El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones a una persona en Guatemala, según se informó este 22 de agosto.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, informó que el Departamento de Estado tomó recientemente medidas para imponer restricciones de visa para una persona del sector financiero guatemalteco.

Según detalló Nichols, la sanción se da por “socavar la democracia y el estado de derecho”.

Añadió que el Departamento de Estado sigue “preocupado por la independencia judicial y corrupción, incluidos quienes la facilitan, así como por las influencias malignas extranjeras”.

También dijo que seguirán tomando medidas para proteger los intereses de los estadounidenses.

Nichols y el Departamento de Estado no detallaron el nombre de la persona sancionada.

