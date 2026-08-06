CC mantiene vigente el aumento salarial y la indemnización para diputados del Congreso

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene el aumento de sueldo y la indemnización para los diputados del Congreso, luego de rechazar una acción legal, confirmó una fuente.

La decisión fue tomada por los magistrados titulares Annabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Ochoa; Julia Rivera; junto a los suplentes María Jochola y Fernando Bermejo.

La inconstitucionalidad registrada con el número 814-2026 fue presentada por Sergio Elías Marchena Recinos y Bryan Zamihell Morales Salas, que atacaban el punto tercero del acuerdo legislativo 31-2024, el cual avalaba el presupuesto del Congreso del 2025 y los análisis financieros para igualar el salario de los diputados al de los magistrados de Corte de Apelaciones, así como el derecho a indemnización y todas las prestaciones de ley.

El análisis de la CC fue unánime y se fundamentó en que la acción ya había perdido materia, por lo que decidieron rechazar la misma al declararla improcedente, manteniendo así los beneficios económicos para los diputados.

Esta aprobación de un aumento al salario de los diputados sucedió durante la primera presidencia de Nery Ramos al frente de la Junta Directiva del Congreso, mismo que fue avalado por un acta de la Directiva en la que Ramos no participó.

Posterior a ello, los diputados de Junta Directiva prometieron revertir el beneficio, pero fueron detenidos por un análisis jurídico del propio Congreso, lo que hace que los diputados sigan con la remuneración y garantizando una futura indemnización cuando dejen el cargo.

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