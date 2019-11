Estados Unidos critica el portazo del Congreso al proyecto vial Escuintla-Puerto Quetzal

Lo que no terminan de entender es la razón por la cual los señores esos no aprobaron el proyecto. Como no son parte de los constructores y no pueden meter sus garras en el dinero; entonces no se hace nada. Repartan varias cifras de muchísimos dígitos y verán como se aprueba el desarrollo del país. Así de simple. Ejemplo: la magna obra que se está autosoterrando…