CSJ no alcanza acuerdos y asume presidencia temporal Carlos Lucero Paz

Ante la imposibilidad de alcanzar consensos para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, vocal primero del pleno, asumió de forma interina la presidencia del máximo tribunal del país y del Organismo Judicial (OJ), este domingo.

La medida se adoptó conforme a lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, que dispone que, en ausencia de un presidente elegido, el vocal primero debe asumir temporalmente las funciones administrativas y de representación institucional.

La sesión plenaria fue convocada para las 18 horas de este domingo 12 de octubre; sin embargo, debido al atraso de los magistrados, dio inicio media hora después. Comunicación Social informó que el pleno estaba completo, es decir, con la presencia de los 13 magistrados.

Durante ese tiempo, según comentaron fuentes internas, no se propuso a ningún candidato para ocupar la presidencia. A las 20.30 horas se notificó un receso indefinido. Más tarde, confirmaron que los magistrados fueron citados nuevamente para reanudar la sesión a las 23.30.

Quince minutos después de haber reanudado la sesión, se informó que esta quedaba suspendida sin llegar a ningún acuerdo.



En el 2024 la CSJ del OJ tampoco alcanzó acuerdos para la elección de su presidente y se necesitó de una orden de la Corte de Constitucionalidad para que les fijara un límite de tiempo. Fuentes señalaron que durante la sesión de este domingo no se propuso a ningún candidato para el puesto.



Conforme lo establece la Ley del Organismo Judicial, en ausencia de un presidente electo, el vocal primero asume temporalmente la presidencia. En ese marco, se indicó que Carlos Rodimiro Lucero Paz tomará posesión a las 12.01 horas, para firmar el acta que lo ratifica en el cargo.

Sin acuerdos

Durante las últimas sesiones, los magistrados discutieron sin éxito distintas propuestas para definir al titular de la CSJ, lo que reflejó las divisiones internas en el pleno. El proceso de elección, que debía concluir el fin de semana, quedó nuevamente en punto muerto, por lo que Lucero Paz asumirá la conducción del OJ mientras se logran acuerdos.

Lucero Paz, quien ya ha ocupado cargos de dirección dentro del sistema judicial, hizo un llamado a mantener la estabilidad institucional y reiteró su compromiso con la independencia de los tribunales. En un mensaje interno, instó a los magistrados a priorizar el diálogo y fortalecer la credibilidad del Organismo Judicial ante los retos del país.

La presidencia interina tiene como tarea garantizar la continuidad de la gestión administrativa y judicial, así como coordinar las agendas del pleno y las actividades oficiales del Organismo Judicial.

Fuentes judiciales señalaron que las negociaciones para elegir al presidente titular podrían retomarse en los próximos días, aunque persisten las diferencias entre los bloques de magistrados que impulsan distintas candidaturas. Mientras tanto, la CSJ continuará bajo la conducción temporal de Lucero Paz, en un contexto marcado por tensión institucional y expectativa pública sobre la dirección que tomará el poder judicial en los próximos meses.