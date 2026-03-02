Gobernación destituye a William Cameros y designa a Karen Stephanie Ortiz Solares como viceministra de Informática

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció este lunes 2 de marzo la destitución del viceministro de Informática, William Cameros, y confirmó su sustitución por Karen Stephanie Ortiz Solares, quien fue juramentada y asumirá como cuarta viceministra de Informática del Ministerio de Gobernación.

Villeda indicó que la decisión responde a un proceso de revisión que comenzó con su llegada a la cartera. Explicó que previamente se efectuaron ajustes en altos mandos de la Policía Nacional Civil y en la cúpula del sistema penitenciario, por lo que también correspondía evaluar el desempeño de los distintos viceministerios.

Señaló que el Viceministerio de Informática requería un nuevo impulso, en especial en aspectos vinculados con el control tecnológico en las cárceles y la modernización de procesos y programas en el Ministerio de Gobernación. Agregó que la medida obedece a un análisis de gestión y a la necesidad de acelerar resultados en materia tecnológica.

En el mismo contexto, el presidente Bernardo Arévalo anunció cambios en el Viceministerio Administrativo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Informó que María Eugenia Morales Ramírez asumirá como nueva titular de esa dependencia.

Se indicó que estos ajustes forman parte de la evaluación de la gestión en distintas áreas del Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer la administración y dar seguimiento a los procesos internos de cada institución.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

