Guatemala

Congreso dividido por iniciativa que busca declarar terroristas a los pandilleros

El Congreso debate la iniciativa 5692, que busca tipificar como terrorismo los actos de las pandillas y divide a los diputados.

Los diputados debatieron por varios minutos alrededor de la iniciativa que busca atacar a las maras. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Desde que el gobierno de Estados Unidos clasificó a la pandilla Barrio 18 como grupo terrorista, los diputados guatemaltecos han reactivado propuestas para declarar terroristas a estas estructuras criminales, aunque no logran un consenso sobre cómo avanzar.

Para la sesión plenaria de este martes se incluyó en la agenda la iniciativa 5692, que busca tipificar el terrorismo con fines de desorden público, específicamente por las acciones de las pandillas en el país.

Esta propuesta fue presentada por Alejandro Giammattei al inicio de su mandato presidencial. Obtuvo dictamen en pocos meses y, el 14 de marzo del 2024, fue conocida en primer debate.

Tras el anuncio del gobierno estadounidense, diputados impulsan nuevamente la iniciativa con el objetivo de endurecer los controles contra los pandilleros.

La propuesta fue tramitada en su segundo debate; sin embargo, antes de ser incluida en la tercera lectura y redacción final, los bloques parlamentarios analizarán cada jueves posibles enmiendas que permitan actualizarla y mejorarla.

Pero antes de cumplir con el procedimiento acordado por la Instancia de Jefes de Bloque, un grupo de diputados intentó adelantar la discusión del tema, lo que generó confrontación en el hemiciclo.

El debate

El diputado independiente Gustavo Cruz propuso adelantar el conocimiento de la iniciativa al primer punto de la agenda, aludiendo a la necesidad de impulsar normas en favor de la seguridad.

“Ojalá que no pase lo que con otras leyes en materia de seguridad: que algunos diputados las entrampan y luego van corriendo a la Corte de Constitucionalidad para que las boten”, argumentó.

La diputada oficialista Andrea Reyes, promotora del grupo Raíces, respaldó la propuesta y agregó que se podrían discutir enmiendas para robustecer una iniciativa que, según dijo, fue presentada con deficiencias.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18. (Foto Prensa Libre: Mingob).

“Creemos que es importantísimo brindarle seguridad y darle herramientas al Estado para poder combatir a los grupos delincuenciales, maras o pandillas. Sin embargo, vemos con preocupación la forma como fue redactada esta iniciativa. La comisión hizo lo mejor que pudo para rescatar el mamarracho que presentó Alejandro Giammattei”, afirmó.

No obstante, la diputada oficialista Victoria Palala, vinculada al cancelado Movimiento Semilla, expresó una postura contraria. Señaló que las enmiendas sin consenso podrían ser contraproducentes.

La Mara Salvatrucha es una organización criminal que opera en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Nuestra propuesta es que no continúe caminando esta ley. Por el contrario, pedimos instalar una mesa técnica donde podamos construir una iniciativa de ley operativa. Hoy corremos el riesgo de aprobar enmiendas desde el curul”, advirtió.

Desde la oposición, el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, criticó al oficialismo por impulsar una iniciativa que —según dijo— antes rechazaron.

“Esa propuesta se ha hecho varias veces en este pleno por el descontrol que este gobierno tiene en materia de seguridad, y se les ha señalado desde que tomaron posesión”, reclamó.

Desde el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el diputado Inés Castillo propuso un punto resolutivo para exhortar al presidente a decretar un estado de excepción.

El objetivo del llamado era que el Ejecutivo, a través de las instituciones de seguridad, tomara el control de las cárceles. Sin embargo, la propuesta dividió opiniones y no fue aprobada.