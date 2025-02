Estados Unidos y Guatemala acuerdan cuatro puntos para ampliar capacidad de Puerto Quetzal

El viernes pasado, y luego de una visita de más de una semana al país, el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano presentó al Gobierno de Guatemala un plan con cuatro acciones a seguir para realizar diseñar y construir infraestructura que permita ampliar la capacidad del Puerto Quetzal.

Al final de la reunión el presidente Arévalo proclamó en redes sociales que “la expansión del Puerto Quetzal es y será una realidad”. Prensa Libre y Noticiero Guatevisión tuvieron acceso a información sobre el acuerdo alcanzado, aunque el anuncio oficial y los detalles de lo acordado serán anunciados hoy por el Ejecutivo, según confirmo personal del departamento de prensa del Organismo Ejecutivo.

El proyecto fue presentado por el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados unidos, USACE por sus siglas en inglés, y aceptado por el Organismo Ejecutivo. Las fuentes del Ejecutivo explicaron que los militares estadounidenses presentaron un documento de oferta y entendimiento a Guatemala el cual establece las fases, personal, capacidades técnicas y montos para la modernización del Puerto Quetzal.

Las fuentes confirmaron que el garante del diseño, formulacióń, supervisión y ejecución de la obra sería USACE, que podrá hacer contrataciones de empresas o proveedores para ejecutar el proyecto, el cual será pagado por el Estado de Guatemala directamente al Ejército estadounidense.

En lo pactado se determinó́ que la expansión y mejora del puerto podría comenzar su construcción entre noviembre y diciembre de 2027, previo a que se efectúen los estudios técnicos de la infraestructura actual del puerto. En total el Gobierno de Guatemala deberá́ invertir al menos US $600 millones, equivalente a unos Q 4 mil 600 millones.

La negociación fue avalada durante la visita a Guatemala del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio el pasado 4 y 5 de febrero, ocasión en la que se informó que habría cooperación para desarrollar proyectos de infraestructura de puertos, aeropuertos y de vías férreas. No obstante, la visita que terminó el viernes no tocó otros temas más que la instalación portuaria del Pacifico guatemalteco, según las fuentes.

Proyecto marcará dos prioridades

El convenio tiene como primera prioridad diseñar y mejorar el funcionamiento actual del puerto.

La segunda prioridad es una visión a largo plazo para que el embarcadero pueda satisfacer las demandas marítimas a futuro y tenga una mejor conectividad con la cadena de suministro nacional, incluida una expansión ferroviaria. Así también se pretende que el puerto tenga la capacidad de diseñar pronósticos de embarcaciones.

Inicialmente el gobierno de Arévalo se compromete a dar un aporte de más de US $9.9 millones que debe desembolsarse entre abril y mayo de este año. Ese pago permitirá a los técnicos comenzar su labor dividida en las cuatro fases acordadas.

En la primera fase Estados Unidos brindará servicios de todas las ingenierías relacionadas a la construcción, diseño, navegación y transporte dentro del Puerto Quetzal. El objetivo durante este período es ampliar la infraestructura existente que incluye una profundización del canal de navegación para que embarcaciones más grandes puedan circular, además se hará la ampliación de zona de atraque para acoger buques de uso mixto y portacontenedores; esta parte se haría en atracaderos 5,6,7,8. También se prevé la reconstrucción almacenes, terminales e instalaciones administrativas.

Para la segunda etapa se desarrollarán estudios de factibilidad que permitan expandir al puerto en su capacidad de operación. Seguidamente en la etapa 3, Estados Unidos acordó implementar capacitaciones al personal guatemalteco sobre ingeniería portuaria.

En la última etapa USACE designará personal especializado de alto nivel para garantizar la ejecución de la obra y el buen uso de los fondos destinados en el acuerdo.

Fuente de financiamiento

El gobierno aún no ha especificado cuál será la fuente de financiamiento para desarrollar el proyecto, aun así, los honorarios que se deberán pagar USACE superan los US $63 millones, Q 490 millones. El pago inicial permitirá a los técnicos implementar los primeros estudios, pero para junio de 2025, está programado otro desembolso de US $ 50 millones, posteriormente se prevén otros aportes en 2026 y 2027.

En cuanto a la empresa ejecutora, será el cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos quien deberá elegir al contratista que hará la construcción. Para ese momento ya se habrán desarrollado los estudios por parte de USACE, por lo que la construcción podría comenzar después de medio año de 2027.