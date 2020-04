Coronavirus: Dudas por iniciativa que bajaría sueldos a funcionarios para un impuesto temporal

Diputados de la bancada Todos durante la conferencia de prensa de la presentación de la iniciativa de ley. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Algunas dudas surgieron por la propuesta que ayer presentó el bloque Todos, sobre crear un impuesto temporal para que los empleados y funcionarios públicos que ganen más de Q15 mil mensuales paguen el 20 por ciento de lo que perciben a la atención de la emergencia por coronavirus.

“Algunos abogados se han comunicado conmigo porque me dicen que es inconstitucional, ya que no se puede pagar un impuesto a los salarios porque ya se paga uno y no se puede contribuir doble”, dijo la parlamentaria Evelyn Morataya, del Bloque Bienestar Nacional (Bien).

Morataya manifestó que su propuesta en esta coyuntura sería la eliminación de los fondos rotativos y los privilegios que algunos legisladores tienen.

“Sería bueno eliminar de una vez los privilegios que tienen los diputados. Creo que todos deberíamos ganar lo mismo. Algunos abogados se han comunicado conmigo porque me dicen que es inconstitucional, ya que no se puede pagar un impuesto a los salarios, porque ya se paga uno y no se puede contribuir doble”, dijo la parlamentaria.

La propuesta exime del pago de este impuesto a los trabajadores de la salud, pero en especial a médicos y enfermeras que están en primera línea de atención al covid-19.

Asimismo, el jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze, comentó que analizan una iniciativa similar a una presentada en Colombia. “Queremos hacer una presentación técnica, y no populista”, afirmó.

“Vamos a ver la propuesta formal y estaríamos de acuerdo que en esta época de crisis todos nos apretemos el cincho. Todo tema de austeridad es bien visto por la población, la transparencia y la claridad de los gastos hace que la gente sepa para qué se utilizan los recursos. Hay una sombra de las cajas chicas, que no todas son malas, simplemente en el pasado se usaron para comprar camarones y viandas y eso está mal siempre”, dijo Neutze.

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, cree que debería analizarse la propuesta porque al ser tributo debe tomarse en cuenta que el salario ya está gravado con el impuesto sobre la renta. No obstante, dijo: “Hay funcionarios que ganan hasta Q100 mil mensuales y sí sería necesario ese recorte”.

Cux considera que sería absurdo que los diputados no ingresen en ese renglón, ya que ellos para el tema de indemnización sí piden que las prestaciones se calculen de los Q29 mil 150.

¿Se incluyen a los diputados en realidad?

“Habría que incluir a todos los funcionarios en general, porque se recordará que en el caso de los diputados no se les denomina funcionarios, sino dignatarios de la Nación, y su salario es totalmente desagregado. El salario real de un diputado es de Q9 mil 550, más Q9 mil 600 por asistir a las plenarias, Q5 mil por gastos de representación y Q5 mil por asistir a sesiones de comisión. Entonces habría que buscar una fórmula para que sea aplicable a todos los funcionarios y dignatarios”, señaló la exdiputada Nineth Montenegro.

No obstante, Montenegro considera que la propuesta es positiva, “viéndola a primera vista porque la crisis económica que ya está es devastadora y está causando desempleo y problemas de hambre” tomando en cuenta que el 70 por ciento vive de la economía informal.

Montos que no están registrados en los ingresos de los diputados son las fondos rotativos o cajas chichas, estas las reciben por bancada y por comisiones de trabajo.

La iniciativa

El proyecto propone un impuesto temporal y que estaría vigente por tres meses. A este tributo estarían afectos el presidente, vicepresidente, diputados, ministros, secretarios, directores y asesores, y todo empleado que gane más de Q15 mil al mes.

Según la bancada Todos, se espera recaudar en estos tres meses Q98.3 millones, los cuales estarían destinados en dos renglones. El 50 por ciento estaría dirigido a que el Ministerio de Salud adquiera y realice más pruebas para detectar el covid-19, y el otro 50 por ciento sería un bono de riesgo para los trabajadores de salud que están expuestos al coronavirus.

Los diputados de dicha bancada indicaron que en la siguiente sesión solicitarán que se apruebe de urgencia nacional.

“Se espera que los parlamentarios de todas las bancadas respalden la propuesta que ayudará a que se detecten casos a tiempo y reconocer la labor de los médicos que están dejando su vida en los hospitales”, afirmaron.

El artículo 3 establece que el hecho generador son los salarios y honorarios de servicios técnicos o profesionales por concepto de asesoría que brinden en el servicio púbico, que en su monto nominal y haciendo las retenciones tributarias, de seguridad y previsión social, superen los Q15 mil, mismo que será de carácter general para todos los funcionarios y servidores públicos. Así también se incluyen a los diputados al Congreso en su calidad de dignatarios de la nación.

OJ a favor

La presidenta interina del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés, dino que está de acuerdo con la propuesta de la rebaja salarial.

“Hay muchos que están en pie de guerra, dicen que tienen compromiso con los bancos, que tienen compromiso de pensiones. En una situación de estas hay que ver qué se hace. Todos van a estar inconformes, ninguna persona va a estar de acuerdo en que le rebajen el sueldo, pero estamos en una situación de calamidad”, indicó Valdés.

La magistrada añadió que todos los funcionarios judiciales deben estar preparados para que un mes pueda ser que no reciban el salario, tomando en cuenta que el Ejecutivo y el OJ dependen de la recaudación, y esta ha bajado. “Es época de apretarse el cinturón”, refirió.

Se le consultó al secretario de Comunicación social de la Presidencia, Carlos Sandoval, sobre la propuesta, pero dijo que le consultaría al mandatario Alejandro Giammattei si tenia una postura al respecto. Al cierre de la nota no había una postura al respecto.