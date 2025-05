El top 10 de los diputados con más ausencias al pleno del Congreso

Aunque algunos han presentado excusas o licencias, diez diputados figuran entre los que más ausencias han acumulado en las 17 sesiones plenarias convocadas entre febrero y abril, en un contexto marcado por el aumento salarial que los propios legisladores se aprobaron y por la creciente tensión política dentro del hemiciclo.

Mientras la agenda legislativa se estanca por falta de consensos y reuniones, y los enfrentamientos verbales e incluso físicos escalan entre bancadas, diez diputados destacan por registrar el mayor número de ausencias, según datos de la Alianza por un Congreso Eficiente.

La lista la encabeza el diputado César Augusto Amézquita Del Valle, del partido Visión con Valores (Viva), con nueve inasistencias. Le siguen José Inés Castillo Martínez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y José Luis Galindo De León, de Valor, ambos con ocho ausencias. Con siete faltas figura Esduín Jerson Javier Javier, “Tres Quiebres”, representante del partido Cambio por Chiquimula.

Con seis inasistencias aparecen otros seis congresistas: Fidel Reyes Lee (BIEN); José Orlando Pérez Marroquín (INDP–Semilla); Nadia Lorena De León Torres (Nosotros); Danilo Madrazo Mazariegos y Felipe Alejos Lorenzana (ambos de Todos); y Ervin Adim Maldonado Molina (UNE).

Entre los diputados que respondieron para dar su postura figura Inés Castillo, aunque únicamente indicó por mensaje de texto que “no tenía información del dato”.

Por el mismo medio, Esduín Javier Javier respondió: “Pudieran ser más —los diputados ausentes —, porque no sé cuándo fue el último día que el Congreso trabajó; la verdad, hasta vergüenza me da ser diputado con lo que está pasando en el Congreso”.

Se intentó obtener la postura del diputado César Augusto Amézquita Del Valle, quien encabeza la lista de ausencias. Sin embargo, indicó que no tenía señal de celular y que atendería en otra ocasión. Según el informe de la Alianza, del total de inasistencias a las plenarias, únicamente ha presentado dos excusas. En ese sentido, el número total de excusas o licencias para ausentarse suma 313, entre los 160 diputados.

"Hasta vergüenza me da ser diputado con lo que está pasando en el Congreso”. Esduín Javier Javier, partido Cambio.

De los 160 congresistas, 17 asistieron a todas las reuniones efectuadas entre febrero y abril, el periodo de vigencia del aumento. A partir de febrero, los congresistas devengaron un salario aumentado, que va desde Q61 300 hasta Q97 300, que corresponden al presidente de la Junta Directiva, Nery Ramos.

Desacuerdos marcan sesiones

En las últimas semanas, el Congreso de la República ha enfrentado una parálisis legislativa debido a la inasistencia de diputados a las sesiones plenarias y reuniones de jefes de bloque. Esta situación ha impedido avanzar en temas clave, como la derogación del aumento salarial aprobado para los legisladores y la designación de un nuevo integrante en la Junta Directiva, tras la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obliga a la directiva del Congreso a informar sobre la separación de la diputada Karina Paz del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La ausencia de diputados ha sido justificada por algunos con argumentos como bloqueos en las carreteras o compromisos fuera del país. Sin embargo, esta inactividad ha generado críticas tanto dentro como fuera del Congreso. Parlamentarios aliados al oficialismo señalan que la falta de consensos y la presión sobre la Junta Directiva han contribuido a esta situación, mientras que sectores de la sociedad civil han expresado su indignación por el aumento salarial y la falta de trabajo legislativo.

Además, autoridades indígenas y ancestrales han manifestado su rechazo al incremento salarial de los diputados, calificándolo como una burla hacia el pueblo de Guatemala. En un comunicado expresaron su indignación y anunciaron acciones de fiscalización hacia los legisladores. Exigieron la derogación inmediata del aumento y señalaron la falta de sensibilidad de los diputados ante las necesidades del país.

El 7 de abril previo a la Semana Santa ya sumaban dos semanas sin sesiones en el pleno, debido a la insistencia de los congresistas por planificar la agenda.

Expectativa antes del receso

Para el diputado Cristian Álvarez, el tema del incremento salarial pasó a segundo plano y descarta que los legisladores puedan revertirlo. Sin embargo, sostiene que, a raíz de los desacuerdos por el “poder político”, el Congreso no sesionará en las próximas dos semanas.

“Porque ya se desenmascararon. Sacamos 60 votos los que votamos a favor de revertir el salario, pero ya hay gente suficiente que ya asumió el costo político de no querérselo bajar. Y ya da lo mismo votar una y otra vez para derogar el salario; si no hay votos, ya no va a pasar nada. La pelea es el control político del Congreso lo que estamos hablando”, indicó.

Para Álvarez, el presidente del Congreso, Nery Ramos, no tiene la fuerza ni los votos para detener el plan que trae la oposición, que es debilitar a la Junta Directiva.

“Vemos partidos pequeños que somos aliados, pero no tenemos tantos votos. Le quieren quitar comisiones a los aliados, empezando por la Comisión de Finanzas al presidente, al del partido Cabal. Le quieren poner un secretario no afín a la Junta Directiva. Quieren quitar al diputado Manuel Archila de la Junta Monetaria para quitarlo de la Junta Directiva del Seguro Social”, precisó.

Agregó: “La Comisión de Finanzas es importantísima porque ahí se arma un presupuesto y se va a definir la siguiente Junta Directiva. Por eso es que quieren mover al partido Cabal, que armaría un presupuesto afín al presidente Arévalo y a la nueva Junta Directiva. Si la pierden, el otro grupo tiene posibilidad de ganar la Junta Directiva. Lo que va a tratar el presidente a toda costa es no sesionar esta semana y la otra, para mantener la comisión permanente”.

El parlamentario afirma que no hay manera legal de convocar a sesiones del Congreso sin el presidente del mismo, y considera que la apuesta de la oposición será presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad para señalar que la sesión reciente se realizó de forma equivocada y debe repetirse. También podrían argumentar que es urgente conocer al sustituto de Karina Paz en la primera secretaría de la Junta Directiva, para obligar a sesionar.

El diputado, Luis Aguirre del partido Cabal, dijo que la próxima semana seguirán en la búsqueda de consensos.

Porcentajes

Fernando Bon, director ejecutivo de la Alianza por un Congreso Eficiente, afirmó que este año el Congreso registra una asistencia superior al 80%, lo cual califican como positivo. Sin embargo, señaló que hay diputados que presentan bajos porcentajes de asistencia, con participaciones en menos del 60% o 70% de las sesiones.

“Esto llama la atención. En las últimas semanas no podemos hacer un análisis tan estricto, debido a que no han sesionado; en abril hubo dos sesiones”, recalcó, aunque indicó que en estas no se lograron mayores resultados.

Añadió que los diputados tienen un mes para presentar una licencia o excusa para ausentarse, aunque no siempre lo hacen. También hay congresistas que lo hacen después de no acudir a la plenaria.