Entrevista: España asume la presidencia del G13 con seguimiento al proceso electoral y a los cambios institucionales en Guatemala

María Clara Girbau Ronda, embajadora de España en Guatemala, asumió hace 13 días la presidencia del G13, el grupo que une a 13 de los países con más cooperación en el país, y dibuja cuáles son las prioridades y los interéses de esta instancia para los próximos seis meses.

La diplomática española, en entrevista con Prensa Libre, reconoce que durante la presidencia del G13 se dará continuidad al trabajo que se realiza, como el acompañamiento que hubo en los procesos electorales de segundo grado, pero también seguirán de cerca la fase previa de las Elecciones Generales del 2027.

¿Cuáles son las prioridades del G13 durante la presidencia que tomó ahorita España?

La visión del G13 va a ser la idea de continuidad de un trabajo que se ha estado realizando en estos últimos meses también, durante las presidencias anteriores del G13, de la de la Unión Europea, la de Francia y de Alemania, en el sentido de ir haciendo un seguimiento y facilitando el diálogo en coordinación con las autoridades del gobierno y la sociedad civil, respecto al seguimiento del impacto de las últimas elecciones de segundo grado, y cuál será el impacto con las nuevas autoridades, así como seguir haciendo el seguimiento en las elecciones de contralor, de la presidencia del Banco de Guatemala y otras que van a suceder.

También se está haciendo todo un marco aparte a la preparación de las elecciones generales del 2027; eso va a ser objeto de reuniones a nivel de jefes de misión con las autoridades competentes y determinar cómo se coordinará la cooperación que se necesite.

¿Qué condiciones considera que deben ser indispensables para garantizar unas elecciones generales confiables el próximo año?

Las condiciones son las que ahora mismo el propio Tribunal Supremo Electoral se han comprometido y están anunciando con respecto a la transparencia, un empadronamiento adecuado y seguir el cronograma anunciado.

También hay una serie de recomendaciones que hizo en su momento cada misión de observación electoral, una de ellas la de la Unión Europea y esperamos todavía para ver en qué medida se puede ayudar a que esas recomendaciones puedan llevarse a cabo.

¿Qué aprendizaje dejaron estos procesos de segundo grado y qué señales observa como una alerta rumbo a las elecciones del 2027?

Ha habido un acompañamiento de varias misiones, y coinciden bastante en el análisis; la idea siempre ha sido que a lo mejor el sistema de comisiones de postulaciones debería ser revisado. Los informes son públicos y en el G13 no entramos tanto en eso, sino en recoger lo que dicen los guatemaltecos, las instituciones, la sociedad civil y ver en qué medida se puede acompañar y esas lecciones aprendidas puedan ser útiles.

¿Qué deberían tener todas las instituciones para garantizar que este periodo preelectoral se realice con calma?

Que desarrollen los compromisos que han puesto sobre la mesa. Nuestra labor es fundamentalmente a nivel de cooperación, en dónde necesiten tener un acompañamiento, y se está trabajando sobre eso, pero son esas propias instituciones las que tienen que decidir.

Por ahora el Tribunal Supremo electoral, se conoce como vox populi que ya se ha pedido o se está abierto a una misión de observación electoral de la Unión Europea y otras; eso es un signo positivo y la idea del G13 es ayudar y acompañar en lo que se necesite y se pida.

¿Y dónde fijan el límite entre cooperación e injerencia?

Es un debate internacional. El objetivo siempre es defender que no es injerencia, sino determinados acompañamientos a lo que soliciten los guatemaltecos. Evidentemente, entre las relaciones de cooperación también hay relaciones políticas, pero no se trata de decir o hacer cosas que los guatemaltecos no hayan dicho, por el contrario, se trabaja con la defensa del Estado de derecho, reforzamiento institucional, apoyo a la democracia, cosas que la población ha pedido.

¿Cambiará algo de la cooperación del G13 a la luz de las políticas migratorias desde EE. UU.?

En principio no, se analiza la situación y a lo mejor entre los planes del gobierno actual la cuestión migratoria podría tener una prioridad importante, entonces se trata si esto es una prioridad, pues lo trasladan y puede ser una prioridad también para la cooperación.

Por ahora debemos conocer las prioridades y alinearse es importante, porque lo que sea una prioridad para Guatemala, eso se traslada para coordinarse y trabajar juntos y el G13 puede ayudar a la hora de trasladar y canalizar la cooperación.

¿Qué sello quiere imprimir en la presidencia del G13?

Es muy importante la continuidad, eso es importante y ya es un sello, el no volver a empezar. Vamos a tratar los temas fundamentales, las elecciones de segundo grado, alinear la cooperación, crear sinergias, trabajo a nivel técnico.

Otro sello que vemos importante es la cultura como factor de desarrollo, será una parte importante de la cooperación, porque aquí hay mucho potencial, pero no se mide.

También queremos tener mucho contacto con la sociedad civil, escuchar a todos y luego canalizar lo que podamos hacer juntos, siempre desde el mayor respeto.

¿El G13 podría también apoyar en apuntalar la inversión en infraestructura?

Aquí el potencial es enorme. Y si se crean las bases, desde la seguridad jurídica, un clima de negocios afianzado, las leyes aprobadas y por aprobar, hay un gran potencial, porque Guatemala es la economía más importante de Centroamérica y puede estar en un lugar privilegiado si hay voluntad.

También hay que reconocer que en este gobierno se están dando facilidades, quieren privilegiar acuerdos de gobierno a gobierno, alianzas público-privadas, y eso crea marcos para poder avanzar e ir más rápido.

Ahora todo confluye para que haya un buen entorno, pero claro, estamos en el momento del cruce de caminos —por el periodo preelectoral—; siempre lo importante es qué va a pasar dentro de 18 meses.