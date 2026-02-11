Guatemala sube al puesto 142 de 182 países evaluados en el índice global de corrupción, según Transparencia Internacional

Por segundo año consecutivo, Guatemala mejoró su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, al ascender al puesto 142 de 182 países evaluados y obtener una calificación de 26 puntos sobre 100, según el informe publicado por la organización Transparencia Internacional.

En el IPC 2024, Guatemala había ocupado el puesto 146 con 25 puntos, y en el índice de 2023, figuraba aún más abajo, con solo 23 puntos. En total, ha mejorado 12 posiciones y ganado 3 puntos durante los dos primeros años de la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Transparencia Internacional señaló que, aunque la mayoría de países estancaron o empeoraron su percepción, Guatemala se encuentra entre los únicos 10 que mostraron mejoras consecutivas.

Factores de avance

Según el informe, los resultados del país reflejan acciones institucionales que comienzan a tener impacto. Entre estas se menciona la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el establecimiento de instancias de probidad en instituciones del Ejecutivo y la emisión de códigos de ética.

También se resalta la capacitación de cerca de 80 mil servidores y contratistas públicos y la habilitación de más de 150 canales de denuncia como parte de la Ruta de Integridad implementada desde 2024.

Postura oficial

Durante La Ronda de este 11 de febrero, Julio Flores, titular de la CNC, valoró el avance y explicó que se están sentando bases de largo plazo para garantizar la transparencia en los servicios públicos. Subrayó que el esfuerzo debe sostenerse en futuras administraciones.

“Hemos detenido la tendencia negativa y sentamos bases de transparencia e integridad. Falta camino, pero la ruta es clara y es la correcta”, expresó.

¡Guatemala sigue avanzando en la lucha contra la corrupción!



Por primera vez, el país mejora dos años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de @anticorruption. En dos años, Guatemala ha detenido la tendencia negativa, ha aumentado 3 puntos y escalado 12… pic.twitter.com/hKuLIBqNJs — Julio Flores (@julioflores_r) February 10, 2026

Comparaciones regionales

Pese a su mejora, Guatemala aún se ubica por debajo de varios países latinoamericanos. Chile, por ejemplo, obtuvo 63 puntos, y Brasil, 35. Sin embargo, superó a Nicaragua (14), Haití (16) y Venezuela (10), que figuran entre las naciones con peor percepción.

El IPC clasifica a los países según el nivel de percepción de corrupción en el sector público, basado en encuestas a especialistas, empresarios y analistas de riesgo. La escala va de 0 (percepción de muy corrupto) a 100 (sin corrupción).

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (81) lideran la tabla. Al final se encuentran Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9).

