Ferias y desfiles hípicos refuerzan apoyos para los alcaldes: van Q11 millones en gastos municipales

Las ferias patronales y los desfiles hípicos suelen ser las actividades recreativas más relevantes para los vecinos en diferentes localidades, por lo que cada año las jefaturas ediles destinan parte de su presupuesto para promover estos eventos y ganar la aprobación del futuro electorado, según analistas.

De acuerdo con los datos de Guatecompras, en lo que va del año, las municipalidades han adjudicado un total de Q11 millones para desfiles hípicos, ferias, coronaciones de reinas de belleza, eventos musicales y celebraciones conmemorativas.

Huehuetenango es el departamento que más ha gastado en este rubro, con Q5 millones 177 mil, para costear la organización de ferias patronales y certámenes de belleza municipales.

Los jaripeos no se limitan a las zonas ganaderas. En municipios cercanos a la capital también se organizan desfiles hípicos. En redes sociales se han vuelto comunes los videos de hombres, mujeres y jóvenes montados a caballo —algunos de raza española— cuyas destrezas son aplaudidas por la concurrencia.

El expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Selvin García, explicó que estas actividades son aprovechadas por los alcaldes para mantener su caudal político y sostuvo que los jefes ediles se mantienen en constante campaña.

“El alcalde es el único que tiene el tiempo, el recurso y la oportunidad para estar en campaña los 365 días del año. El alcalde que no gana una reelección es porque no aprovechó esos momentos”, detalló García.

Las festividades religiosas y sociales son utilizadas por los alcaldes para llevar al municipio espectáculos que normalmente no se presentan en el área, como conciertos de grupos de música regional mexicana.

“Esas actividades son para que el alcalde le dé al pueblo una distracción, y se merecen una diversión. Hoy por hoy, el alcalde que ha comprendido eso trata de hacer eventos atípicos, fuera de lo tradicional. Por eso generan un espectáculo, y es un gasto que antes no se tenía”, agregó García.

Se consultó sobre el tema al diputado Esduin Javier, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, quien sostuvo que estos eventos son impulsados por los alcaldes a petición de los vecinos, y que no se realizan otras actividades para evitar un desgaste de imagen.

“No es que los alcaldes prefiramos o elijamos esas actividades. El pueblo las prefiere y nos las pide”, afirmó Javier.

Sin fiscalización

También se le preguntó al diputado sobre la fiscalización de estos gastos desde la comisión legislativa que preside, pero comentó que no se ha realizado ninguna verificación, porque los desembolsos están amparados en la ley. Además, como exalcalde, aseguró que no hay motivo para dudar del destino de esos fondos.

“No hemos fiscalizado porque está en ley; no hay dónde se puedan robar el dinero, porque si le compraron el vestido a la reina —de belleza— no se puede robar el dinero, porque ahí está el vestido. Yo fui alcalde ocho años, y apoyar una feria patronal no implica gastar fondos de más”, defendió Javier.

Los hechos violentos durante o al finalizar los desfiles ecuestres han motivado la cancelación de estos eventos. El alcalde de la cabecera departamental de Huehuetenango, Gustavo Cano, rechazó la solicitud para realizar una cabalgata durante las Fiestas Julias, del 12 al 18 de julio.

El desfile hípico se suspendió desde que en 2023 tres personas murieron durante el evento. Durante las festividades en Taxisco, Santa Rosa, en enero pasado, se pidió vigilar la portación ostentosa de armas.

“El Concejo Municipal ha considerado que no es el momento más oportuno para autorizar una actividad de esa naturaleza, pues el acuerdo emitido en su momento sigue vigente y prohíbe el desfile hípico en la ciudad de Huehuetenango”, informó el jefe edil por medio de redes sociales.

Como parte de la celebración de estas fiestas, sí se realizaron conciertos, desfiles de carrozas, bandas escolares y automóviles.

Cultura ganadera

Estos eventos son registrados por las municipalidades en los portales de información pública como actividades socioculturales o de apoyo a la cultura. García comentó que la cultura ganadera ha ganado terreno en el país, propiciada por la tenencia de ganado, terrenos de siembra y caballos en los municipios.

“Las personas —que participan— empiezan a ser conocidas dentro de estos sectores a los que les gustan este tipo de eventos. Se empieza a hacer cultural y se trasladan de un municipio a otro, llegando a participar en un desfile hípico cada domingo”, indicó el exalcalde García.

Si bien hay un aumento en la incidencia del narcotráfico en el país, García aseveró que no puede vincularse directamente con el crecimiento de la cultura ganadera ni con la popularidad de estos eventos.

Durante estas celebraciones, en el pasado, se han registrado hechos violentos. Al respecto, García consideró que tales acontecimientos derivan del abuso de bebidas alcohólicas, la portación de armas y la presencia de seguridad privada entre algunos asistentes, extremos que deben ser considerados por los alcaldes al organizar las ferias.