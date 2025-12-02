Diputada Sandra Milian es expulsada del partido Victoria tras denunciar violencia política

Guatemala

Diputada Sandra Milian es expulsada del partido Victoria tras denunciar violencia política

La congresista queda en calidad de independiente y ahora la jefatura de la bancada pasa al diputado Juan Carlos Rivera.

La diputada durante un reconocimiento en septiembre pasado a niños de San Pedro Carcha, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Congreso).

En la plenaria extraordinaria del Congreso celebrada este 2 de diciembre, se oficializó la separación de la diputada Sandra Milian del bloque legislativo, Victoria.

En los oficios que fueron presentados ante el pleno se informó que, en noviembre pasado, la bancada resolvió separar del bloque a la diputada del bloque, dejándola como independiente.

Milian ocupaba la jefatura del bloque Victoria, cargo que ahora pasa al diputado Juan Carlos Rivera, mientras que la subjefatura la obtiene el diputado Randy Coc.

El pasado 23 de noviembre un juez dictó medidas de seguridad a favor de la diputada Milian, quien denunció a fundadores e integrantes del partido político Victoria.

La denuncia señalaba aparentes actos de violencia política y coacción, lo que motivó las medidas a favor de la legisladora, que ahora ha sido separada del bloque legislativo.

Como parte de las medidas, se prohíbe la intimidación de la legisladora. No obstante, por compartir espacios físicos de trabajo con algunos de los denunciados, por ser diputados, la judicatura no restringió los eventos o reuniones de índole profesional.

Pese a que la agenda legislativa incluía varios temas, tras oficializarse la expulsión de la diputada, la sesión se levantó por falta de quorum.

