Gobierno gasta Q19.6 millones en publicidad gubernamental y multiplica gasto de años anteriores

La SCSP tiene como finalidad “ser el vínculo de información entre los medios de comunicación social y el Gobierno de la República de Guatemala”, según su reglamento orgánico, aunque en la práctica se enfoca en impulsar programas y actividades propagandísticas a favor del presidente Alejandro Giammattei.

Prueba de lo anterior es el programa “En consulta con el doctor Giammattei”, que se estrenó en febrero de 2022 y a la fecha ha representado gastos por Q491 mil 530.

Se trata de una cápsula que dura entre cinco y seis minutos en la que aparece Giammattei sentado en su despacho presidencial mientras se dirige de forma unilateral hacia la audiencia para exponer el trabajo del gobierno.

A menudo, se hace acompañar de personajes, tales como empresarios y funcionarios públicos, para publicitar el trabajo del gobierno. A la fecha se han transmitido 20 programas.

Esta se transmite todos los domingos a las 20:55 horas por el canal de gobierno y redes sociales.

El casi medio millón de quetzales que se ha erogado en este programa ha sido para distintos productos tales como vallas publicitarias, cuyas compras son justificadas por la SCSP en documentos administrativos como “servicios necesarios para informar al pueblo de Guatemala de un espacio de diálogo con los guatemaltecos que permite seguir trabajando por la Guatemala que soñamos a través del programa En consulta con el doctor Giammattei (…)”.

Más gastos

Mientras que en el primer semestre de 2020 se erogaron Q5.2 millones en divulgación e información oficial, y en 2021 fueron Q5.9 millones, este año los gastos ascienden a Q19.6 millones.

Estas adjudicaciones se registran bajo el renglón de gasto 121 denominado “divulgación e información” y corresponden a “gastos realizados para difundir información oficial a través de distintos medios de comunicación (radiodifusoras, televisión, cines, teatro, periódicos, revistas, folletos, carteles, vallas, afiches, etc.)”, según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas.

Después de la SCSP, la institución que recursos ha gastado en este renglón es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con Q3.3 millones. Sin embargo, durante los dos últimos años de pandemia ha sido cuestionado porque no ha implementado una estrategia de vacunación contra la covid-19 en idiomas mayas que permita a la población indígena conocer los beneficios de la vacuna.

En tercer lugar, se encuentra el Ministerio de Educación, que ha gastado Q2.7 millones.

Al consultar a la SCSP, dirigida por el funcionario Kevin López Oliva, respondió vía mensaje de texto que las compras responden al “mandato legal de servir como vínculo de información con los medios de comunicación social y de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la República., de acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo”.

Asimismo, aseguró que “más que un gasto, refleja una eficiente ejecución presupuestaria”.

Sin embargo, para Ramiro Mac Donald, semiólogo y catedrático universitario, estos gastos que no implican ningún beneficio para la población guatemalteca y tampoco son funcionales, dado que ante los ojos de la comunidad internacional el gobierno de Giammattei es visto en la misma categoría que en la de los dictadores Daniel Ortega, en Nicaragua, y Nicolás Maduro, en Venezuela.

“Esos Q20 millones de propaganda son exagerados y son un derroche de dinero porque sigue siendo visto como un presidente intransigente que no ve sus errores. De nada sirve derrochar millones, si los dirigentes mundiales estiman que es un presidente antidemocrático y ello se confirma con el informe de la OEA, el cual confirma a su gobierno como un violador del estado de derecho y los derechos humanos”, dijo Mac Donald

El entrevistado comenta que, en el sentido estético, la propaganda gubernamental ha dado un giro y se ve una mejora en la imagen del presidente. Antes de ser presidente, recuerda, Giammattei lucía desaliñado y con una apariencia poco atractiva ante las audiencias. En cambio, ahora bajó de peso, mejoró su vestimenta y tiene una imagen que no tenía antes.

Sin embargo, estos cambios son solo de forma, puesto que los programas gubernamentales que se producen, tales como “En consultorio con el doctor Giammattei”, se caracterizan por ser unidireccionales, sin interlocutores que puedan cuestionar lo que el mandatario afirma, por lo que no hay ningún beneficio para la población.

“Es una estrategia política para gobernar desde un cámara sin contacto con la prensa para que no se le cuestione. (El programa “En consultorio con el doctor Giammattei”) Simula ser un espacio de consulta periodística, pero no lo es. Es un montaje para presentar temas que le convienen al mandatario y esto no beneficio en nada a la población, sino solo a los intereses personalistas del presidente”, advirtió Mac Donald.