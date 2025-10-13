Un año después: la CSJ de Teódulo Cifuentes deja dudas sobre independencia judicial

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) no refleja el espíritu de renovación e independencia que muchos se esperaba hace un año. Al contrario, analistas destacan retrocesos durante la gestión de Teódulo Cifuentes, quien ayer concluyó su mandato como presidente de la Corte.

La magistratura fue electa por el pleno del Congreso para administrar el sistema de justicia del 2024 al 2029, en un proceso que respetó los plazos constitucionales, a diferencia de lo ocurrido en el 2019, cuando acciones legales entrampaban la elección. Aquella Corte permaneció casi dos periodos, hasta que fue relevada por un grupo de magistrados que asumió por apenas 11 meses. Luego, en octubre del 2024, se instaló la actual magistratura.

Al asumir el cargo, los nuevos magistrados generaron expectativas de independencia y transparencia. Algunos diputados oficialistas aseguraron que se contaría con “cortes independientes”.

Sin embargo, desde el primer día no lograron acuerdos para elegir al presidente. Este nombramiento se demoró semanas, hasta que un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó a completar el proceso, con la elección de Cifuentes como primer presidente de la nueva CSJ.

Durante su gestión, la CSJ rechazó un aumento salarial solicitado por magistrados de Apelaciones. No obstante, según fuentes consultadas, no todas las decisiones reflejaron austeridad. Un ejemplo fue la compra de 35 camionetas por Q23 millones, justificada por la necesidad de contar con vehículos en buen estado para tareas en el interior del país.

Sin cambios

Durante los meses al frente del Organismo Judicial (OJ), Cifuentes fue perdiendo el respaldo de sectores que esperaban una Corte independiente. Analistas sostienen que algunas decisiones fragmentaron el sistema judicial.

El abogado constitucionalista Édgar Ortiz opina que fue “un año accidentado”, marcado por dos episodios: “Los constantes traslados de jueces, justificando el vencimiento de periodos, en vez de aplicar procesos de renovación, afectan la independencia judicial”, señaló.

Agregó que la designación directa de magistrados de apelaciones en nuevas salas generó dudas sobre el rumbo del Poder Judicial. “No es una Corte muy distinta a las pasadas. Representa las mismas características”, afirmó.

Ortiz también resaltó que persisten casos judiciales sin resolución. “Hay procesos importantes estancados. La judicialización de la política llegará a la CSJ. Habrá que ver cómo resuelve asuntos que incluyen al Ministerio Público (MP)”.

Renovación clave

Para la organización Alianza por las Reformas, no hay cambios notorios en la CSJ durante el primer año de gestión de Cifuentes.

“No ha tenido una postura firme contra la criminalización, como en el caso de José Rubén Zamora o de exautoridades indígenas. Además, desde la CSJ se han repartido judicaturas y magistraturas, lo que debilita la carrera judicial y refleja arbitrariedad”, indicó Pablo Muñoz, integrante de esa alianza.

Muñoz considera crucial que el nuevo presidente de la CSJ actúe con objetividad, sobre todo por su papel en la próxima elección del fiscal general y en la designación de dos magistrados para la siguiente Corte de Constitucionalidad.

“Del presidente de la CSJ 2025-2026 se espera que dirija el pleno con transparencia en la elección del titular y suplente de la CC. El proceso debe ser público y sin negociaciones opacas”, concluyó.

“Misión cumplida”

El presidente saliente presentó su informe el viernes 10 de octubre, acompañado por magistrados de la CSJ, de Apelaciones y funcionarios de otras instancias de justicia. En su discurso, afirmó que lograron avances en la administración del sistema judicial y que “la justicia está más cerca de la gente”.

Enumeró como logros la apertura de juzgados departamentales, la modernización de instalaciones y la creación de espacios para atender a víctimas.

Cifuentes también destacó la instalación de nuevas salas de apelaciones, aunque estas fueron impugnadas por los nombramientos directos de sus magistrados, lo que derivó en solicitudes de antejuicio y recursos en la CC.

“Llevamos la justicia a nuevos territorios con salas mixtas de las Cortes de Apelaciones, acercando la resolución de conflictos a las comunidades”, afirmó.

Pese a ser un acto público, Cifuentes no brindó declaraciones a la prensa. No obstante, aseguró: “Trabajamos para construir un OJ más fuerte, moderno y confiable”.