Congreso define presidencias de comisiones ordinarias para el período legislativo 2026-2027

Durante la décima sesión ordinaria adicional, celebrada este martes 17 de febrero, el pleno del Congreso de la República conoció la designación de las presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027, propuestas por los jefes de los bloques legislativos.

De acuerdo con el Congreso, la asignación se realiza conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94), que faculta a los bloques a integrar estas instancias responsables de analizar, dictaminar y dar seguimiento a la labor parlamentaria.

En total, fueron distribuidas 42 presidencias, y aún quedan pendientes las designaciones de las comisiones de Economía y Comercio Exterior, y de Energía y Minas.

El bloque Vamos obtuvo 11 comisiones, entre ellas Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Mujer, y Transparencia y Probidad. En tanto, Cabal encabezará cinco, incluida la estratégica Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

La bancada UNE tendrá seis comisiones, como Cultura, Migrantes y Derechos Humanos, mientras que Valor dirigirá Relaciones Exteriores, y Winaq, Asuntos Electorales.

Otros bloques con asignaciones son VIVA (dos), Bien, Vos, Elefante, Cambio, CREO, Azul, Nosotros, Unionista y Todos, con una comisión cada uno.

Distribución de presidencias de comisiones ordinarias 2026-2027

Bloque Comisión Diputado/a presidente/a Vamos Juventud Héctor Adolfo Aldana Reyes Pueblos Indígenas Carlos Roberto Calderón Gálvez Transparencia y Probidad Cándido Fernando Leal Gómez Defensa del Consumidor y Usuario Ronal Yomelfy Portillo Cordón Asuntos sobre Discapacidad Erick José Mario Tzun De León Desarrollo Social Sofía Jeanetth Hernández Herrera Menor y Familia Maynor Gabriel Mejía Popol Gobernación Sergio David Arana Roca Mujer Carolina Orellana Cruz Legislación y Puntos Constitucionales Greicy Dominica de León de León Cooperativismo y ONG Marco Alejandro Pérez Toribio Cabal Defensa Nacional Rolando Guzmán Figueroa Agricultura, Ganadería y Pesca Byron Leonidas Tejeda Marroquín Finanzas Públicas y Moneda Julio Héctor Estrada Domínguez Turismo Alberto Eduardo de León Benítez Educación, Ciencia y Tecnología Mario Velásquez Pérez UNE Seguridad Alimentaria Marleni Lineth Matías Santiago Derechos Humanos Damaris Carolina Cerna Acevedo Cultura Víctor Hugo Cifuentes Delgado Migrantes Darwin Edgardo Ramírez Cameros Integración Regional Marco Aurelio Mejía Alfaro Pequeña y Mediana Empresa Julio Pedro Gómez Gómez VIVA Comunicación, Transportes y Obras Públicas Jeovanni Omar Domínguez Orozco Salud y Asistencia Social Obed Ediberto Castañasa Mendizábal Valor Relaciones Exteriores Gerardin Ariel Díaz Mazariegos Victoria Ambiente, Ecología y Recursos Naturales Randy Araely Coc Figueroa Winaq Asuntos Electorales Sonia Marina Gutiérrez Raguay Unionista Reformas al Sector Justicia Álvaro Enrique Arzú Escobar Todos Trabajo Marvin Adrián Zepeda Zepeda Nosotros Vivienda Nadia Lorena de León Torres Azul Asuntos de Seguridad Nacional Jorge Mario Villagrán Álvarez CREO Previsión y Seguridad Social Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez Cambio Asuntos Municipales Esduin Gerson Javier Javier Elefante Apoyo Técnico Helen Magali Alexándra Ajcip Calel Bien Descentralización y Desarrollo Sabino Sebastián Velásquez Bámaca Vos Deportes José Alberto Chic Cardona

🔹 Pendientes: Economía y Comercio Exterior; Energía y Minas.

#Congreso |

Así queda la distribución de presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027, según lo informado por los bloques legislativos al pleno.



(En imágenes, el detalle de cada comisión y el diputado que la presidirá). pic.twitter.com/hdaxkTz6XO — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) February 17, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

