Reforma al IUSI: viviendas quedan exentas del impuesto, mientras autoridades alertan por el impacto en las municipalidades

El Congreso de la República aprobó este martes 29 de julio, con 131 votos a favor, la iniciativa 6709, que reforma la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), contenida en el Decreto 15-98.

La modificación elimina el pago del IUSI para los inmuebles destinados a vivienda, uso residencial y uso mixto, mientras que mantiene el cobro para las propiedades de uso comercial.

Uno de los principales cambios se encuentra en el artículo 11 de la normativa, que establece las tasas del impuesto según el destino del inmueble.

Con la reforma, los bienes inmuebles de uso comercial inscritos con un valor desde Q1 en adelante deberán pagar una tasa de nueve por millar.

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El IUSI recauda más de Q1 mil 853 millones al año

La aprobación de la reforma ocurre en un contexto en el que el IUSI representa una de las principales fuentes de ingresos propios para muchas municipalidades del país.

De acuerdo con el Reporte de Ingresos por Recaudación del IUSI, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), durante el 2025 este impuesto generó Q1 mil 853.7 millones en los 22 departamentos del país.

Los departamentos con mayor recaudación fueron:

Guatemala: Q1 mil 432.5 millones.

Escuintla: Q91.8 millones.

Sacatepéquez: Q73.3 millones.

A nivel del departamento de Guatemala, la mayor parte de los recursos se concentró en cinco comunas:

Municipalidad Recaudación 2025 Ciudad de Guatemala Q752.3 millones Mixco Q167.7 millones San Miguel Petapa Q166.4 millones Villa Nueva Q142.7 millones Santa Catarina Pinula Q99.2 millones

En contraste, los departamentos con menor recaudación fueron Sololá, Baja Verapaz y Quiché. En este último, la municipalidad de Patzité no reportó ingresos por este impuesto durante el 2025.

Congreso rechazó enmiendas para reducir el impacto fiscal

Durante la discusión en el pleno, diputados del bloque oficialista intentaron incorporar enmiendas para limitar el alcance de la exoneración.

Entre las propuestas figuraban mantener el pago del IUSI para inmuebles con un valor superior a Q5 millones o establecer mecanismos que compensaran parcialmente la reducción de ingresos municipales, por ejemplo que los diputados aportarán un 12% de su sueldo destinado a este impuesto. Sin embargo, ninguna obtuvo el respaldo suficiente para ser aprobada.

Como resultado, la reforma fue avalada sin medidas que compensen la pérdida de recursos para las municipalidades.

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Finanzas y Anam advierte sobre efectos

Mientras el Congreso discutía la iniciativa, el Ministerio de Finanzas Públicas publicó el comunicado número 100, en el que pidió que toda reforma tributaria sea sometida a un análisis técnico sobre sus implicaciones fiscales.

La cartera señaló que, aunque muchas iniciativas buscan aliviar la carga económica de la población, una reducción o eliminación de impuestos disminuye temporal o permanentemente los recursos disponibles para financiar obras y servicios públicos.

Asimismo, recordó que Guatemala mantiene una de las cargas tributarias más bajas de la región frente a sus necesidades de desarrollo, por lo que una recaudación estable resulta clave para atender prioridades sociales.

El Ministerio también advirtió que las suspensiones, modificaciones o derogaciones de impuestos pueden afectar negativamente la percepción de las agencias calificadoras de riesgo y limitar las posibilidades del país de alcanzar el grado de inversión.

MINFIN advierte que suspensiones, cambios y derogaciones de impuestos dificultarán que Guatemala alcance el grado de inversión @jmenkos @BArevalodeLeon @GuatemalaGob @PatyJoachin pic.twitter.com/82tSCvNiyP — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 29, 2026

Por su parte, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) expresó en redes sociales su preocupación por la aprobación del Decreto 18-2026, mediante el cual se modificó la normativa del IUSI.

La entidad hizo un llamado al Congreso para instalar una mesa de trabajo con las municipalidades y discutir un modelo que garantice un financiamiento sano, sostenible y suficiente para los gobiernos locales sin comprometer el desarrollo de las comunidades.

Según la Anam, aunque existe la necesidad de actualizar la legislación, la reforma fue aprobada sin consenso con las municipalidades y afectará a 277 municipios, especialmente a unas 50 comunas que dependen en gran medida de estos ingresos para financiar servicios y obras públicas.

Además, en el comunicado la asociación sostuvo que la medida debilita la autonomía financiera de los gobiernos municipales.

Sectores advierten riesgos para las municipalidades

Durante el análisis de la iniciativa, distintos sectores manifestaron preocupación por el impacto financiero que tendría la reforma.

José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), calificó la propuesta como un "arma de doble filo". Indicó que, aunque el objetivo de reducir la carga tributaria para los propietarios puede ser positivo, la reforma debe sustentarse en estudios técnicos que garanticen la sostenibilidad financiera de las municipalidades.

Entre las alternativas planteadas por la Cámara figuran crear un fondo de compensación financiado con recursos del Impuesto de Solidaridad (ISO), revisar los valores fiscales inscritos y fortalecer el financiamiento estatal destinado a infraestructura pública.

Por su parte, Habibi Quiñónez Oliva, directora de Relaciones Institucionales y Estrategia del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), explicó que el principal riesgo identificado por el instituto es el impacto en las finanzas municipales. A su juicio, la reducción de la tasa y las nuevas exenciones podrían disminuir la recaudación del IUSI y generar presión sobre los ingresos de las municipalidades, por lo que considera necesario evaluar el equilibrio entre el alivio tributario para los contribuyentes y la sostenibilidad de los gobiernos locales.

¿Qué es el IUSI?

El Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) es un tributo que pagan los propietarios de bienes inmuebles en Guatemala.

Los recursos recaudados son administrados por las municipalidades y se destinan al financiamiento de obras y servicios públicos, como mantenimiento de calles, drenajes, alumbrado público y otros proyectos de desarrollo local.

Con la reforma aprobada por el Congreso, el impuesto dejará de aplicarse a los inmuebles destinados a vivienda, uso residencial y uso mixto, por lo que únicamente los bienes inmuebles de uso comercial continuarán sujetos al pago del IUSI.