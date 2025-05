“Hay 7 investigaciones en mi contra. Del 2019 es la primera”: Miguel Martínez

El lunes, un juez de extinción de dominio inmovilizó seis de ocho propiedades a solicitud del Ministerio Público (MP), valoradas en Q10 millones, debido a que se vinculan con Miguel Martínez, exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei.



A partir de esa información, Prensa Libre contactó a Martínez para conocer su opinión en este caso. Accedió a una entrevista para dar su opinión respecto a este reciente caso y algunos señalamientos que se han hecho a él y a personas cercanas.



Martínez habló sobre el actual caso que lleva ante Estados Unidos, donde busca que ese país le levante la sanción; así como de otros casos en los que ha sido públicamente vinculado, entre ellos el fallido proceso de adopción de dos niños, un tema publicado por el medio digital Vox Populi por el que se anuló el proceso.





Sobre el más reciente caso y la inmovilización de los seis inmuebles, el exjefe del Centro de Gobierno asegura que las residencias en proceso de extinción han sido alquilados en algún momento por su familia para vivir y nunca fueron de su propiedad.



Además, aseguró que otros procesos en los que se le ha vinculado son empresas que pertenecen a amigos cercanos, pero que nunca ha tenido participación.



Insistió en que no mantiene amistad ni comunicación con la fiscal general, Consuelo Porras, pero sí con funcionarios del gobierno de Giammattei y miembros del partido Vamos, del cual todavía forma parte en el Tribunal de Honor.



¿Qué vínculo tienen con usted las propiedades inmovilizadas?



La primera es de mi amigo Demci —López, amigo personal de Martínez y funcionario en el gobierno de Alejandro Giammattei—; él vive en España.



Él ya fue juzgado. La metieron como que era mía, pero él llegó a demostrar cómo la estaba pagando, cómo la había comprado y se dilucidó todo.



Esa es una de las casas de Bella Vista —en Sacatepéquez—. Esta fue la primera investigación que sacó un medio; luego sacaron otra (…) que mis papás siempre vivieron en esa casa, incluso con un contrato de renta y todo con la dueña de la casa.



Mis papás dejaron de alquilar ahí después del linchamiento en la Antigua Guatemala. Buscamos una en Guatemala para que fuera más seguro y encontramos esa de Carretera al Salvador.



Uno viene y alquila a través de alguna empresa inmobiliaria, ¿verdad?, y no sabe uno realmente si está a nombre de alguna sociedad anónima o no. Mi cuñado tiene más de 20 años de ser ingeniero mecánico y vieron que estaban vendiendo dos lotes —en Bella Vista— y los compraron; de los únicos que yo pudiera tratar de rendir cuentas es esa.



Y la casa de Fraijanes, que el juez dijo que no, porque se compró en 2015 y nosotros no tenemos nada que ver.



Qué bueno que el MP está haciendo esta investigación, porque, la verdad, a mí me toma como sorpresa esta solicitud. Ahora le tocará a cada quien —dueños de las casas— demostrar las cosas.



¿Por qué le parece bien que el MP esté investigando esto?



Para tener la oportunidad de demostrarle a la población que no es cierto.



¿Cómo se va a defender ante el MP?



Yo envié al juez un memorial en donde me apersono como tercero interesado, pero no tengo nada que ver con las propiedades.



¿Tiene conocimiento de alguna causa penal en su contra?



Hay siete investigaciones en mi contra (…) La primera es de 2019. El MP me está investigando y hay información que no me ha querido dar porque la tienen bajo reserva. Incluso, en algunos procesos ya he ido a declarar al MP.



Por el caso de la adopción —la noticia se publicó en el medio Vox Populi— fui a declarar, y me denunciaron porque yo había amenazado con un supuesto video de estos periodistas, pero nunca supe al final cuál era el video y cómo yo los iba a extorsionar.



Hay también una denuncia que pusimos porque querían linchar a mi familia, y esa la tienen detenida.





¿Qué vinculación tiene su hermana con ese expediente de adopción?



El proceso lo inicié justamente el año pasado, después de haber terminado el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, para que, según yo, no hubieran malentendidos. Entonces, mi hermana iba a quedar cómo persona encargada de los niños si yo faltara.



Al decir los niños no me estoy refiriendo a que ya existían. Yo en mi expediente puse que a mí me gustaría adoptar una pareja de hermanos y no me importaban las condiciones. Yo acababa de haber sido declarado elegible cuando los periodistas sacaron el expediente.



Usted tiene también un proceso en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), en el que busca que su sanción sea levantada. ¿Considera que la decisión de inmovilizar los inmuebles afectará su petición?



No se debería de mezclar el tema de la Ofac con el tema de estos bienes.



¿Y cómo ha avanzado su petición?



Por el tema del cambio de gobierno —en Estados Unidos—, la Ofac ha tenido un poco detenidos esos procesos. La última información que tenemos es que ahorita en este mes nos van a dar cierta información que ellos tienen en contra y nos van a dar la oportunidad de defendernos. Nos dijeron que a finales de mayo.



La Ofac me sancionó por dos casos concretos: las vacunas de Covid, que incluso ya son funcionarios de este gobierno con los que yo no tengo nada que ver; y por brindar contratos fuera de Guatecompras, pero en Guatemala es imposible hacer eso. En la Ofac habrá que demostrar sobre esos dos casos puntuales.





Hace unas semanas se conoció sobre la suspensión temporal de la droguería La Botica, también vinculada a usted



Cuando salió el caso B410 decían que todas las empresas eran mías, salió el exsuperintendente a decir que hasta ese momento no había ningún funcionario del gobierno anterior vinculado.



Yo no tengo nada que ver con La Botica. Ellos tendrán que dilucidar sus temas. Yo no tengo absolutamente nada que ver.

Me vinculan por mi amistad con Jairo Ponce. Que me den una prueba de que tengo que ver yo con La Botica, o sea, ¿uno no puede ser amigo de nadie?



Después de que usted sale del gobierno de Alejandro Giammattei, se le siguió vinculando con las decisiones que el expresidente tomaba. ¿Cuál fue el vínculo que lo mantuvo cerca del gobierno?



Eso lo expliqué en la primera entrevista que tuve. En ese momento que la di, creo que eran más de 11 años de tener una amistad con el expresidente. Después de eso, a mí me siguieron vinculando en un montón de cosas y yo ni siquiera tenía un cargo público.



Yo traté de estar lo más lejano posible del gobierno hasta que fue el tema de las elecciones.



¿Sigue manteniendo la amistad con el expresidente?



Mantengo la amistad con el expresidente, con los diputados, con los exministros. Cuando uno sale de un gobierno y de la manera en la que salí, obviamente seguí manteniendo amistades con las personas que estaban ahí.



¿Y mantiene amistad con la fiscal Consuelo Porras?



No. Es más, yo a ella las veces que tuve el honor de saludarla fue las veces que la encontré públicamente. Nunca he tenido una comunicación directa.



Si yo fuera amigo de ellos —el MP—, estos casos estarían cerrados ya. El caso donde yo denuncié a las personas que agredieron a mi familia no estaría detenido.



No hay que confundir una relación que hubo laboral con una amistad.





El expresidente sí dijo públicamente ser amigo de ella…



Ese es un tema que no me corresponde a mí responder, pero yo creo que puede haber una relación de amistad después de haber tenido una relación laboral.



¿Usted sigue siendo parte del Tribunal de Honor de Vamos?



Sigo siendo parte hasta que hagan nuevamente la asamblea y tengan que elegir.



¿Y tiene aspiraciones políticas?



La verdad que en este momento no.