EE. UU. pide a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Guatemala por niveles altos de criminalidad

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió este jueves 1 de julio una alerta para que sus ciudadanos reconsideren viajar a Guatemala por los altos niveles de criminalidad que afectan al país, informó una fuente consular.

De acuerdo con la advertencia publicada en los sitios oficiales del Gobierno de EE. UU., “los delitos violentos como el robo a mano armada y el asesinato son comunes. La actividad de las pandillas, como la extorsión, los delitos callejeros violentos y el tráfico de estupefacientes está muy extendida”.

Y aunque la advertencia se ubica en un nivel tres de cuatro alertas existentes, muchos estadounidenses ya se encuentran en el país o algunos deciden no posponer su viaje, por lo que las autoridades de esa nación recomiendan no visitar algunos lugares específicos. En el caso del personal de la embajada estadounidense en el país se les prohíbe hacerlo.

Departamento de San Marcos

“Todo el personal de la Misión de los Estados Unidos y sus familiares tienen prohibido viajar al Departamento de San Marcos para viajes personales, con la excepción de la ciudad de San Marcos. El tráfico de estupefacientes está muy extendido y gran parte del departamento se encuentra bajo la influencia de organizaciones de tráfico de drogas. Varios municipios carecen de presencia policial y la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. Evite las áreas fuera de las carreteras y autopistas principales.

Departamento de Huehuetenango

“Todo el personal de la Misión de los Estados Unidos y sus familiares tienen prohibido viajar al Departamento de Huehuetenango para viajes personales, con la excepción de la ciudad de Huehuetenango. El tráfico de estupefacientes está muy extendido y gran parte del departamento se encuentra bajo la influencia de organizaciones de tráfico de drogas. Varios municipios carecen de presencia policial y la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. Evite las áreas fuera de las carreteras y autopistas principales”.

Zona 18 y Villa Nueva dentro del departamento de Guatemala

La publicación agrega que“el personal del Gobierno de los Estados Unidos y sus familiares pueden viajar libremente dentro de la Ciudad de Guatemala con la excepción de la zona 18 y el municipio de Villa Nueva”.

Añade que “las siguientes zonas en la Ciudad de Guatemala son de gran preocupación para el personal de seguridad de la Embajada debido a la delincuencia: 5, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 21 y 24. Estas zonas no se superponen con las áreas típicas de turismo y visitantes, a excepción de la zona 13, en la que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guatemala. La zona 13 debe evitarse a menos que viaje directamente desde y hacia el aeropuerto”.

Añade que “los ciudadanos estadounidenses deben tomar las medidas de seguridad adecuadas cuando viajen hacia y desde el aeropuerto, como usar solo servicios de transporte aprobados, no mostrar objetos de valor u otros signos de riqueza, abstenerse de usar dispositivos móviles en público y no quedarse fuera del aeropuerto. Se aconseja a los ciudadanos que no paren taxis en las calles de la ciudad de Guatemala. Utilice taxis despachados por radio (Taxi Amarillo), taxis aprobados por INGUAT desde el puesto “SAFE” del aeropuerto, taxis de hotel o conductores privados autorizados”.

Agrega que “la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. El personal de la Misión de los Estados Unidos tiene prohibido viajar hacia / a través de las áreas mencionadas, pero se le permite viajar por el resto de Guatemala, incluyendo Tikal, Antigua, Lago de Atitlán y las áreas de la costa del Pacífico en los departamentos de Santa Rosa y Escuintla”.

De acuerdo con fuentes consulares, una advertencia de ese tipo puede durar hasta seis meses; sin embargo, las revisiones de las condiciones del país son periódicas y las condiciones pueden variar en cualquier momento.

Se informó que además de la criminalidad, el país se encuentra en nivel tres de alerta debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus, pues las posibilidades de contagio y de sufrir síntomas severos son altas.