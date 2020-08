Coronavirus: Oficialismo se juega en la última sesión la prorroga del Estado de Calamidad

Las primeras dos lecturas del Estado de Calamidad en el Congreso apenas han alcanzado el apoyo mínimo de los diputados. Fotografía: Congreso.

La plenaria de hoy es crucial para los planes del presidente Alejandro Giammattei. Los diputados deben decidir si amplían por 30 días el Estado de Calamidad que ha permitido la continuidad de las medidas de restricción de cara a la pandemia del coronavirus.

Para esta fase el decreto gubernativo 17-2020 necesita el voto a favor, de por lo menos, 81 diputados, cantidad de legisladores que apenas fue alcanzada para que la medida de excepción pasara en primer y segundo debate.

Las dudas por la petición del Ejecutivo alcanzó a algunos bloques que formaban parte de la alianza oficialista, entre ellos las bancadas Todos y Unionista, quienes han dicho abiertamente que no van a respaldar un nuevo Estado de Calamidad.

La nueva prórroga llegó al legislativo este martes y fue incluida de manera inmediata a la agenda de la plenaria por los diputados de la Junta Directiva, situación que no fue del agrado de otro grupo de congresistas quienes sospechan que el trámite, sin consenso del pleno, es ilegal.

Otra de las dudas que enmarca el estado de excepción, siempre durante su primer debate, fue la poca cantidad de diputados que se apreciaban en el hemiciclo, lo que hace dudar a algunos congresistas que se tuviera la cantidad mínima para dar trámite a la medida como señalaron los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento Semilla y bancada Winaq.

Esta última fuerza parlamentaria ya decidió que no van a votar a favor de la continuidad del Estado de Calamidad porque aseguran que no han visto buenos resultados en los meses que el país se encuentra bajo esta disposición.

“Lo único que si nos preocupa es seguirles abriendo la cancha para las negociaciones que lastimadoramente hemos estado viendo, licitaciones que generan dudas, además de esa ineficiencia también hay sospechas de actos de corrupción en los recursos de esos fondos de emergencias, justificar todo eso con Estados de Calamidad, no, no estamos de acuerdo”, explicó la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq.

Una de las bancadas que si dará su apoyo al Ejecutivo es Visión con Valores (Viva), quienes aseguran que es necesario que el gobierno cuente con las herramientas legales que le permitan tomar las mejores decisiones, añaden también que el trámite del primer debate se encuentra respaldado en ley.

“El quórum se regula a través del tablero, había 81 diputados marcados y había una diputada más de la UNE que no estaba marcada pero lo hizo en esos segundos, cuando se leía la propuesta y quería pedir la verificación del quórum, esta bancada ha utilizado esa estrategia varias veces pero lo que manda y lo que regula todo es el tablero electrónico, ese tablero marcaba la cantidad necesaria de diputados y es totalmente valido”, fundamentó el congresista Aníbal Rojas, jefe de Viva.

Analizan sus votos

Si la prórroga del Estado de Calamidad no alcanza los 81 votos en su tercera lectura y en cada uno sus artículos la medida quedará sin efecto. Algunas bancadas aún deben de fijar consensos con sus diputados para la fase de votación.

Por ejemplo Movimiento Semilla tiene serias dudas de la transparencia en que se han utilizado los recursos públicos durante la emergencia, pero aún estaban pendientes de fijar una postura como bloque.

“El gobierno ha empezado a abrir incluso con el Estado de Calamidad que le prorrogamos la última vez y es prácticamente como si no existiera (…) estamos todavía en un último debate de la bancada pero yo veo que nos inclinamos en votar para que no siga el Estado de Calamidad”, dijo Samuel Pérez, diputado de la bancada.

Compromiso Renovación y Orden (Creo) propuso en la sesión de Jefes de Bloque una plenaria adicional a la semana que les permita cumplir con todos los compromisos legislativos, pero aun evalúan si el Estado de Calamidad es lo mejor.

“No solo es importante el tema de Cortes y reactivación económica. Por eso se propuso que se sesione dos días a la semana para temas importantes del país y uno día para Cortes. Haremos el análisis de lo que sea más conveniente para los guatemaltecos, vamos a hacer los análisis para ver qué se puede hacer para ejecución y se apruebe solo si es necesario para trabajar en el tema sanitario”, señaló Rodolfo Neutze, jefe del bloque.

Se fragmenta la alianza

Al parecer la fuerza que había consolidado el oficialismo dentro del Congreso ha ido perdiendo peso. El bloque legislativo Todos, encabezado por Felipe Alejos, primer secretario de la Junta Directiva, dio la espalda a la petición del presidente Alejandro Giammattei.

Durante la discusión en segundo debate, del Estado de Calamidad, el congresista pidió una verificación de quórum por dudar que la cantidad de diputados que marcaba el tablero electrónico fuera real para tramitar el documento y horas antes resaltó que su bancada no votará a favor.

“Querríamos que hubiera mejores hospitales, que el gobierno tuviera las herramientas adecuadas para poder atender a la población, que los médicos también tuvieran esas herramientas, su salario a tiempo, lamentablemente después de tantos meses no se pueden organizar es por eso que nosotros rechazamos el Estado de Calamidad”, señaló Alejos.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista, manifestó que tampoco van a apoyar el Estado de Calamidad, no por tener algún rechazó o enemistad hacia las autoridades del Ejecutivo, pero considera necesario que los esfuerzos del Estado se reorienten.

“Nosotros vamos a votar en contra de que se prorrogue y lo vamos a hacer no como una muestra de rechazo o ataque al gobierno ni mucho menos, creemos que el país en este momento necesita discutir una reactivación económica”, indicó.

Accionan por Estado de Calamidad

El bloque de oposición del Congreso, la UNE, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por manifestar posibles ilegalidades cuando la prórroga del Estado de Calamidad pasó en su primera lectura.

Señalan que se le vedo la palabra a una de sus diputadas que buscaba una verificación de quórum por considerar que había menos diputados de los que marcaba el tablero. La acción señala directamente a los diputados de la Junta Directiva.

“Consideramos que es ilegal porque sin quórum se tuvo conocimiento del Estado de Calamidad sin la presencia de 81 diputados, se puede ver en videos que circulan en las redes sociales como con alrededor de 60 diputados se conoció la medida de manera anómala, no sabemos cuáles fueron las negociaciones millonarias”, señaló Carlos Barreda, jefe de bancada.

Por su parte la Junta Directiva del Congreso asegura que esta medida no va a detener el trabajo legislativo y reiteran que cada una de las acciones dirigidas, en el hemiciclo, son legales.

“La verdad que no entiendo el fundamento de una acción de amparo, no veo razón por la cual se pueda interponer una acción esa naturaleza habrá que ver cuando venga la copia del memorial cual es el agravio, de algo que ni siquiera fue una aprobación sino solo un conocimiento, yo estaré a la espera de lo que notifiquen y eso no va a impedir el trabajo legislativo”, explicó Luis Rosales, segundo vicepresidente del Congreso y jefe de bloque de Valor.