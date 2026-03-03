Gobernadores elevan ingresos con gastos de representación; en Totonicapán monto rebasa los Q50 mil

El incremento en los gastos de representación de los gobernadores departamentales salió a luz recientemente tras una modificación presupuestaria del Ministerio de Gobernación (Mingob) que permitió aumentos de hasta Q7 mil mensuales y elevó ingresos como el de Totonicapán, donde el salario supera los Q50 mil.

La modificación presupuestaria autorizada por el Mingob el 14 de agosto del 2025 permitió incrementar los gastos de representación de los 22 gobernadores departamentales. La decisión fue establecida en el Acuerdo Ministerial 153-2025.

Aunque el aumento se fijó en Q7 mil como máximo, la aplicación varió según cada departamento, ya que los gobernadores pueden determinar el monto de gastos de representación que se asignan dentro del techo aprobado.

El caso que más destaca es Totonicapán. El gobernador Pedro Pablo Yax Toyom percibe un ingreso mensual de Q54 mil 340, incluidos Q20 mil 967.64 en gastos de representación. La cifra contrasta con los Q19 mil 291 que devengaba la administración anterior en ese departamento.

En otros casos, varios gobernadores elevaron sus ingresos de Q19 mil 291 a Q26 mil 291 mensuales tras aplicar el incremento completo de Q7 mil en gastos de representación. Sin embargo, también hubo departamentos donde no se utilizó el aumento autorizado.

Los gastos de representación no forman parte del salario base, sino que son montos asignados para cubrir erogaciones vinculadas al ejercicio del cargo. No obstante, según confirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en esa cartera dichos gastos “son parte de su ingreso total y no se liquidan”, lo que en la práctica incrementa el ingreso mensual fijo de los funcionarios.

La postura del Ejecutivo es que el ajuste responde a nuevas cargas de trabajo. De acuerdo con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, los gobernadores han sido citados con mayor frecuencia por diputados al Congreso de la República, lo que implica gastos adicionales de movilización. Además, se argumenta que ahora asumen más trabajo territorial derivado de la instalación y funcionamiento de los Gabinetes Departamentales, que requieren coordinación interinstitucional.

El Ejecutivo sostiene que durante años el tema salarial fue relegado y que las condiciones previas no correspondían a las responsabilidades actuales del cargo.

El incremento ha generado cuestionamientos debido a la discrecionalidad con la que se aplican los gastos de representación y a las diferencias marcadas entre departamentos, como el caso de Totonicapán, donde el ingreso mensual supera los Q50 mil.

El analista Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que el problema radica en la falta de criterios homogéneos en el Estado.

“Cada institución tiene sus propias normas y eso provoca abusos y desigualdades. Se crean funcionarios de primera, de segunda y de tercera, porque hay gastos de representación muy altos en algunos casos y no hay autoridad que garantice que esos recursos estén plenamente justificados”, afirmó.

La diferencia entre departamentos, como el caso de Totonicapán, donde el ingreso mensual supera los Q50 mil, evidencia brechas salariales significativas dentro de una misma estructura administrativa.

