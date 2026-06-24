Guatemala se suma al apoyo internacional al gobierno de Rodrigo Paz frente a protestas y bloqueos en Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó este miércoles 24 de junio sobre una declaración conjunta por el impacto negativo de los bloqueos de carreteras y sus efectos en los derechos humanos y la democracia en Bolivia.

Explicó que la declaración fue emitida por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el Estado de derecho en Bolivia”, indicaron en la declaración.

Agregaron: “Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.

Según la declaración, una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas.

Señalaron que los bloqueos privan al pueblo boliviano del acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad.

“Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”, afirmaron.

También alertaron que se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud.

Además, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. “La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, subrayaron.

“Respaldamos al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”, añadieron.

Para leer más: Centroderechista Paz, nuevo presidente de Bolivia que pone fin a 20 años de socialismo

Resaltaron que defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En ese contexto, reafirmaron su compromiso de continuar el trabajo para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en la región.

El martes 23 de junio, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que el bloqueo de carreteras “ha sido derrotado” y que el estado de excepción decretado continuará porque el país “se tiene que ordenar” para no repetir una situación como los cortes de rutas registrados durante más de un mes y medio por sectores que exigían su renuncia.

Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo, liderados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), y luego sumaron el respaldo de sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien lleva siete meses de gobierno.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

El martes, Bolivia ya no registraba bloqueos, después de que grupos afines a Morales, el último sector que permanecía movilizado, anunciaron una pausa en sus protestas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.