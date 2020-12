Congreso termina período de sesiones entre alianzas oficialistas y opositoras

Ayer finalizó el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, ahora deberá de instalarse la Comisión Permanente para convocar a sesiones de pleno extraordinarias durante diciembre. Fotografía: Congreso.

El segundo período de sesiones, el último del año, terminó ayer en medio de una marcada división política que se puede resumir en dos grupos: una alianza oficial que ha dominado y le otorgó por segundo año consecutivo la presidencia de ese organismo al oficialista Allan Rodríguez, y un incipiente grupo de diputados de siete bancadas de oposición que, por ahora, unen fuerzas para crear un contrapeso.

La jornada de este 30 de noviembre también se marcó por la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de frenar el antejuicio contra los magistrados Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, por un amparo provisional otorgado a Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Dicha resolución frena las diligencias de antejuicio contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, ambos magistrados de la CC, quienes fueron denunciados por aparentes vicios en sus resoluciones.

Tanto Porras como de Mata Vela no integraron la sesión en que se resolvió, en primera instancia, la acción de amparo. Entre los votos a favor se encuentra el de los magistrados Constitucionales siguientes: María Cristina Fernández, José Mynor Par Usen y Jorge Rosales Mirón; en contra destacan los votos de Roberto Molina Barreto y María de los Ángeles Araujo Bohr.

Por su parte el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, dijo estar de acuerdo con la resolución, misma que calificó como una “buena noticia” en medio de un momento crucial para el país.

“Yo pienso que esto es un fallo que responde a los estándares internacionales porque ningún magistrado puede ser sancionado por sus criterios jurídicos que se plasman en una resolución, con esto se pone fin a un nuevo intento por criminalizar a los magistrados de la honorable CC y espero que ya comprendan que hay jurisprudencia, es una buena noticia para el Estado de Derecho”, refirió.

También añadió, “ya vendrá un cambio en la CC el 14 de abril, pero no ayuda en nada a la democracia que se pretenda desestabilizar a tan importante entidad del Estado”, concluyó el procurador.

Marcan distancia

La jornada de este 30 de noviembre comenzó con una postura en conjunto de bancadas y diputados de la oposición, que anunciaron no respaldar la plenaria en la que la alianza oficial pretendía instalar una Comisión Pesquisidora contra magistrados de la CC.

Los congresistas argumentaron que esos antejuicios habían recibido impugnaciones legales, que horas después fueron resueltas por la CC.

Esa postura fue fijada por Movimiento Semilla, Winaq, Victoria, Urng – Maíz; así mismo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la fracción de Carlos Barreda; junto a las diputadas Andrea Villagrán y Evelyn Morataya, de Bienestar Nacional (Bien), y Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Exigimos que se respeten y cumplan todas las resoluciones de la CC y no solo aquellas que sirven para la agenda de cooptación del Estado. Los bloques de oposición reafirmamos nuestro compromiso con la población para seguir denunciando públicamente y buscando los cauces institucionales para conseguir las transformación que demanda la ciudadanía, son tiempos que demandan mayor articulación y dialogo, como oposición estamos comprometidos a ello”, indicó Bernardo Arévalo, jefe de bloque de Movimiento Semilla.

Los diputados indicaron que por estar pendiente el amparo presentado por Rodas, que fue otorgado de manera provisional tiempo después, el Congreso no tendría que haber incluido en la propuesta del orden del día los procesos de antejuicio.

“Esto no se debería de llevar a cabo, como ya se mencionó, es un acto ilegal y no se debería de contar con el documento en original porque no se envió de manera adecuada, y esperaríamos, hacemos un llamado a otros diputados para que se apeguen a la ley, al marco legal guatemalteco, que se respete este proceso y se lleve a través de las vías correspondientes, que no se esté violentando una vez más nuestra certeza jurídica”, refirió Andrea Villagrán, diputada del bloque Bien.

Sin quórum

La sesión plenaria estaba convocada para el medio día, pero ni siquiera los bloques de la alianza consiguieron contar con un número apto de diputados, apenas se pudo aprobar e orden del día y las actas de sesiones con quórum reducido.

También la directiva procedió a dar lectura a los antejuicios contra los magistrados, el Congreso aún no ha sido notificado por el amparo provisional, pero el diputado Manuel Conde, jefe del bloque PAN, advirtió de la noticia a sus colegas y emitió el siguiente comentario.

“Hemos cumplido con la ley, el Congreso de la República no se puede separar de lo legal para sus actuaciones, Junta Directiva ha cumplido y el Pleno ha cumplido. Curiosamente uno de los antejuicios planteados es por el autoamparo que se ha otorgado en esa Corte por parte de ciertos magistrados y una vez más ellos se vuelven a autoamparar, podría ser una reincidencia pero en este momento lo que le corresponde al Congreso es acatar lo resuelto en ese amparo provisional”, señaló el diputado.

Interpelación a Mingob

La alianza de los bloques de oposición también presentó una solicitud de interpelación contra Gendry Reyes, ministro de Gobernación, a quien señalan de abuso de fuerza contra manifestantes por las acciones documentadas en la manifestación del pasado 21 de noviembre.

“Hoy están como en el tiempo de la contrainsurgencia, implementando estrategias perversas, están provocando a la población, ya lo hicieron en el pasado, infiltrar en las manifestaciones grupos de provocadores para después justificar la represión contra el pueblo”, señaló Walter Félix, jefe de bloque de Urng – Maíz.

En contraste la bancada oficial, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), condenó los hechos de violencia de las últimas manifestaciones e indicó que no se puede hablar de infiltrados cuando existen convocatorias para salir a protestar.

“Quiero recalcar este día presidente y honorable Junta Directiva que como ahora no le convenía a muchos diputados, no vinieron, los mismos que estaban exigiendo que eligiéramos Cortes no vinieron, esta es la segunda plenaria que este servidor llama a elegir Cortes porque es lo que el pueblo está pidiendo, pero ahora mágicamente es más fácil convocar a manifestaciones “pacificas” y hacer destrozos en todos lados”, señaló Carlos Roberto Calderón, diputado del bloque oficial.

La solicitud de interpelación fue presentada por Movimiento Semilla, con las firmas de respaldo de diputados de la oposición de siete bancadas legislativas.