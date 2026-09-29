Congreso licita servicio de cable, internet, celulares y tablets para diputados

El Congreso de la República publicó este martes 29 de septiembre en el Diario de Centro América tres licitaciones para contratar servicios de telefonía celular, internet y cable de televisión.

De acuerdo con las publicaciones, las personas individuales o jurídicas interesadas deberán presentar sus ofertas conforme a las bases establecidas y ante las juntas de licitación nombradas para cada proceso.

La publicación detalla la fecha para la presentación de las ofertas y los requisitos que deben cumplir los interesados.

Las especificaciones de cada licitación están disponibles en el portal Guatecompras, donde se detallan las condiciones establecidas por el Congreso para los oferentes.

Congreso busca adquirir 184 celulares y tabletas

Una de las licitaciones corresponde al servicio de telefonía celular y la adquisición de tabletas para diputados, directores y subdirectores del Organismo Legislativo. El proceso está publicado en Guatecompras bajo el NOG 31069940.

La fecha para la presentación de ofertas ante la Junta de Licitación es el 5 de noviembre de 2026 y el plazo vence a las 15 horas. A continuación algunos de los requisitos.

La contratación contempla 184 teléfonos móviles y la misma cantidad de tabletas.

Entre las especificaciones técnicas establecidas para el servicio de telefonía celular figura que cada línea deberá contar, como mínimo, con 120 GB de internet de alta velocidad.

También se requiere cobertura con tecnología 5G y que el proveedor disponga de cobertura nacional con tecnología LTE o superior.

Todos los teléfonos celulares deberán contar con garantía de fábrica de 12 meses.

El servicio deberá incluir minutos y llamadas ilimitadas a todos los operadores, así como roaming de datos, voz y mensajes de texto. El oferente deberá presentar un listado de los países incluidos dentro de la cobertura del plan.

Además, las líneas móviles no deberán generar costos adicionales ni permitir suscripciones que impliquen cobros extras.

A requerimiento del Organismo Legislativo, el proveedor deberá activar roaming mundial de datos.

Las bases también establecen que el oferente deberá proporcionar la cantidad de dispositivos de cada sistema operativo, Android o iOS, que solicite el Congreso.

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¿Qué debe incluir el servicio de cable del Congreso?

Otra de las licitaciones corresponde al servicio de cable de televisión para uso general del Organismo Legislativo.

Las ofertas deberán presentarse el próximo 5 de noviembre y el plazo vencerá a las 10.30 horas. El proceso aparece en Guatecompras bajo el NOG 31122434.

Entre las condiciones se establece que el proveedor deberá proporcionar, sin costo adicional para el Congreso, una línea telefónica móvil con su respectivo aparato celular. Esta será utilizada por el personal encargado de recibir, dar seguimiento y reportar fallas relacionadas con el servicio.

El tiempo máximo de respuesta para atender una falla reportada no deberá superar las dos horas desde que el Congreso efectúe la notificación.

En el caso de fallas críticas que afecten la prestación del servicio, el plazo máximo para solucionarlas será de 24 horas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados.

El proveedor también deberá asignar soporte técnico presencial con personal especializado los lunes, martes y jueves, de 8.30 a 16.30 horas, durante la vigencia del contrato.

Otro de los requisitos es incorporar a la grilla de canales y distribuir la señal del Canal 9 del Congreso de la República en alta definición y con audio estéreo, en resolución de 1920 por 1080.

Además, deberá bloquear las suscripciones de paga en aplicaciones o plataformas para evitar cargos adicionales al Organismo Legislativo.

Congreso también licita servicio de internet

El tercer proceso corresponde a la contratación del servicio de internet principal y secundario o redundante.

La recepción de ofertas también será el 5 de noviembre de 2026 y el plazo vencerá a las 12 horas. La licitación está registrada en Guatecompras bajo el NOG 31156088.

Según las especificaciones, los servicios serán para uso exclusivo del Organismo Legislativo y tendrán una vigencia de 18 meses.

El contratista deberá prestar los servicios durante todo el período establecido y conforme a las condiciones fijadas en el contrato.

Entre los requisitos técnicos se establece que el enlace deberá utilizar fibra óptica y garantizar la estabilidad y administración del servicio.

El servicio principal de internet deberá ser instalado, configurado y puesto en funcionamiento en los equipos firewall que serán instalados en el Organismo Legislativo.

El proveedor también deberá entregar un enlace de internet limpio o Clean Pipe, protegido mediante una plataforma para mitigar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) alojada en su propia infraestructura.

Asimismo, deberá proporcionar informes mensuales detallados sobre los eventos detectados y mitigados.

Las bases requieren además que el oferente suministre una solución integral de infraestructura de red para cada uno de los edificios del Organismo Legislativo, que incluya equipos de seguridad perimetral y distribución y permita segmentar la red mediante esquemas de direccionamiento independientes para cada inmueble.

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