Diputados oficialistas presentan nueva iniciativa para que el presidente pueda destituir al fiscal general

Los diputados del Movimiento Semilla presentaron en el Congreso una nueva iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), en otro intento para remover del cargo a la fiscal general Consuelo Porras.

La nueva propuesta que fue presentada el pasado 19 de noviembre, pero dada a conocer a principios de diciembre, busca derogar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, donde se contemplan las especificaciones sobre qué se considera una “causa justificada” al existir sentencia en firme, para que el presidente de la República pueda destituir al fiscal general de turno.

De concretarse la reforma, la única norma que regularía el proceso de destitución del fiscal general, sería el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde únicamente se refiere a la facultad del mandatario para proceder a la remoción con “causa justificada debidamente establecida”, pero sin especificar bajo qué circunstancias se produciría.

“Lo que hicimos con la bancada fue derogar completamente el artículo 14, y devolverle al presidente la facultad constitucional de remover a la fiscal general, o a quien ocupe ese lugar. Eventualmente se tendrá que hacer una ley que tendrá que establecer parámetros un poco más institucionalizados, pero en este momento, nos enfrentamos a un problema específico que es una persona que intentó dar un golpe de Estado, que es enemiga del pueblo de Guatemala y vive protegida en su propia impunidad”, expuso el diputado oficialista, Samuel Pérez.

El legislador manifestó que buscarán que se apruebe lo antes posible, por lo que van a retomar las conversaciones con las bancadas sobre la reforma.

Para leer más: Arévalo dice que no descansará hasta destituir a Porras y MP rechaza señalamientos

En mayo pasado, el presidente Bernardo Arévalo presentó una iniciativa para reformar la Ley del MP y ampliar los criterios bajo los cuales se podría catalogar como “causa justificada” para remover a Porras; no obstante, los cabildeos en el Congreso no tuvieron frutos y la propuesta no avanzó.