Ejecutivo tiene en sus manos ley de gasto para Codedes, luego del rechazo de objeciones en el Congreso

El presidente Bernardo Arévalo deberá respaldar o vetar la ley que permite el gasto exprés en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora que el pleno del Congreso rechazó las objeciones que buscaban engavetar el decreto.

El Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recibió nueve objeciones, todas presentadas por diputados oficialistas.

Las alertas por posible corrupción en la ejecución de proyectos, expuestas por los congresistas, solo resonaron en 36 diputados. En contraste, 91 votaron en contra, permitiendo que la ley siguiera su curso.

Ahora, el decreto pasará por corrección y estilo en el Organismo Legislativo, para luego ser enviado al Ejecutivo, en donde el presidente, Bernardo Arévalo, decidirá si lo sanciona o lo veta.

Hasta el pasado lunes, al ser consultado en conferencia de prensa, el mandatario no tenía una postura definida sobre la nueva ley, y se limitó a informar que se encontraba bajo análisis.

En la sesión de este martes 9 de septiembre, los diputados oficialistas intentaron —sin éxito— frenar el trámite de la ley mediante una serie de objeciones. Estas señalaban vulneraciones a las funciones del Congreso al modificarse asuntos presupuestarios.

Las objeciones también advertían sobre el riesgo de aprobar proyectos en apenas cinco días, sin respaldo técnico, lo cual, a criterio de los oficialistas, podría implicar peligros para la transparencia.

Entre los votos a favor de las objeciones —además de los oficialistas—, se contaron algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Winaq, Victoria, Bienestar Nacional (Bien) y un pequeño grupo de legisladores de Vamos que ya no responde a su jefe de bancada, Allan Rodríguez.

Decreto irresponsable

Para el diputado oficialista José Carlos Sanabria, nuevo operador político del Ejecutivo en el Congreso, la ley aprobada la semana pasada presenta errores que la hacen peligrosa.

Junto a otros oficialistas, Sanabria presentó nueve objeciones ante un pleno dominado por la nueva alianza opositora. Las objeciones advertían sobre eventuales riesgos para la administración pública y el buen manejo de los recursos.

“Legislar de esta manera es muy irresponsable. Por otro lado, reducir los plazos para los avales sí tiene sentido, y nosotros, como gobierno, para tener una ejecución más eficaz y responsable, estamos de acuerdo. Pero reducirlos sin mecanismos de control ni transparencia es contraproducente”, afirmó Sanabria.

El bloque oficial había presentado meses atrás una iniciativa para agilizar la inversión pública. Uno de sus artículos fue incluido en el nuevo decreto; sin embargo, al hacerlo sin el resto de disposiciones, se sacó de contexto, señalaron durante la sesión.

“Las objeciones buscaban demostrar las diferencias entre el Decreto 7 y cualquier iniciativa presentada por el oficialismo. Solo contenía un artículo de la propuesta de Movimiento Semilla, pensado en la transparencia y el compromiso anticorrupción”, criticó la congresista Brenda Mejía, quien también apoyó las objeciones.

Como un detalle, durante la votación para aceptar o rechazar las objeciones, un diputado dejó abierto su micrófono, permitiendo que se escuchara cómo llamaba a otros congresistas: “Esas no las voten, porque son las objeciones”, lo que dejó en evidencia la coordinación de los opositores.

Justifican desarrollo

En la otra acera se ubican los argumentos de 91 diputados que el martes 9 de septiembre respaldaron el Decreto 7-2025, argumentando que es necesario para la ejecución de proyectos en todo el país. Algunos diputados del bloque opositor Vamos, explicaron que no apoyaron las posturas del oficialismo porque la ley responde a necesidades regionales.

“Probablemente, este será el decreto que salvará lo poco que este gobierno dejará al pueblo. Mal hacen ellos -el oficialismo- al oponerse a esta inversión que necesitan los Codedes, pues nace de las necesidades de las comunidades”, expresó el diputado Mynor de la Rosa.

Por su parte, el diputado Miguel Ovalle, de la UNE —quien fue alcalde y presidió la Asociación Nacional de Municipalidades—, también defendió el decreto de gasto exprés para los Codedes.

“No estamos pidiendo más dinero, simplemente estamos facilitando que lo que se ejecutó con mucha responsabilidad este año pueda repetirse, y qué mejor que de manos de los alcaldes”, indicó Ovalle.

Fuentes legislativas confirmaron que la aprobación del decreto fue posible gracias a una nueva alianza política entre Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.

Ambos diputados, que hasta hace unos meses mantenían una aparente enemistad, ahora se han unido para promover el decreto que permitirá a los Codedes manejar, en año preelectoral, cerca de Q9 mil millones que no serán ejecutados en el 2025.

Del lado de Cabal, el diputado Sergio Celis también defendió el decreto y explicó por qué votó en contra de las objeciones. “Votar a favor de estas objeciones de la bancada oficialista es votar en contra del pueblo de Guatemala. Hay personas que esperan su drenaje y su proyecto de agua. Mi voto fue en contra, porque estamos a favor del pueblo de Guatemala y del desarrollo del país”, expresó el congresista.

En lo que va del año, el Congreso ha emitido solo siete decretos. La mayor parte del 2025 ha transcurrido con inactividad, luego del aumento de sueldo aprobado por la Junta Directiva para los 160 diputados.