Congreso extiende sesión y aprueba en la madrugada el presupuesto 2026

El Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto nacional para el 2026 por un monto de Q163 mil 469 millones 328 mil 657, llevando su validación del articulado final a altas horas de la noche, ignorando las alertas de sectores sociales.

No es la primera vez que el Congreso autoriza un presupuesto nacional de urgencia nacional, en la madrugada. Esto ha sido recurrente desde que el bloque Vamos, de Alejandro Giammattei, dominó el Congreso en la legislatura pasada.

Ahora, los diputados oficialistas del presidente Bernardo Arévalo replicaron la práctica, y sin discusión se avaló el plan de gastos para el 2026.

La instancia de Jefes de Bloques convocó al pleno de diputados para el martes 25 de noviembre a las 14 horas, pero fue hasta las 15:08 horas que comenzó la sesión plenaria.

Incluso antes de comenzar la extensa jornada legislativa, algunos diputados, que mantenían en lista de espera a ministros de Arévalo para ser interpelados, optaron por desistir de los juicios políticos.

Entre ellos, Miguel Ovalle, que había pedido una interpelación a Patricia Orantes, ministra de Ambiente; también se sumó Marleni Matías, quien tenía una interpelación contra Miguel Ángel Díaz Bobadilla, de Comunicaciones.

Poco tiempo después, el oficialista José Carlos Sanabria, de la facción de Movimiento Semilla, uno de los hombres más cercanos al presidente Arévalo, presentó una moción para alterar el orden del día.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

Sanabria propuso retomar el articulado final de las reformas a la ley de las alianzas público-privadas y un paquete de préstamos por US$1 mil 350 millones, lo que llevo que el presupuesto nacional se discutiera tiempo después.

Similar a Vamos

El oficialismo presentó una nueva moción, al rededor de las 23:43 horas, para que el presupuesto nacional del 2026 se aprobara en una sola sesión, de urgencia nacional. Con esta estrategia legislativa se evita la aprobación ordinaria en tres lecturas, y también el espacio para discusión y fiscalización de los montos propuestos y avalados por la Comisión de Finanzas.

La propuesta oficialista recibió apoyo de los diputados, reuniendo 135 votos a favor, y oficialistas y algunos opositores apoyaron en un único debate el plan financiero del año entrante.

Días anteriores, analistas advirtieron la necesidad de discutir, y eventualmente, aprobar el presupuesto, de una manera ordinaria. Es decir, en tres lecturas en tres días diferentes.

La demanda propuesta buscaba evitar una aprobación a las espaldas de la población, durante la madrugada, lo que habría impedido un debate ante la opinión pública sobre la distribución de recursos públicos.

La práctica legislativa fue calcada de la sesión del 2020. En ese momento, el Congreso, dominado por el bloque Vamos, del entonces presidente Alejandro Giammattei, aprobó el presupuesto del 2021 de urgencia, al final de la noche, extendiendo el articulado final hasta la madrugada.

Dudas

La Comisión de Finanzas del Congreso duró más de dos meses en emitir el dictamen favorable del presupuesto nacional del 2026; incluso, aplazó la firma del documento en al menos tres oportunidades.

Fue hasta apenas unas horas antes de la sesión plenaria del martes que la Comisión de Finanzas consiguió las firmas para entregar el documento a Dirección Legislativa.

El oficialista José Carlos Sanabria junto a otros diputados aliados y de aparente oposición. Fotografía: Prensa Libre.

Pero hubo algunas modificaciones de último minuto. Entre ellas, una asignación adicional de Q6 mil 312 millones 100 mil destinado para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Asignación que no aparecía en un borrador de dictamen que fue socializado a los diputados la noche del lunes 24 de noviembre, pero según Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, se recibió una solicitud por escrito para incluir este aporte a los Codedes.

Los diputados de la facción oficial de Raíces analizaba las distintas aprobaciones del Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

El parlamentario refirió que congresistas de la mesa legislativa enviaron la carta, sin identificar quienes, llegando a un nuevo acuerdo para esta asignación, que será adicional a los fondos de arrastre que ya tienen los Codedes para el año preelectoral, por la aprobación del decreto 7-2025.

En el artículo 106 del dictamen también se autoriza que durante el 2026 el gobierno de Guatemala pueda hacer negociaciones y contratos de manera directa, así como con empresas públicas de otros países, que a criterio del diputado Héctor Aldana, de Vamos, estaría violando la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El diputado de oposición también expuso que en el artículo 147 existen disposiciones que podría interferir con resoluciones judiciales. Ya que se le permite al Ministerio de Comunicaciones continuar con proyectos, pese a existir posibles resoluciones judiciales que impidan las obras, indicó.

“Las disposiciones contenidas en el presente artículo tienen carácter excepcional para el ejercicio fiscal 2026 y prevalecen sobre cualquier norma que la contravenga, sin prejuicio del cumplimiento de las órdenes judiciales que se emitan en cada caso concreto”, refiere el artículo.

Ahora, corresponde que el pleno apruebe el articulado final del presupuesto, en donde se podrían incluir cambios de último minuto. El dictamen tiene en total 165 artículos.

Aprobado de urgencia nacional y sin dictamen, el proyecto de presupuesto 2026 continuó su aprobación por artículos y redacción final, rebasada la medianoche de este miércoles.