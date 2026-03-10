Corea del Sur impulsa proyecto para fortalecer la formación policial en Guatemala

Guatemala y Corea del Sur impulsan un proyecto de cooperación para fortalecer la formación de mandos policiales, mediante capacitación especializada y la modernización de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la presentación de la iniciativa, representantes de la Agencia Nacional de Policía de Corea explicaron que el programa se desarrollará durante seis años, entre el 2024 y el 2029, con una inversión total de US$10 millones. De ese monto, US$8 millones serán financiados por el gobierno de Corea del Sur y US$2 millones por el gobierno de Guatemala.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía para el fortalecimiento de las capacidades de seguridad pública en Guatemala”, será ejecutado de forma conjunta por la PNC y la Agencia Nacional de Policía de Corea.

La iniciativa contempla fortalecer la formación académica y profesional de los agentes responsables de la seguridad pública mediante programas de capacitación, asistencia técnica y modernización de infraestructura educativa.

Como parte del plan, Corea del Sur integró un equipo de especialistas en cooperación internacional, investigación criminal, ciberseguridad, gestión educativa, valores del servicio público y arquitectura, quienes participarán en la ejecución del proyecto.

Entre las acciones principales se incluye la capacitación de instructores policiales en Corea del Sur, dirigida a personal docente y responsables de la gestión educativa dentro de la PNC.

El proyecto también prevé la modernización de la infraestructura educativa con la construcción de un edificio de tres niveles y una superficie aproximada de 2,970 metros cuadrados, con capacidad para atender a unas 400 personas simultáneamente.

Las instalaciones incluirán aulas, laboratorios informáticos, oficinas docentes, áreas administrativas, salas de reuniones, biblioteca, auditorio y cafetería, además de equipamiento especializado para el proceso de enseñanza.

Asimismo, se brindará asesoría para desarrollar un currículo educativo especializado y se impulsarán programas de formación para altos mandos policiales, así como espacios de intercambio de experiencias con países de América Latina.

Durante el acto oficial, el embajador de Corea del Sur en Guatemala destacó la cooperación histórica entre ambos países y recordó que establecieron relaciones diplomáticas en 1962.

El diplomático señaló que Guatemala apoyó a Corea del Sur en momentos difíciles tras la guerra en la península coreana, por lo que actualmente su país busca retribuir ese respaldo mediante programas de cooperación y desarrollo.

Según explicó, Corea ha ejecutado en Guatemala proyectos de cooperación por alrededor de US$100 millones, especialmente en áreas vinculadas con la seguridad y la capacitación policial.

Entre esos proyectos figura la construcción de academias de formación policial, y el nuevo centro forma parte de la continuidad de esos esfuerzos orientados a fortalecer la preparación de mandos medios y superiores de la PNC.

Por su parte, representantes de la Policía de Corea destacaron que la cooperación entre ambas instituciones ha permitido fortalecer el intercambio en materia de seguridad pública. Recordaron que en el 2021 se completó la construcción del Instituto de Formación Profesional de la Policía, otro proyecto desarrollado mediante cooperación bilateral.

Las autoridades coreanas indicaron que su oficina de cooperación internacional impulsa reuniones de alto nivel, firma de memorandos de entendimiento y proyectos de asistencia técnica para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, las estafas internacionales y la localización de fugitivos.

En ese contexto, subrayaron que Guatemala cuenta con experiencia relevante en la lucha contra el narcotráfico, lo que consideran un factor importante para fortalecer la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Finalmente, los funcionarios expresaron su expectativa de que estos proyectos amplíen el intercambio institucional y contribuyan al fortalecimiento de la seguridad pública en Guatemala.

