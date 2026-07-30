Congreso casi duplicó las plazas temporales en 10 años y se expandió en áreas administrativas

Detrás de las cifras operativas del Congreso de la República se observa que, aunque el presupuesto asignado al Organismo Legislativo disminuyó para el 2026, el gasto en salarios aumentó y, además, la contratación de personal temporal ha crecido de forma significativa durante la última década.

El informe del primer semestre del 2026 presentado por la alianza Congreso Eficiente —integrada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Guatemala Visible y la Fundación Proyecto de Vida— reveló que detrás de este incremento están los asesores técnicos de los diputados, quienes, bajo un renglón temporal, son absorbidos por tareas administrativas.

El renglón 022 designa a los empleados contratados bajo la modalidad «por contrato» o temporal y, según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, permite que los diputados, las bancadas y los integrantes de la Junta Directiva cuenten con un equipo transitorio de apoyo —asesores, asistentes y secretarias— cuyas funciones concluyen junto con el periodo legislativo o el del parlamentario.

Sin embargo, el estudio de la alianza demuestra que el renglón 022 dejó de ser una herramienta exclusiva de apoyo político-legislativo para convertirse en una plantilla «paralela» de funcionamiento institucional.

¿Cuánto aumentó el renglón 022?

En los últimos 10 años —del 2016 al 2026— el número de trabajadores bajo este renglón aumentó 93%.

"Si hacemos la comparativa entre ese período resulta un 93% de aumento, quiere decir que ha crecido más de 551 empleados en estos 11 años, lo que resulta bastante preocupante por la forma en que ha ido creciendo, que ha sido exponencial", explicó Fernando Bon, director ejecutivo de la alianza.

Bon explicó durante la presentación del informe que la variación respecto del 2025 muestra un cambio de dinámica en las contrataciones:

Mientras las plazas fijas o permanentes —renglón 011— disminuyeron en 17 puestos y las de servicios profesionales independientes —renglón 029— se redujeron en 19, el renglón 022 sumó 151 nuevos trabajadores en un año , lo que representa un crecimiento interanual del 15%.

, lo que representa un crecimiento interanual del 15%. La legislación autoriza un máximo de 576 plazas bajo el renglón 022 para atender a los 160 diputados, los bloques legislativos y la Junta Directiva. No obstante, el reporte identificó 580 trabajadores en el renglón 022 desempeñando tareas administrativas ordinarias, un 37% más —158 personas adicionales— que las 422 registradas en esa condición en el 2025.

La cantidad de trabajadores contratados bajo el renglón 022 aumentó en un 93%, según el informe de Congreso Eficiente. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Aumenta el gasto ejecutado

El crecimiento del recurso humano incide de forma directa en el comportamiento de las finanzas del Congreso.

Para el ejercicio fiscal del 2026, el Organismo Legislativo aprobó un presupuesto total de Q1 mil 347.4 millones, lo que representó una reducción del 8%. Fueron Q117.21 millones menos respecto de lo asignado en el 2025. Sin embargo, la ejecución del gasto siguió una tendencia contraria.

Entre enero y junio del 2026, el Congreso devengó Q530 millones, con una ejecución del 39%. Esto implica que, a pesar del recorte presupuestario inicial, el gasto efectivo aumentó Q23.58 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El principal peso de esta erogación recae en el rubro de Servicios Personales, después del aumento salarial que los diputados se aprobaron a inicios del 2025. Este rubro incluye salarios, dietas y prestaciones del personal permanente, temporal y de los parlamentarios.

Los datos que lo reflejan son los siguientes:

Este rubro absorbió el 65% del gasto ejecutado por el Congreso a junio, al alcanzar Q344.11 millones .

por el Congreso a junio, al alcanzar . En comparación con el primer semestre del 2025, el gasto en Servicios Personales aumentó Q26.14 millones.

Fiscalización en exceso

Paralelamente a la expansión presupuestaria interna, el reporte aborda la forma en que el Congreso ejerció su función de control político sobre el Organismo Ejecutivo.

Aunque la interpelación a ministros y las citaciones a funcionarios son mecanismos constitucionales destinados al contrapeso de poderes, la alianza Congreso Eficiente advierte sobre un uso que rebasa la dinámica administrativa del Estado.

Interpelaciones: Al cierre de mayo del 2026, siete de los 14 ministros de Estado estaban bajo proceso de interpelación por parte de distintos diputados.

Al cierre de mayo del 2026, por parte de distintos diputados. Citaciones: Entre enero y junio se contabilizaron 818 citaciones a funcionarios públicos, un promedio de 136 por mes. El 47% de estas convocatorias se concentró en tres bancadas legislativas: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vos y Cabal.

Dinámica de las comisiones

El monitoreo de 14 comisiones ordinarias de trabajo reveló que, aunque aumentó la cantidad de actividades, disminuyeron los controles de calidad.

Si bien 13 de ellas cumplieron con la obligación legal de realizar al menos dos sesiones al mes, el 72% de las reuniones monitoreadas se efectuó de forma consecutiva, una inmediatamente después de la otra, explicó María de los Ángeles Fuentes parte de la coalición.

Esta práctica, advirtió, desvirtúa la continuidad del trabajo de las comisiones, ya que limita el tiempo para revisar expedientes, efectuar consultas técnicas y debatir entre una reunión y otra. Además, 17 de las 38 comisiones parlamentarias no recibieron una sola iniciativa para emitir dictamen durante el periodo ordinario.

Leyes sin dictamen técnico ni financiero

Durante el primer semestre se celebraron 35 sesiones plenarias y se aprobaron 14 decretos, frente a los cuatro aprobados en el primer semestre del 2025.

No obstante, María Isabel Bonilla, también integrante de la alianza, expuso que seis de los 14 decretos fueron aprobados por la vía de urgencia nacional, lo que implica dispensar el trámite de dictamen en comisión y aprobar la norma en un solo debate.

De los decretos evaluados, solo uno contó con el expediente completo que exige la ley orgánica, con estudios técnicos, documentos de justificación y dictamen financiero sobre el impacto en las finanzas públicas.

Asistencia y transparencia

El informe concluye con dos indicadores a la baja:

Asistencia de diputados: El promedio de asistencia a las sesiones del Pleno descendió al 76% en el 2026, frente al 79% del 2025 y al 89% registrado en el 2024. Acceso a la información: La evaluación del sitio web institucional arrojó un cumplimiento del 88% de la Ley de Acceso a la Información Pública, la calificación más baja durante la actual legislatura, debido a rezagos en la publicación de la información de oficio que exige el artículo 10 de esa ley.

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