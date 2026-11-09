Guatemala y Belice cruzan señalamientos por ingreso de embarcaciones militares a sus territorios

El Ejército de Guatemala informó este lunes 9 de noviembre que una embarcación de la Fuerza de Defensa de Belice ingresó en aguas que Guatemala considera parte de su territorio, en el río Sarstún, Izabal.

Según un comunicado del Ejército, unidades de la Brigada de Infantería de Marina detectaron la embarcación durante operaciones de vigilancia.

La institución añadió que los militares guatemaltecos informaron a los ocupantes de la embarcación sobre los límites territoriales. Posteriormente, la nave regresó a su punto de origen, sin que se reportaran otros incidentes.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice denunció el sábado 7 de noviembre que dos embarcaciones militares guatemaltecas ingresaron en aguas que ese país considera propias y se aproximaron de manera intimidatoria a una patrulla beliceña, en las inmediaciones de la isla Sarstún.

Según información difundida por los medios beliceños Greater Belize Media y Caribbean Media Corporation, el Gobierno de Belice anunció que presentaría una protesta diplomática ante Guatemala y comunicaría el incidente a la Organización de los Estados Americanos.

Estos hechos ocurren mientras ambos países mantienen ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo.

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De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, las audiencias orales del proceso están programadas del 22 al 26 de febrero del 2027, en La Haya.

Hasta ahora, Guatemala y Belice mantienen versiones distintas sobre lo sucedido en el río Sarstún.

Vigilancia permanente en el río Sarstún 🇬🇹⚓ Brigada de Infantería de Marina del Ejército de Guatemala mantiene operaciones permanentes de vigilancia y control en el río Sarstún, como parte de su labor de resguardo de las aguas interiores del país. En el marco de estas operaciones, unidades navales detectaron el desplazamiento de una embarcación de la Fuerza de Defensa de Belice hacia aguas interiores guatemaltecas. El personal naval actuó conforme a los procedimientos establecidos y le informó sobre los límites territoriales, tras lo cual la embarcación retornó a su punto de origen sin mayores novedades. El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso con la protección de los espacios marítimos y fluviales, la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de la población guatemalteca. #EjércitoGT #EstamosCumpliendo — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 8, 2026

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