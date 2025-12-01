Comisión permanente convoca a diputados a dos sesiones extraordinarias

Guatemala

Comisión permanente convoca a diputados a dos sesiones extraordinarias

Las propuestas de agenda contemplan el trámite de varias iniciativas de ley, en las sesiones previstas para el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.

pleno congreso 29 de julio 2025 congreso de la republica Guatemala

Las sesiones plenarias en la mayor parte del año han sido marcadas por la inasistencia de la mayoría de los diputados. Fotografía: Prensa Libre.

Luego de aprobar el millonario paquete de préstamos y el presupuesto nacional del 2025, el presidente del Congreso convocó este lunes 1 de diciembre a los diputados a dos sesiones plenarias extraordinarias.

Por estar en receso parlamentario, la agenda no la definen los jefes de bloques sino la Comisión Permanente del Congreso, quien propuso una agenda que incluye el trámite de diversas iniciativas de ley para este martes 2 y jueves 4 de diciembre.

En la sesión programada para este martes 2 de diciembre, a las 14 horas, se conocerá como punto central la separación de la diputada Sandra Milián del bloque legislativo Victoria.

La semana pasada, la congresista informó sobre algunas medidas de seguridad dictadas a su favor, luego de denunciar a miembros fundadores de dicha agrupación política.

También se dará lectura a una iniciativa de ley para su envío a comisión, y se espera que cuatro más sean conocidas en primer debate:

  • Ley que regula el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado en zonas urbanas
  • Ley de Cine de Guatemala
  • Ley para prevenir la discapacidad visual por retinopatía del prematuro durante la primera infancia
  • Ley para la atención integral de salud mental

En segundo debate se analizarán dos iniciativas:

  • Ley de arrendamiento comercial
  • Ley para definir los límites territoriales entre San Juan Ixcoy y Chiantla, ambos municipios de Huehuetenango

En tercera lectura y para su aprobación por artículos se presenta una ley que exoneraría del Impuesto al Valor Agregado a la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida.

Para el jueves 4 de diciembre se prevé, en primera lectura, una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública relacionada a la transparencia en la negociación sindical, así como la Ley para la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal.

En tercer debate se presentará una iniciativa para el fomento de la lectoescritura braille, y en redacción final las reformas a la Ley de Bienestar Animal.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

