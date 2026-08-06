CC mantiene vigente el aumento salarial y la indemnización para diputados del Congreso

Guatemala

CC mantiene vigente el aumento salarial y la indemnización para diputados del Congreso

La CC rechazó una acción legal contra el aumento salarial y la indemnización de los diputados, por lo que los beneficios económicos continúan vigentes.

|

time-clock

Pleno del Congreso de Guatemala durante una sesión legislativa mientras se mantiene vigente el aumento salarial e indemnización para diputados tras resolución de la CC.

El pleno del Congreso, donde continúa vigente el aumento salarial y la indemnización para diputados luego de una resolución de la CC.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene el aumento de sueldo y la indemnización para los diputados del Congreso, luego de rechazar una acción legal, confirmó una fuente.

La decisión fue tomada por los magistrados titulares Annabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Ochoa; Julia Rivera; junto a los suplentes María Jochola y Fernando Bermejo.

La inconstitucionalidad registrada con el número 814-2026 fue presentada por Sergio Elías Marchena Recinos y Bryan Zamihell Morales Salas, que atacaban el punto tercero del acuerdo legislativo 31-2024, el cual avalaba el presupuesto del Congreso del 2025 y los análisis financieros para igualar el salario de los diputados al de los magistrados de Corte de Apelaciones, así como el derecho a indemnización y todas las prestaciones de ley.

El análisis de la CC fue unánime y se fundamentó en que la acción ya había perdido materia, por lo que decidieron rechazar la misma al declararla improcedente, manteniendo así los beneficios económicos para los diputados.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica productos en el mercado y personas comprensa HPL

Salario mínimo 2027: inflación y canasta básica marcarán la discusión

Right
Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres son trasladados de nuevo a prisión preventiva, luego de que un juzgado los ligó a proceso por el ataque ocurrido en el preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre)

Ligan a proceso a dos presuntos responsables del ataque que acabó con la vida de alias “Gorgojo”

Right

Esta aprobación de un aumento al salario de los diputados sucedió durante la primera presidencia de Nery Ramos al frente de la Junta Directiva del Congreso, mismo que fue avalado por un acta de la Directiva en la que Ramos no participó.

Posterior a ello, los diputados de Junta Directiva prometieron revertir el beneficio, pero fueron detenidos por un análisis jurídico del propio Congreso, lo que hace que los diputados sigan con la remuneración y garantizando una futura indemnización cuando dejen el cargo.

Lea también: Congreso casi duplicó las plazas temporales en 10 años y se expandió en áreas administrativas

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

CC Congreso de la República Corte de Constitucionalidad Salario diputados 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM