94), que faculta a los bloques a integrar estas instancias responsables de analizar, dictaminar y dar seguimiento a la labor parlamentaria.

En total, fueron distribuidas 42 presidencias, y aún quedan pendientes las designaciones de las comisiones de Economía y Comercio Exterior, y de Energía y Minas.

El bloque Vamos obtuvo 11 comisiones, entre ellas Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Mujer, y Transparencia y Probidad. En tanto, Cabal encabezará cinco, incluida la estratégica Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

La bancada UNE tendrá seis comisiones, como Cultura, Migrantes y Derechos Humanos, mientras que Valor dirigirá Relaciones Exteriores, y Winaq, Asuntos Electorales.

Otros bloques con asignaciones son VIVA (dos), Bien, Vos, Elefante, Cambio, CREO, Azul, Nosotros, Unionista y Todos, con una comisión cada uno.

 Distribución de presidencias de comisiones ordinarias 2026-2027

BloqueComisiónDiputado/a presidente/a
VamosJuventudHéctor Adolfo Aldana Reyes
Pueblos IndígenasCarlos Roberto Calderón Gálvez
Transparencia y ProbidadCándido Fernando Leal Gómez
Defensa del Consumidor y UsuarioRonal Yomelfy Portillo Cordón
Asuntos sobre DiscapacidadErick José Mario Tzun De León
Desarrollo SocialSofía Jeanetth Hernández Herrera
Menor y FamiliaMaynor Gabriel Mejía Popol
GobernaciónSergio David Arana Roca
MujerCarolina Orellana Cruz
Legislación y Puntos ConstitucionalesGreicy Dominica de León de León
Cooperativismo y ONGMarco Alejandro Pérez Toribio
CabalDefensa NacionalRolando Guzmán Figueroa
Agricultura, Ganadería y PescaByron Leonidas Tejeda Marroquín
Finanzas Públicas y MonedaJulio Héctor Estrada Domínguez
TurismoAlberto Eduardo de León Benítez
Educación, Ciencia y TecnologíaMario Velásquez Pérez
UNESeguridad AlimentariaMarleni Lineth Matías Santiago
Derechos HumanosDamaris Carolina Cerna Acevedo
CulturaVíctor Hugo Cifuentes Delgado
MigrantesDarwin Edgardo Ramírez Cameros
Integración RegionalMarco Aurelio Mejía Alfaro
Pequeña y Mediana EmpresaJulio Pedro Gómez Gómez
VIVAComunicación, Transportes y Obras PúblicasJeovanni Omar Domínguez Orozco
Salud y Asistencia SocialObed Ediberto Castañasa Mendizábal
ValorRelaciones ExterioresGerardin Ariel Díaz Mazariegos
VictoriaAmbiente, Ecología y Recursos NaturalesRandy Araely Coc Figueroa
WinaqAsuntos ElectoralesSonia Marina Gutiérrez Raguay
UnionistaReformas al Sector JusticiaÁlvaro Enrique Arzú Escobar
TodosTrabajoMarvin Adrián Zepeda Zepeda
NosotrosViviendaNadia Lorena de León Torres
AzulAsuntos de Seguridad NacionalJorge Mario Villagrán Álvarez
CREOPrevisión y Seguridad SocialCristian Rodolfo Álvarez y Álvarez
CambioAsuntos MunicipalesEsduin Gerson Javier Javier
ElefanteApoyo TécnicoHelen Magali Alexándra Ajcip Calel
BienDescentralización y DesarrolloSabino Sebastián Velásquez Bámaca
VosDeportesJosé Alberto Chic Cardona

🔹 Pendientes: Economía y Comercio Exterior; Energía y Minas.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez

ARCHIVADO EN:

Comisiones de trabajo Congreso de la República Diputados de Guatemala Organismo Legislativo 

