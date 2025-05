Diputados de Guatemala se pronuncian sobre el caso de la esposa del presidente Arévalo y su supuesto exilio

Luego del pronunciamiento de la Presidencia de la República de Guatemala, en el que se afirma que Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, se encuentra realizando un viaje con fines diplomáticos en el extranjero y que no está exiliada, como se ha rumorado en redes sociales, varios diputados del Congreso se pronunciaron al respecto.

En este tema también se vio involucrado el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien aseguró que Peinado se encuentra en el exilio debido a una persecución del Ministerio Público de Guatemala.

La diputada Andrea Reyes, del bloque oficial, afirmó que tienen conocimiento de que Peinado realizando visitas de carácter diplomático con diferentes autoridades a nivel global, como parte de las funciones que ha asumido en el cargo.

Respecto a las declaraciones del presidente de Costa Rica sobre una posible persecución penal por parte del MP contra Peinado, la diputada expresó: “Me parece que pudo haber sido alguna mala comunicación que él haya tenido sobre esto y por eso él lo expresó. Por otro lado, más que eso, creo que tiene que ver con la mala reputación que tiene la fiscal general -Consuelo Porras- a nivel global y que ya ha emprendido esta clase de acciones con otros miembros del gobierno”.

El diputado Inés Castillo, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que el presidente de Costa Rica tomó con mucha ligereza al hacer una afirmación que, según él. “no le consta”, y aseguró que fue acertado que la Presidencia de la República aclarara la situación en torno a la esposa del presidente.

La diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, comentó que no tenía conocimiento de la situación hasta que lo vio en los medios de comunicación, y aseguró que era lamentable que Peinado tenga que asilarse si no debe nada. También expresó que no es correcto que otro país divulgue una noticia tan importante que compete únicamente a Guatemala.

Durante la ronda con los medios de comunicación en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, afirmó que Peinado se encuentra en una gira oficial internacional, la cual se ha hecho pública por medio de redes sociales.

Asimismo, el Gobierno de la República publicó un comunicado en el que rechaza las declaraciones del presidente de Costa Rica sobre el supuesto exilio de Peinado, y reitera que ella cumple con una agenda de trabajo internacional, además de algunos compromisos personales y sociales.