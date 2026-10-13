Congreso juramenta Jenny Alvarado Tení como presidenta de la CSJ para el 2026-2027

Por un año la magistrada Jenny Alvarado Tení estará frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como su presidenta, quien prestó juramentó ante el pleno de Congreso y se comprometió a respetar la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es la quinta mujer en presidir el Poder Judicial y comienza su mandato del periodo 2026-2027 este martes 13 de octubre; siendo una presidencia que comienza respetando los plazos constitucionales.

La falta de acuerdos entre los magistrados de la CSJ había ocasionado que las presidencias, desde las magistraturas pasadas, no comenzarán en la fecha que dicta la Constitución, reduciendo el mandato de un año a meses.

Alvarado Tení recibe la presidencia de la CSJ de manos de la magistrada Claudia Paredes, quien fue electa en febrero pasado y cuyo periodo presidencial fue de solo ocho meses.

La elección a favor de Paredes le permitió dirigir la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), siendo una de las principales tareas de esa presidencia.

Ahora Alvarado Tení estará al frente de la CSJ para el año electoral, previendo desde ya una carga de recursos legales, amparos y antejuicios, que aumentarán la demanda laboral del Organismo Judicial (OJ).

Jenny Alvarado Tení fue electa como presidenta de la CSJ de forma unánime. (Foto Prensa Libre Esvin García).

En una entrevista brindada por la nueva presidenta a Prensa Libre, explicó que la CSJ ya tiene aprobado un plan para atender las exigencias del evento electoral del 2027.

Para lo cual la CSJ, en pleno, ya autorizó que la Cámara de Amparos y Antejuicios se equipe para atender esa demanda de casos, contemplando la contratación de más personal.

Reto de independencia

Para grupos de observación como Movimiento Projusticia y las organizaciones que integran Alianza por las Reformas, uno de los principales retos que tendrá Alvarado Tení será la independencia.

Las organizaciones consideran que la aparente relación con algunos diputados del Congreso podría restarle objetividad al conocer determinados casos, sobre todo a las puertas de un nuevo evento electoral.

La presidenta de la CSJ no tiene doble voto para las sesiones plenarias, pero es quien convoca a las reuniones de magistrados, lo que observadores consideran será vital al momento de conocer los recursos en el marco electoral.

Alvarado Tení declaró que no mantiene relaciones de amistad con los diputados que las organizaciones le relacionan, pero admite que los conoce por temas profesionales, asegurando que esto no será motivo para no respetar las leyes.

“En este caso tocamos también valores porque me está diciendo si eso influiría en alguna resolución en mi ejercicio o mi cargo y la respuesta es no”, respondió la presidenta en una reciente entrevista sobre los vínculos políticos a los que es asociada.

Su elección en 2024

Los datos de la organización Guatemala Visible, que monitorea las elecciones de segundo grado, documentó que tanto apoyo recibió cada uno de los magistrados de la CSJ del periodo 2024-2029.

La elección que hizo el Congreso a favor de Jenny Alvarado Tení reflejó una votación de 104 votos a favor; 55 en contra; más una ausencia en la sesión plenaria del Congreso del 3 de octubre de 2024.

La actual CSJ fue electa para el periodo 2026-2029. Fotografía: Guatemala Visible.

Alvarado Tení no recibió el apoyo completo de cuatro bancadas: El grupo independiente del cancelado Movimiento Semilla; Compromiso Renovación y Orden (Creo); Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); y Winaq.

También votaron en su contra seis diputados de Vamos; cinco diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); cinco de Cabal; tres de Visión con Valores (Viva); tres de Bienestar Nacional (Bien); y uno de Azul.

La jornada

La sesión plenaria de este martes 13 de octubre comenzó a las 14 horas con 30 minutos, en la que se dio lectura a la agenda acordada por la instancia de Jefes de Bloque.

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, propuso a los diputados retirar de agenda la iniciativa que dispone aprobar la Ley de Alimentación Saludable, por considerar que hay aspectos poco claros.

Esa propuesta fue apoyada por el diputado Jairo Flores, jefe de la bancada VOS y diputado ponente de la normativa, quien consideró oportuno evaluar algunos puntos del texto.

Para esta sesión los diputados habían acordado conocer la iniciativa para la Ley de Alimentación Saludable para su tercera lectura, lo que implicaba una votación por parte del pleno, pero la sugerencia de retirarla de la agenda fue aprobada por los diputados.