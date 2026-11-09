Guatemala y Belice cruzan señalamientos por ingreso de embarcaciones militares a sus territorios

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Guatemala y Belice cruzan señalamientos por ingreso de embarcaciones militares a sus territorios

El Ejército de Guatemala y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice se pronuncian sobre el ingreso de embarcaciones militares a sus respectivos territorios.

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EMBARCACIÓN DE BELICE ENTRA A GUATEMALA

Guatemala denuncia que embarcación beliceña ingresó a aguas guatemaltecas en el río Sarstún. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó este lunes 9 de noviembre que una embarcación de la Fuerza de Defensa de Belice ingresó en aguas que Guatemala considera parte de su territorio, en el río Sarstún, Izabal.

Según un comunicado del Ejército, unidades de la Brigada de Infantería de Marina detectaron la embarcación durante operaciones de vigilancia.

La institución añadió que los militares guatemaltecos informaron a los ocupantes de la embarcación sobre los límites territoriales. Posteriormente, la nave regresó a su punto de origen, sin que se reportaran otros incidentes.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice denunció el sábado 7 de noviembre que dos embarcaciones militares guatemaltecas ingresaron en aguas que ese país considera propias y se aproximaron de manera intimidatoria a una patrulla beliceña, en las inmediaciones de la isla Sarstún.

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Según información difundida por los medios beliceños Greater Belize Media y Caribbean Media Corporation, el Gobierno de Belice anunció que presentaría una protesta diplomática ante Guatemala y comunicaría el incidente a la Organización de los Estados Americanos.

Estos hechos ocurren mientras ambos países mantienen ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo.

Para leer más: Belice afirma que “hará todo lo posible por mantener su integridad territorial” al presentar ante La Haya memoria de respuesta a Guatemala

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, las audiencias orales del proceso están programadas del 22 al 26 de febrero del 2027, en La Haya.

Hasta ahora, Guatemala y Belice mantienen versiones distintas sobre lo sucedido en el río Sarstún.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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