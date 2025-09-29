Gobernadora de Suchitepéquez lleva nueve meses en el cargo, después de aceptada su renuncia

La gobernadora de Suchitepéquez, Aura Mariana Enríquez Cotton, y otros cuatro gobernadores presentaron sus cartas de renuncia al presidente Bernardo Arévalo en enero de 2025, tras una evaluación de desempeño aplicada a los 22 gobernadores departamentales.

Además de la renuncia de Enríquez Cotton, Arévalo aceptó las de los gobernadores de Guatemala, Diego Eduardo de León Barrios; Baja Verapaz, Ronaldo Vix Bedoya; Jalapa, Gladys Judith Vázquez; y Quiché, Héctor Morán Vin.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente aclaró que Enríquez Cotón sigue en el cargo, sujeta a una “evaluación constante” de sus funciones.

“Lo de la gobernadora, bueno, ella evidentemente en este momento está en sus funciones, pero está en constante evaluación”, afirmó el mandatario.

Arévalo señaló que todos los gobernadores del país están bajo evaluación permanente y que no es necesario esperar hasta enero de cada año para realizar cambios en las gobernaciones.

“Sobre los gobernadores, en efecto se recibieron renuncias de distintos gobernadores y los gobernadores están en constante proceso de evaluación. De manera que, no necesariamente los cambios van a tener que esperar a cada primero de enero y se están haciendo evaluaciones de todo tipo”, puntualizó.

Nombramientos y proceso pendiente

Las renuncias de los cinco gobernadores fueron aceptadas el 10 de enero. Para el 13 del mismo mes, el presidente anunció el nombramiento de cuatro sustitutos: Mauricio Roberto Benard Alvarado (Guatemala), Susana Gularte Estrada (Baja Verapaz), Brenda del Carmen Raymundo Guzmán (Jalapa) y Hernán Carlos Ríos (Quiché).

En esa ocasión, Arévalo indicó que el proceso de selección para la gobernación de Suchitepéquez aún continuaba y que pronto se daría a conocer el nombre de quien asumirá el cargo, en sustitución de Enríquez Cottón, quién hasta la fecha se mantiene en el cargo.