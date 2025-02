Intereses de EE. UU. y empresarios guatemaltecos se alinean en cuatro ejes y la infraestructura es el motor central

En el mensaje del secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Guatemala resaltó la implementación de programas relacionados a la actividad productiva, para evitar los flujos migratorios irregulares y la formula iría por un mayor crecimiento de la economía.

Los lineamientos que fueron expuestos en términos generales dejan ver la hoja de ruta enfocada en cuatro aspectos: reincorporación laboral de los deportados, la instalación de una comisión de alto nivel para el desarrollo de programas productivos y económicos que viajará a Washington D.C; los programas de infraestructura como en carreteras, metro, sistema portuario y aeroportuario, así como la atracción de atraer más inversión de Taiwán a Guatemala.

Todos estos lineamientos articulan hacia a una mejora de las condiciones económicas en Guatemala en el corto o mediano plazo para evitar o reducir los flujos migratorios y los posibles proyectos en cartera pueden ser detonantes por su efecto multiplicador.

Las propuestas han generado diferentes reacciones por representantes del sector privado organizado quienes han comentado sobre las expectativas que se puede generar, una vez se reflejen los resultados.

Infraestructura, la gran apuesta

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), consultada acerca de cómo interpreta los mensajes del secretario de Estado Marco Rubio en apoyar temas económicos en infraestructura, comentó que el apoyo es positivo y ayudará a impulsar el desarrollo económico que necesita Guatemala ya que ayudará a la movilidad de personas, carga, empresas, mejorar en puertos, además de otros factores importantes que tienen que ver con seguridad y seguridad en fronteras.

En esa línea, Raúl Bouscayrol presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) declaró que el sector ha reiterado constantemente que la inversión en infraestructura es la tarea pendiente que se tiene como país y que ha sido un freno de mano para el crecimiento económico.

Expuso que se podría estar creciendo al 6% en lugar del 3.5% promedio anual y eso generaría una gran diferencia en el desarrollo y recordó que este mensaje se ha expresado a nivel local e internacional, por lo que se considera que es positivo que el secretario de Estado Marco Rubio haya indicado en su visita al país que el desarrollo de infraestructura será un tema de colaboración entre Estados Unidos y Guatemala.

“Vemos con buenos ojos que se cuente con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, ya que representará una experiencia valiosa para el desarrollo de infraestructura prioritaria, como los puertos, aeropuertos, carreteras e incluso proyectos ferroviarios, como el caso del metro”, enfatizó.

Esa misma postura coincide Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), quien resaltó que el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio a la inversión en infraestructura es una señal positiva de que EE.UU., ve al país como un socio estratégico y aliado en la región.

Entonces su mensaje refuerza la importancia de desarrollar una infraestructura moderna y eficiente para impulsar la competitividad, atraer inversión extranjera y fortalecer el comercio bilateral, lo cual incide directamente en la creación de empleos formales. Además, esta postura indica una posible alineación con programas de financiamiento y cooperación internacional que pueden facilitar la ejecución de proyectos clave en transporte terrestre, portuario, aéreo y ferroviario.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), acerca de cómo interpreta los mensajes del secretario de Estado Marco Rubio en apoyar temas económicos en infraestructura, calificó como muy positiva la visita y expresó una felicitación al presidente de Guatemala y al Gobierno por considerar que hubo una coordinación efectiva y resultados beneficiosos para el país.

Expone que es una oportunidad que se observa para avanzar y se debe aprovechar para generar la inversión necesaria.

Transformar la economía

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), respecto al mensaje de Rubio de apoyar temas económicos en infraestructura en carreteras, metro, sistema portuario y aéreo en Guatemala comentó que “sin duda alguna ha sido una visita exitosa”.

“Que el secretario Rubio se enfoque en apoyar a Guatemala en los temas de infraestructura estratégica evidencia que la administración Trump tiene claro que para reducir la migración se deben generar más empleos y mejor calidad de vida en el país de origen, en este caso Guatemala”.

Añadió que tiene claro que la generación de empleos y mejora de calidad de vida se logra mejorando la infraestructura de un país, ya que esto mejora el acceso, conectividad, productividad y competitividad y solo así pueden prosperar las empresas y las personas.

Por ello cree que enfocarse en lograr los impactos que son verdaderamente los que transforman la economía y el desarrollo es enfocarse en lo más importante, que tendrá efectos positivos en otros temas.

“Con esto se ayuda al país, a las instituciones, las empresas, y lo más importante: a las familias guatemaltecas” y a criterio de la ejecutiva de Camagro, ese el tipo de cooperación en la que se debe enfocar el país, la que mueve la inversión y el desarrollo.

Al consultar a representantes del Consejo Nacional Empresarial (CNE), remarcaron que “es muy positivo” el planteamiento. Tanto la parte de invertir en infraestructura que ayude a conectar cadenas de valor e integrar las economías de nuestros países que hace todo el sentido, como en la parte cuando el secretario de Estado defiende la democracia y el estado de derecho. “Para Guatemala es muy necesario que existan estas dos ideas claras en el mayor socio comercial”, expusieron.

Reconocimiento para el desarrollo económico

Para José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), se valora y reconoce el compromiso del jefe de la política exterior de EE. UU., con el desarrollo económico y la infraestructura de Guatemala.

Su respaldo a proyectos estratégicos en carreteras, metro, puertos y aeropuertos es una señal clara de que Estados Unidos ve en Guatemala un socio clave para la estabilidad y el crecimiento en la región. “La inversión en infraestructura no solo mejora la competitividad, sino que también genera empleo, facilita el comercio y fortalece la integración regional. Dentro de la estrategia de inclusión de los migrantes retornados estos proyectos serán fundamentales para poder generar oportunidades de manera sostenible en el corto y mediano plazo”, puntualizó.

¿Cómo se podrá ejecutar?

Los consultados también expusieron cómo se puede ejecutar el desarrollo de estos proyectos y las respuestas fueron interesantes.

Bouscayrol consideró que el gran plan país Guatemala No Se Detiene (GNSD) ya tiene identificado más de cien proyectos prioritarios en materia de infraestructura que podrían incrementar la competitividad y catalizar el crecimiento económico, por lo que la hoja de ruta ya está trazada.

A su entender ahora, es momento de hacer que las fases de esos proyectos ya identificados continúen avanzando para lograr una ejecución acelerada. Entonces contar con expertise técnico en materia de desarrollo de infraestructura de primer mundo, como el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, será de gran apoyo, el cual debe ir complementado de las bases legales en Guatemala para acelerar las inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas.

Ardón, declaró que del lado del sector privado y en particular de la CGC, se considera que se cuenta con toda la capacidad técnica y financiera para poder apoyar en la ejecución de dichos proyectos. Para lograrlo se debe aprovechar la recién aprobada Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que establece un modelo viable que brinda certeza jurídica para las inversiones en las carreteras principales del país. Por otro lado, es necesario fortalecer las alianzas público-privadas que permitirán atender los proyectos que requieren de aprovechar las ventajas tanto del sector público como privado.

Según Ardón para que estos proyectos sean una realidad, es fundamental:

Financiamiento estructurado: Atraer inversión privada y financiamiento internacional bajo esquemas de alianzas público-privadas (APPs) y otros mecanismos innovadores.

Atraer inversión privada y financiamiento internacional bajo esquemas de alianzas público-privadas (APPs) y otros mecanismos innovadores. Certeza jurídica y regulatoria: Garantizar procesos ágiles y transparentes en permisos, concesiones y ejecución de contratos.

Garantizar procesos ágiles y transparentes en permisos, concesiones y ejecución de contratos. Planificación y priorización : Definir un plan de inversión en infraestructura alineado con las necesidades económicas y logísticas del país.

: Definir un plan de inversión en infraestructura alineado con las necesidades económicas y logísticas del país. Uso de tecnología e innovación: Modernizar la gestión de infraestructura con herramientas digitales que faciliten la ejecución y el monitoreo de proyectos.

Los representantes del CNE expusieron que “se debe diseñar un plan basado en un modelo productivo, con infraestructuras pensadas desde un enfoque integral, no priorizadas por intereses particulares ni porque me llevo bien con esta u otra municipalidad”. Además, que el secretario de Estado dio en el clavo, o sea “puerto a puerto, frontera a frontera, conectar al país hacia dentro y hacia la región”.

Respecto a cómo ejecutar los proyectos y la ruta para hacerlo, Torrebiarte dijo que ahora se cuenta con la nueva ley de infraestructura vial prioritaria la cual es una oportunidad para desarrollar esos proyectos y el apoyo que se anunció, y también la reforma a la ley de alianzas público-privadas, que ya cuenta con dictamen favorable.

Considera que puede ser algo positivo porque en la medida que se demande ese conocimiento técnico y apoyen al país para que salga adelante de forma correcta y técnica, cree que se podrán ir ampliando los mecanismos de para desarrollar la infraestructura vial, las alianzas público-privadas, los puertos y aeropuertos.

Estudios previos

Zapata comentó que, entre los mecanismos para desarrollar y ejecutar los proyectos refiere que hay un convenio entre los dos gobiernos para que el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos apoye, y no solo se trata de hacer estudios de preinversión. Esa institución ya trabaja en un estudio para el proyecto ferroviario del país y se prevé que lo debe tener listo a finales de febrero, y a partir de ahí tener un cronograma de inversión, añadió el ejecutivo.

Además, se tiene oportunidad de financiar proyectos por medio de la banca multilateral, el BCIE o con fondos del presupuesto general del Estado el cual contempla recursos para infraestructura.

Le parece importante que se haya incluido los puertos, y en estos específicamente sería la ampliación el Puerto Quetzal y en Puerto Santo Tomás de Castilla. En el caso del EPQ hay existe un plan de expansión, y en el segundo se debe trabajar ese plan, indicó.

Con el convenio se puede contratar al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para estudios de lo necesario para la ampliación de puertos, el proyecto ferroviario y el metro.

También se debe preparar la visita a Washington, que se anunció hoy, para definir que personas acudirán, el objetivo, como se quiere trabajar.

Respecto a la ruta a usar, Zapata considera que el convenio en mención con Estados Unidos es la ruta más ágil, y es importante usar los estudios que ya se tienen, la catera de proyectos que existe a través de Guatemala No se Detiene que cuenta con 101 proyectos, y a los cuales se les puede dar seguimiento con ese acuerdo y con la ley de infraestructura vial prioritaria que incluye carreteras nuevas, existentes, ampliación a cuatro carriles de otras, y los anillos.

Desafíos para Infraestructura

Aunque no hubo reunión del sector empresarial con el secretario de Estado, Zapata refirió el presidente Arévalo conoce el programa Guatemala No Se Detiene y varios de esas son carreteras que tiene proyectadas en el Ministerio de Comunicaciones, “el gran desafío es cómo ejecutarlas”, mencionando proyectos como la ampliación de la carretera al Atlántico ya que hay algunas partes que no se han resuelto y no están claro cómo se va a hacer, o cómo se va a dar mantenimiento Palín-Escuintla, y la ruta desde Escuintla hacia México, dijo a citar algunos ejemplos.

Refirió que aún no se habla de una inversión específica que podrían necesitar los proyectos con el acuerdo con Estados Unidos, indica que el desafío incluye cómo se va a estructurar el presupuesto para financiarlos. En el presupuesto del 2025 quedaron Q1 mil 200 millones para proyectos ferroviarios.

Alianzas claves

David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (Camcor), manifestó que la propuesta del secretario Rubio, establece alianzas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., por lo que la novedad es generar alianzas con actores clave, con experiencia y capacidad de generar alto impacto en el desarrollo de infraestructura.

De parte de Guatemala, debe encadenar más alianzas con actores locales e internacionales que permita poder desarrollar estudios de factibilidad. Y, sobre todo, se pueda comenzar las construcciones a un corto plazo, con un largo alcance. Para ello recomendó que se cuenta con otros aliados como Corea y Taiwán, que han llevado a cabo proyectos rápidos y de alto impacto en la infraestructura.

Planificación estratégica

La directora de AmCham añadió que, para ejecutar estos proyectos de manera efectiva, es fundamental contar con una planificación estratégica basada en estudios de factibilidad y modelos de inversión sostenibles.

La clave está en combinar financiamiento público y privado a través de alianzas público-privadas (APP), acceso a fondos multilaterales y programas de financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Asimismo, es crucial garantizar marcos normativos claros, procesos ágiles en la gestión de permisos y un enfoque en transparencia para atraer inversionistas y reducir riesgos.

Respecto a cómo se pueden desarrollar y ejecutar los proyectos que mencionaron los funcionarios y cuál sería la ruta ideal, Caballeros indicó que es necesario asegurar la cooperación de gobierno a gobierno que fue anunciada este miércoles, para los estudios y diseño de los proyectos de los puertos, tren, aeropuerto, metro y carreteras.

Además, revisar el marco normativo y asegurar que se emitan y firmen los acuerdos o contratos que sean necesarios con el nivel de “urgencia e importancia” que merece. Para ello, considera que es esencial la capacidad de acción y ejecución por parte de Guatemala se lleve a cabo con la misma celeridad y eficiencia que se observa en cada decisión que está ejecutando la Administración Trump.

Añade que los mecanismos de implementación público privado permitirían no solo mayor celeridad, eficiencia y sostenibilidad en la ejecución y largo plazo de los proyectos, pero que estos temas por supuesto dependerán de lo que ambos Gobiernos concreten como hoja de ruta para avanzar.

Caso Taiwán: Ampliar capacidades productivas

El secretario Rubio externó una felicitación al presidente Arévalo por no romper relaciones con Taiwán, y refirió que buscarán la manera de que el vínculo no sea solo diplomático, sino económico, de inversión y oportunidad. Además, señaló preocupación por la expansión de China en otros países, y que compañías de telecomunicaciones de ese país emprenden proyectos que no cumplen.

Otro tema mencionado por el funcionario estadounidense es buscar el aumento de la atracción de más inversión de Taiwán para desarrollo económico. En este caso, la directora ejecutiva de Camagro comenta que incrementar los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Guatemala es importante ya que esto permitirá ampliar las capacidades productivas del país y la capacidad de generar más empleos formales. “Hay muchos sectores con oportunidades potenciales para traer inversiones de capital taiwanés en Guatemala, agro alimentos, empaque, suministros médicos, manufactura liviana por poner algunos ejemplos”, agregó.

Acerca de atraer más inversión de Taiwán para desarrollo económico de Guatemala, Torrebiarte indicó que dicho país tiene más tecnología de la que se tiene aquí y se puede aprovechar para el desarrollo del sector industrial.

Considera que ese aspecto es un factor para acelerar el crecimiento económico de una forma diferente ya que no se trata de recibir ayuda sino de atraer empresas taiwanesas que puedan invertir en Guatemala. “Estamos hablando de que vengan empresas, atracción de inversión es diferente a decir ayuda”, sin embargo, señala que es un trabajo que se debe hacer desde el gobierno y el sector privado.

Acerca de atraer más inversión de Taiwán para desarrollo económico, el directivo de Fundesa indicó que el tema que se ha estado discutiendo de parte de la embajada de Guatemala con autoridades en Estados Unidos. Por ejemplo, citó que el embajador de Guatemala en ese país, Hugo Beteta ha tenido reuniones con funcionarios de Taiwán y de Estados Unidos, ya que se está explorando entrar en la industria de microchip y semiconductores. Se iniciaría en la cadena más fácil que es el empaque y poco a poco se iría subiendo en la cadena entrando a otro tipo de actividades, con manufactura ligera en semiconductores, agregó.

El mensaje de Estados Unidos es el mismo que ya ha trasladado recomendando seguir con Taiwán según Zapata, y a su criterio los países que han decidido trasladar su apoyo hacia China no han ganado mucho.