Coronavirus: Presidente explica por qué el futuro del país depende de la responsabilidad de la población

Qué parte de:

“DISTANCIAMIENTO SOCIAL”, y nó salga de casa si no es necesario… no se entiende?

“CUBRE BOCAS Y NARICES” mandatoria si se está afuera… no se entiende?

“LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN” no se entiende?

Si estamos donde estamos es por nuestra culpa. Es cierto que los pasados gobiernos en lugar de invertir a la educación publica se han robado el dinero.

Es cierto que los gobiernos en lugar de invertir en el sistema de salud se han robado el dinero.

Pero hay algo que no nos pueden quitar; y es el usar la razón y el sentido común.

El tener conciencia de lo que hacemos bien o hacemos mal… Usémoslos.

Lidiemos con las consecuencias de nuestro comportamiento y entendamos que somos parte, y muy grande, de lo que se viene llegar… Seamos responsables y hagamos nuestra parte. Se verá el cambio si TODOS lo hacemos….